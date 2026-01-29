Colombia

Prescripción de la letra de cambio en Colombia: plazos legales, diferencias con el pagaré y acciones vigentes

En Colombia, la letra de cambio es un título valor que puede perder exigibilidad con el paso del tiempo. La ley comercial fija un término específico de prescripción y contempla mecanismos judiciales para que el acreedor solicite el pago aun después de vencido el plazo inicial

Guardar
(Pixabay)
(Pixabay)

En el ordenamiento jurídico colombiano, los títulos valores son documentos que incorporan derechos y obligaciones claramente determinados. Su principal función es permitir la exigibilidad de una prestación, en especial cuando se trata de obligaciones de carácter económico.

Entre los instrumentos más utilizados se encuentran la letra de cambio y el pagaré, figuras que, aunque similares en su finalidad, presentan diferencias relevantes desde el punto de vista legal.

De acuerdo con lo explicado por Caracol Radio, ambos documentos se emplean como respaldo de una deuda, pero su estructura y las personas que intervienen varían.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

(Freepik)
(Freepik)

El título valor confiere al tenedor legítimo la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación en los términos allí consignados, siempre que se respeten los plazos previstos en la ley.

La letra de cambio es un título de crédito mediante el cual una persona, denominada girador, ordena a otra, conocida como girado, que pague una suma determinada de dinero a un tercero, llamado beneficiario. A diferencia del pagaré, donde el deudor se compromete directamente con el acreedor, en la letra de cambio participan tres sujetos, aunque la normativa permite que el girador y el beneficiario sean la misma persona.

Según información citada por la Notaría 19 de Bogotá, en la letra de cambio también puede intervenir un endosatario, quien adquiere el derecho de cobro cuando el documento es negociado. Esta posibilidad de circulación convierte a la letra de cambio en un instrumento frecuente dentro de operaciones comerciales y civiles.

Uno de los aspectos centrales de este tipo de documentos es la prescripción, figura jurídica que implica la pérdida del derecho a exigir judicialmente el cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo. El Código de Comercio colombiano establece que las acciones derivadas de títulos valores como la letra de cambio prescriben en un término de tres años, contados desde la fecha en la que el pago se hizo exigible.

Este plazo comienza a correr una vez se presenta el vencimiento de la obligación y no se realiza el pago correspondiente. No obstante, especialistas en derecho comercial señalan que la prescripción no opera de manera automática, ya que puede verse interrumpida mediante determinadas actuaciones judiciales, como la presentación de una demanda o un requerimiento formal de cobro.

(FREEPIK)
(FREEPIK)

La interrupción del término implica que el conteo del tiempo se reinicie, siempre que el acreedor haya ejercido una acción válida ante la autoridad judicial competente. Por esta razón, el seguimiento oportuno del estado de la obligación resulta determinante para quienes buscan hacer efectivo el cobro de una letra de cambio.

Cuando la prescripción ya se ha configurado, el acreedor aún cuenta con una herramienta jurídica prevista en el artículo 882 del Código de Comercio, conocida como “acción de enriquecimiento sin causa”. Esta figura permite reclamar el pago cuando el deudor obtiene un beneficio patrimonial injustificado como consecuencia de la prescripción del título valor.

La firma GMH Abogados explica que esta acción debe ejercerse dentro del término de un año, contado desde el momento en que se produjo la prescripción. Su finalidad no es revivir el título valor, sino evitar que el deudor conserve una ventaja económica sin respaldo jurídico.

La Corte Suprema de Justicia ha precisado que para la procedencia de esta acción deben concurrir varios elementos. En primer lugar, debe existir un título valor que haya sido otorgado como respaldo de una obligación válida. En segundo término, es necesario que se haya configurado una situación de prescripción o caducidad que extinga las acciones cambiarias.

Adicionalmente, debe demostrarse que el demandado obtuvo un provecho patrimonial, derivado directamente de la imposibilidad de cobro del título. Finalmente, el demandante debe acreditar un empobrecimiento correlativo, es decir, un desequilibrio patrimonial injustificado ocasionado por la prescripción.

Estos criterios han sido reiterados por la jurisprudencia como requisitos indispensables para que la autoridad judicial evalúe la procedencia de la reclamación. La acción de enriquecimiento sin causa no sustituye la letra de cambio, pero sí ofrece una alternativa legal dentro de los límites temporales fijados por la ley.

Temas Relacionados

letra de cambioPrescripciónCódigo de ComercioColombia -Noticias

Más Noticias

ICFES abre preinscripción de Saber Pro y TyT 2026: plazos, requisitos y calendario del examen nacional

El Icfes habilitó la preinscripción para las pruebas Saber Pro y Saber TyT del primer semestre de 2026. El trámite lo realizan las instituciones de educación superior y es obligatorio para estudiantes que hayan cursado al menos el 75 % de los créditos académicos

ICFES abre preinscripción de Saber

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este 29 de enero

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Barranquilla: temperatura y

Gobernación del Atlántico activa alerta por denuncias de violencia política en Barranquilla y convoca comité electoral

La Gobernación del Atlántico citó un comité de seguimiento electoral extraordinario tras denuncias por amenazas a ciudadanos y motocarros para retirar propaganda política en barrios de Barranquilla y municipios, y pidió actuación de autoridades judiciales competentes

Gobernación del Atlántico activa alerta

Colombia: las predicciones del tiempo para Cartagena de Indias este 29 de enero

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Colombia: las predicciones del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cali

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Adiós a la incertidumbre, conoce
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Westcol y Luisa Castro juntos:

Westcol y Luisa Castro juntos: un lujoso reloj Cartier y un romántico beso en Guatapé confirmarían su relación

La Solar Medellín 2026 dio a conocer su cartel definitivo, con el género urbano como protagonista

‘Desafío Siglo XXI’: cambia la entrega de los chalecos de sentencia afectando directamente a Gamma

Laura Tobón reconoció que siente rencor hacia su mamá y desató opiniones en redes sociales: “Escogía los hombres más tóxicos”

Andrea Echeverri, de Aterciopelados, recordó los atuendos que utilizó en las galas de los Grammy: “Esta vez voy a ir divina”

Deportes

Hernán Torres deja de ser

Hernán Torres deja de ser técnico de Millonarios tras crisis de resultados y presión de la hinchada

Millonarios vs. Medellín: las razones por las cuales se aplazaría nuevamente el partido

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios