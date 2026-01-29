Petro regañó al exsuperintendente Luis Carlos Leal en evento sobre remuneración de internos de Medicina: “Se dejó engañar”

El mandatario señaló que el sistema de salud prioriza los intereses financieros por encima de la vida de los pacientes - crédito Presidencia de la República

En un evento de oficialización del giro que recibirán los internos de Medicina en 2026, el presidente Gustavo Petro abordó uno de los temas más sensibles de su Gobierno: la crisis en el sistema de salud. Durante su intervención, el mandatario se enfocó en la figura del exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, al que señaló de haber sido “ingenuo” y de dejarse engañar por interventores de EPS.

“Leal, que está aquí, lo conoció en su propia experiencia ingenua. Porque yo le dije a usted: ‘Por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores’. Y usted se dejó engañar”, dijo Petro frente a los asistentes.

El presidente explicó que, según su perspectiva, el sistema de salud prioriza intereses financieros sobre la vida de los pacientes. “Y ojalá que el sistema de salud vuelva a uno en el cual no sea primero el business, sino primero la vida, y estaremos mejor. Y no sabe la prensa porque (...) porque es obvio que están en crisis, porque no es sostenible un sistema de salud basado en intermediarios financieros, esté intervenido o no por el Gobierno”, afirmó.

Luis Carlos Leal estuvo ocho meses al frente de la Supersalud y fue investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la intervención de EPS Sanitas - crédito captura de pantalla/Presidencia

Durante su discurso, Petro mencionó que el problema central del sistema radica en la intermediación financiera de las EPS. “Así se llevan la plata porque no han corregido el sistema de contratación y ¿por qué?, porque los mismos interventores ahora no dejan ir las comisiones al dueño de la EPS, sino que se las echan al bolsillo y ahí el fracaso de la intermediación”, aseguró.

El mandatario agregó que estos problemas solo podrían solucionarse eliminando al intermediario financiero: “Yo lucho y lucho todo el tiempo porque eso no ocurra, pero el ministro de Salud sabe y eso solo cambia eliminando al intermediario financiero y hay que hacerlo”.

A pesar del reproche, Petro reconoció el esfuerzo de Leal y lo llamó “héroe de la salud de Colombia”, aunque le advirtió sobre su ingenuidad - crédito REUTERS y captura de pantalla/Presidencia de la República

Petro detalló que Leal había recibido hojas de vida de interventores que no fueron aprobadas por él y que resultaron ser engañosas. “Lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño, y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud, y usted creyó en ella, y esos interventores fueron a hacer un bisnes con nosotros”, señaló.

El presidente concluyó su reproche con un reconocimiento al esfuerzo de Leal: “Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso. Por eso no está con nosotros, pero usted es un héroe de la salud de Colombia. Entonces, le agradezco su esfuerzo y debe perder la ingenuidad”.

Antecedentes de la intervención de EPS

Las intervenciones afectaron a millones de usuarios y fueron justificadas por el Gobierno debido a deudas millonarias y riesgo de colapso financiero - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Luis Carlos Leal estuvo al frente de la Superintendencia de Salud durante ocho meses y fue investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la toma de posesión de la EPS Sanitas. La investigación inició en abril de 2024, luego de que se denunciara “una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS”.

La superintendencia había ordenado la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Sanitas por un año, posteriormente prorrogada. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó sin efectos los actos administrativos tras revisar la tutela que amparó el derecho al debido proceso de la EPS. La medida afectó a $5,7 millones de usuarios y, junto con la intervención de Nueva EPS (11,5 millones), puso temporalmente la salud de la mayoría de los colombianos bajo administración estatal.

Petro ha defendido estas intervenciones argumentando “incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento” y deudas de más de $2 billones con prestadores de servicios de salud, catalogándolas como un mecanismo para evitar un colapso financiero del sistema.