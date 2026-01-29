Colombia

Petro regañó al exsuperintendente Luis Carlos Leal en evento sobre remuneración de internos de Medicina: “Se dejó engañar”

La situación quedó registrada en la transmisión oficial y generó atención por la manera directa en que el mandatario cuestionó a su exfuncionario, por decisiones “erróneas” durante la intervención a las EPS

Guardar
El mandatario señaló que el sistema de salud prioriza los intereses financieros por encima de la vida de los pacientes - crédito Presidencia de la República

En un evento de oficialización del giro que recibirán los internos de Medicina en 2026, el presidente Gustavo Petro abordó uno de los temas más sensibles de su Gobierno: la crisis en el sistema de salud. Durante su intervención, el mandatario se enfocó en la figura del exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, al que señaló de haber sido “ingenuo” y de dejarse engañar por interventores de EPS.

Leal, que está aquí, lo conoció en su propia experiencia ingenua. Porque yo le dije a usted: ‘Por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores’. Y usted se dejó engañar”, dijo Petro frente a los asistentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente explicó que, según su perspectiva, el sistema de salud prioriza intereses financieros sobre la vida de los pacientes. “Y ojalá que el sistema de salud vuelva a uno en el cual no sea primero el business, sino primero la vida, y estaremos mejor. Y no sabe la prensa porque (...) porque es obvio que están en crisis, porque no es sostenible un sistema de salud basado en intermediarios financieros, esté intervenido o no por el Gobierno”, afirmó.

Luis Carlos Leal estuvo ocho
Luis Carlos Leal estuvo ocho meses al frente de la Supersalud y fue investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la intervención de EPS Sanitas - crédito captura de pantalla/Presidencia

Durante su discurso, Petro mencionó que el problema central del sistema radica en la intermediación financiera de las EPS. “Así se llevan la plata porque no han corregido el sistema de contratación y ¿por qué?, porque los mismos interventores ahora no dejan ir las comisiones al dueño de la EPS, sino que se las echan al bolsillo y ahí el fracaso de la intermediación”, aseguró.

El mandatario agregó que estos problemas solo podrían solucionarse eliminando al intermediario financiero: “Yo lucho y lucho todo el tiempo porque eso no ocurra, pero el ministro de Salud sabe y eso solo cambia eliminando al intermediario financiero y hay que hacerlo”.

A pesar del reproche, Petro
A pesar del reproche, Petro reconoció el esfuerzo de Leal y lo llamó “héroe de la salud de Colombia”, aunque le advirtió sobre su ingenuidad - crédito REUTERS y captura de pantalla/Presidencia de la República

Petro detalló que Leal había recibido hojas de vida de interventores que no fueron aprobadas por él y que resultaron ser engañosas. “Lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño, y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud, y usted creyó en ella, y esos interventores fueron a hacer un bisnes con nosotros”, señaló.

El presidente concluyó su reproche con un reconocimiento al esfuerzo de Leal: “Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso. Por eso no está con nosotros, pero usted es un héroe de la salud de Colombia. Entonces, le agradezco su esfuerzo y debe perder la ingenuidad”.

Antecedentes de la intervención de EPS

Las intervenciones afectaron a millones
Las intervenciones afectaron a millones de usuarios y fueron justificadas por el Gobierno debido a deudas millonarias y riesgo de colapso financiero - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Luis Carlos Leal estuvo al frente de la Superintendencia de Salud durante ocho meses y fue investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la toma de posesión de la EPS Sanitas. La investigación inició en abril de 2024, luego de que se denunciara “una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS”.

La superintendencia había ordenado la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Sanitas por un año, posteriormente prorrogada. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó sin efectos los actos administrativos tras revisar la tutela que amparó el derecho al debido proceso de la EPS. La medida afectó a $5,7 millones de usuarios y, junto con la intervención de Nueva EPS (11,5 millones), puso temporalmente la salud de la mayoría de los colombianos bajo administración estatal.

Petro ha defendido estas intervenciones argumentando “incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento” y deudas de más de $2 billones con prestadores de servicios de salud, catalogándolas como un mecanismo para evitar un colapso financiero del sistema.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLuis Carlos LealExsuperintendente de SaludSuperintendecia de SaludIntervernción a EPSCrisis en saludDeudas EPSInterventoresColombia-Noticias

Más Noticias

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

El último equipo del mediocampista fue el León de México y aún está a la espera de su fichaje

La historia oculta: James Rodríguez

Diógenes Quintero estuvo a punto de no abordar la aeronave de Satena: su agenda había retrasado la llegada al aeropuerto

La tragedia ocurrió tras el despegue de una aeronave en la ruta Cúcuta-Ocaña, cuando perdió contacto con la torre de control. La confirmación de su fallecimiento provocó declaraciones de solidaridad en el ámbito político

Diógenes Quintero estuvo a punto

Madre de Harold Aroca detalló cómo supo que el cadáver de su hijo estaba en un bosque

El caso del joven de 16 años expuso la presunta complicidad u omisión de la Policía ante el accionar de grupos criminales que operan en el barrio Los Laches, de Bogotá, y sus alrededores

Madre de Harold Aroca detalló

Estos son los bancos y otras plataformas para guardar el dinero en dólares desde Colombia: ¿dónde rinde más?

Explorar diferentes fuentes digitales y bancarias permite diversificar el ahorro ante un mercado de cambios volátil, con rendimientos y requisitos ajustados a cada perfil

Estos son los bancos y

Álvaro Uribe volvió a despacharse contra Iván Cepeda y lo asoció con Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro: “Quiere estatismo”

En su correría por el país, esta vez desde Pasto (Nariño), el ex jefe de Estado profundizó en sus señalamientos contra el senador del Pacto Histórico, al que considera una amenaza para el futuro de los colombianos, por su visión económica y política afín a las dictaduras de Cuba y Venezuela

Álvaro Uribe volvió a despacharse
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso alarmó a sus

Luis Alfonso alarmó a sus seguidores al mostrar que estuvo en el hospital: esto fue lo que le pasó

El cartagenero Hamilton llevará su afrobeats a “El Partido de la Historia” junto a Lionel Messi en Medellín

Alina Lozano y Jim Velásquez son señalados de ser una “pareja falsa” tras su paso por ‘¿Apostarías por mí?’

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Las películas de Netflix en Colombia para engancharse este día

Deportes

La reducción de cupos en

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

Bayern Múnich derrotó al PSV con asistencia de Luis Díaz y avanzó a los octavos de final de la Champions League

Pasto se prepara para proteger a Falcao: así será el operativo de seguridad para el regreso del ‘Tigre’ al FPC