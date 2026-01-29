Colombia

María Claudia Tarazona visitó el Concejo de Bogotá en el cumpleaños número 40 de su esposo Miguel Uribe

La mujer rechazó definir el legado del senador mediante su afiliación o ambiciones políticas, y trazó una memoria íntima que buscó trascender el cargo público

Viuda de Miguel Uribe visitó
Viuda de Miguel Uribe visitó el concejo de Bogotá en la fecha de cumpleaños número 40 del senador - crédito Sandra Forero/Facebook

La ausencia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025, marcó de forma silenciosa la conmemoración de su cumpleaños 40 en el Concejo de Bogotá, el escenario donde inició su actividad pública.

Frente al mural que honra su memoria, María Claudia Tarazona, su esposa, evocó el sentido profundo de ese espacio y el legado político del hombre que fue víctima de la violencia en Colombia.

“Le dije a Sandra que me gustaría mucho venir al concejo el día del cumpleaños de Miguel. Y es que… aquí comenzó todo, comenzó esa vida extraordinaria política de Miguel, donde hizo sus primeros pasos y donde tuvo la oportunidad de brillar y convertirse en el político único y maravilloso que fue”, expresó María Claudia frente a los concejales en el espacio que se destino el 28 de enero para conmemorar al funcionario, momento que fue difundido por las redes sociales.

La conmemoración estuvo marcada por la imposibilidad de celebrar la vida de Miguel, que fue arrebatada a manos de un menor de edad, por ordenes de organizaciones criminales en medio de un evento político al sur de Bogotpa:

“Desafortunadamente, a causa de la violencia que hoy estamos viviendo en el país, pues ya no podemos celebrar su cumpleaños número cuarenta. Quiero honrar este espacio, que siento que es muy importante”, dijo Tarazona.

A lo largo de su intervención, Tarazona subrayó el compromiso que definió la carrera de Uribe, desde un conocimiento profundo de la ciudad hasta hitos concretos que marcaron su trayectoria: “Recorrió cada una de las localidades, recorrió cada uno de los barrios de Bogotá, conoció a su gente, se enamoró de esta ciudad y ahí descubrió realmente lo que quería hacer para el resto de su vida y era entregarlo todo para construir un país mejor”, afirmó María Claudia Tarazona.

Entre los episodios más recordados, evocó el momento en que Uribe enfrentó desafíos políticos estratégicos: “Me acuerdo principalmente de cuando le tocó la ponencia sobre el POT. La presentó negativa y ganó y le tumbó el POT a Petro. Y yo creo que ese fue un salto gigantesco que hizo Miguel en su carrera política, porque demostró… todo lo que un político debe tener: talante, convicción, honor, disciplina y, sobre todo, propósito”.

Tarazona rechazó definir el legado del senador mediante su afiliación o ambiciones políticas, y trazó una memoria íntima que buscó trascender el cargo público.

Miguel Uribe Turbay concejo de
Miguel Uribe Turbay concejo de Bogotá - crédito Sandra Forero/Facebook

“Miguel no está en un partido político, Miguel no está en un cargo político, Miguel no está en un si hubiera sido presidente. Miguel vive en cada una de las personas que tuvo la fortuna y el privilegio de ser su amigo, de ser su coequipero, de ser parte de su proyecto político y ahí es donde vive Miguel, ahí es donde nosotros tenemos que buscarlo, en las enseñanzas que nos dejó, en todas las cosas que sembró en cada uno de nosotros”, apuntó.

Al concluir, María Claudia resaltó virtudes personales como la humildad y la honestidad: “Miguel hacía política por convicción, nunca hizo política para servirse a sí mismo. Y Miguel tenía, adicionalmente, una cosa maravillosa y es que sabía las trampas del reconocimiento y las trampas del ego, y siempre estuvo alejado de eso y, a pesar de ser el hombre maravilloso que fue, siempre actuó con humildad, con honestidad y con propósito”, enfatizó María Claudia Tarazona ante los presentes.

María Claudia Tarazona y Miguel
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram

Toda la ceremonia estuvo marcada por un tono de duelo pero también por un llamado a la memoria y al afecto. “Les pido a todos que eleven una oración y el amor es más fuerte que la muerte. Que Dios nos acompañe y acompañe a Miguel hoy en la eternidad”, concluyó María Claudia Tarazona.

