Renzo recibió más de 700 mensajes de su ‘ex’, Anamar, durante su estadía en ‘La casa de los famosos’: “Se llena de celos y de rabia”

Renzo contó que, mientras estaba en el reality, recibió mensajes constantes de Anamar - crédito @renzomenesess/ Instagram

Tras su salida de la tercera temporada de La casa de los famosos, Renzo Meneses enfrenta una oleada de críticas en redes sociales a raíz de señalamientos sobre su comportamiento con su expareja.

Meneses, quien ganó notoriedad tras su participación en El Desafío en 2024, fue señalado por Ana María Restrepo, conocida como Anamar, de agresión y de ser un mal padre. Según Restrepo, la relación que mantuvieron terminó pese a un embarazo en común, luego de que ella lo acusara de maltrato físico y compartiera imágenes en sus redes sociales que respaldarían sus afirmaciones.

Estas acusaciones cobraron fuerza nuevamente en el programa Mañana Express del Canal RCN, al día siguiente de la eliminación de Meneses del reality. Durante la emisión, se presentaron declaraciones de Anamar mientras Meneses se encontraba en el set. En sus palabras, Restrepo reiteró las agresiones que ha expuesto en redes y señaló la falta de apoyo económico de Meneses para la crianza de su hijo.

Anamar denunció maltrato por parte de Renzo Meneses y así reaccionaron las mujeres del 'Desafío XX' - crédito @renzomenesess y @anamar.rpo/IG

Aunque Meneses aseguró que las declaraciones de Anamar eran falsas, decidió no referirse al tema durante el programa. Sin embargo, en otra reciente entrevista para Mix Radio, reveló algunos detalles de la relación con su expareja que desató más reacciones y desconcierto en redes sociales.

Durante su intervención, Renzo se refirió a las palabras de Anamar y aseguró que esto lo perjudicó en su imagen en el reality; además, confesó que antes de entrar al programa había llegado a un acuerdo con ella, lo que lo sorprendió al ser eliminado.

“Cuando me fui al programa, hicimos un pacto y hablamos de ese tema, no sé por qué lo vino a sacar a colación y claro, eso me jugó muy en contra”, explicó Renzo. Aunque reconoció que el problema con Anamar lo hizo ser más reconocido y lo pudo ayudar a La casa de los famosos, no pensó que ese tema lo fuera a sacar del reality.

Aunque la pareja se separó, el amor por su pequeño sigue vigente - crédito Instagram

Meneses también detalló que antes de entrar al encierro, habló con su expareja y supuestamente acordaron no hacer este tipo de declaraciones. “Yo hablé con la mamá de mi hijo y le dije que si queremos hacer las cosas bien, ve y deja un mensaje de amor y de paz; es mejor vernos como maduros. Incluso ella fue al hotel un día antes del programa”, añadió.

Según Renzo, lo que desata la ira de su ex fue la cercanía que tuvo dentro del programa con Mariana Zapata, “Yo siento que lo que lo desata es todo este shipeo con Mariana, y eso es lo que hace que ella se llene de celos y de rabia… Siento que todavía hay sentimientos encontrados y los sentimientos siempre han estado“, añadió.

El segundo eliminado de La casa de los famosos 3 aseguró que Anamar salió a los medios con la intención de hacerle daño. “Ella me expuso de una manera mala; si ella sale y da un mensaje de que las cosas no fueron así, hasta yo le puedo dar una oportunidad”, comentario que fue cuesntioando en redes.

Renzo Meneses detalla su relación con Mariana Zapata en ‘Lcdlf’ y sostiene que su permanencia podía depender de ella - crédito cortesía Canal RCN

La situación tomó fuerza cuando aseguró que una de las cosas que más lo sorprendió al salir del programa y tomar de nuevo su teléfono fue la cantidad de mensajes que supuestamente había recibido de Anamar. “Salgo del reality y me encuentro con esta sorpresa: Anamar, 760 mensajes sin responder, solo fueron dos semanas de reality y encontrarme con esto, son muchos mensajes y no los quiero abrir”, aseguró.

Durante la conversación en el programa Mix, los panelistas consultaron a Renzo sobre el contenido del último mensaje que recibió de Anamar. Renzo accedió y permitió que uno de los presentes leyera el texto en vivo: “Lo último que se ve en el chat dice: ‘Te amo con todo mi corazón, que te vaya bien’. Además, le envió una foto”.

Renzo asegura que recibió más de 700 mensajes de Anamar mientras estaba en 'La casa de los famosos' - crédito captura de pantalla @mixradiobogota @renzomenesess / Instagram

Tras las declaraciones de Renzo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Varios usuarios lo acusaron de manipular la situación, señalando que los más de 700 mensajes de Anamar habrían llegado después de que él negara públicamente la veracidad de la denuncia en su contra. “Anamar no empezó nada, ella reaccionó porque USTED dijo que ella hizo una denuncia falsa”, comentó una usuaria.

Por otro lado, varios de sus seguidores aseguraron que la reacción de Anamar fue al ver la cercanía con Mariana Zapata. “Anamar estaba celosa de Mariana y salió de nuevo a decir todo eso. Si según ella es cierto, ¿qué hace mandándole tantos mensajes?“, escribio otra interanauta.

Hasta el momento, Anamar no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones de Renzo. Sin embargo, en redes le están pidiendo que salga a aclarar la situación.