ICFES abre preinscripción de Saber Pro y TyT 2026: plazos, requisitos y calendario del examen nacional

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, abrió el proceso de preinscripción para las pruebas Saber Pro, Saber TyT y sus aplicaciones en el exterior, correspondientes al primer semestre de 2026.

El procedimiento es obligatorio y debe ser adelantado por las instituciones de educación superior, tanto universidades como entidades técnicas y tecnológicas, a partir de la información académica de sus estudiantes.

De acuerdo con lo informado por Caracol Radio, esta etapa inicial es indispensable para que los estudiantes puedan continuar con el registro individual y posteriormente presentar el examen.

El Icfes indicó que la fecha límite para la preinscripción institucional es el viernes 6 de febrero de 2026, plazo que aplica para todas las instituciones habilitadas en el sistema.

Las pruebas Saber Pro corresponden a un examen de Estado aplicado en Colombia para evaluar la calidad de la educación superior. Su diseño busca medir competencias genéricas y específicas adquiridas durante el proceso de formación profesional. La presentación de esta prueba es un requisito de grado para los estudiantes de programas universitarios que hayan aprobado una parte sustancial de su plan académico.

En el caso de las pruebas Saber TyT, estas están dirigidas a estudiantes de programas técnicos y tecnológicos, con un enfoque similar en la evaluación de competencias asociadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ambas pruebas forman parte del sistema nacional de evaluación que administra el Icfes.

Según el cronograma oficial, pueden ser inscritos los estudiantes que hayan cursado al menos el 75 % de los créditos de su respectivo programa académico. Este es el único requisito exigido por la entidad para acceder a la prueba, siempre que la institución de educación superior realice la preinscripción dentro del plazo establecido.

El Icfes precisó que el examen se aplicará de manera presencial, bajo la modalidad de papel y lápiz, el domingo 26 de abril de 2026. La asignación del lugar de presentación se realizará con base en la información suministrada por cada estudiante durante el proceso de registro, lo que determina la ubicación geográfica de la prueba.

Una vez completada la preinscripción institucional, los estudiantes deberán adelantar su registro individual y el pago ordinario, trámite que estará habilitado hasta el viernes 6 de febrero de 2026. Quienes no logren completar este proceso dentro del plazo ordinario tendrán la opción de acceder a un registro y recaudo extraordinario, disponible entre el lunes 9 y el viernes 20 de febrero.

El calendario divulgado por el Icfes establece que las citaciones oficiales estarán disponibles a partir del viernes 10 de abril, fecha en la que los inscritos podrán consultar el sitio exacto donde deberán presentar el examen. Posteriormente, los certificados de asistencia y los resultados individuales preliminares se podrán consultar desde el lunes 18 de mayo.

La publicación oficial de resultados se realizará desde el viernes 14 de agosto de 2026, a través del portal web del Icfes. Esta información será utilizada tanto por los estudiantes como por las instituciones de educación superior y las autoridades educativas para distintos fines académicos y administrativos.

Más allá de su carácter obligatorio, las pruebas Saber Pro y TyT cumplen una función dentro del sistema educativo al proporcionar información sobre el desempeño académico de los estudiantes próximos a culminar su formación. Los resultados permiten analizar tendencias generales y sirven como insumo para procesos institucionales y de política pública en educación superior.

El Icfes recordó que todo el proceso inicia con la preinscripción realizada por las instituciones, razón por la cual recomendó a los estudiantes verificar con sus respectivas universidades o centros de formación que la información haya sido registrada correctamente antes del cierre del plazo.

La entidad también reiteró que los trámites se realizan exclusivamente a través de los canales oficiales y que los estudiantes deben estar atentos a las fechas establecidas para evitar inconvenientes en el proceso de inscripción y presentación del examen.