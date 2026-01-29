Fiscalía negocia preacuerdo por asesinato de estudiante de la Universidad de los Andes: pena sería de 16 años

La defensa busca que los acusados sean considerados cómplices, lo que disminuiría la pena prevista por el homicidio de Jaime Esteban Moreno. - crédito composición fotográfica

El proceso judicial por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, avanza hacia una posible salida anticipada luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara negociaciones con la defensa de los dos principales acusados para concretar un preacuerdo que reduciría de forma significativa la condena.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre de 2025, en la localidad de Chapinero, tras la salida de la víctima de una fiesta de disfraces celebrada durante Halloween. El caso quedó registrado en videos de seguridad, piezas clave dentro del expediente judicial.

Audiencia de acusación fue suspendida por negociación

Durante la más reciente diligencia, la Fiscalía informó en audiencia que existen acercamientos formales con las defensas de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, procesados por el delito de homicidio agravado.

Según lo reportado por El Tiempo, fue la fiscal delegada del caso quien confirmó ante el juzgado que las defensas solicitaron suspender el trámite de acusación formal para avanzar en la estructuración de un preacuerdo.

La funcionaria explicó que se planteó como punto de partida el mínimo de la pena aplicable, y que los abogados de los acusados manifestaron su intención de llegar a un acuerdo. No obstante, aclaró que los términos aún no han sido discutidos en detalle, ni con los defensores ni con las víctimas, razón por la cual la Fiscalía consideró procedente la suspensión de la audiencia.

El trámite judicial se suspendió para permitir la negociación de un preacuerdo entre los implicados y la Fiscalía. - redes sociales - Before Club

La pena que se negocia sería de 200 meses

De acuerdo con información conocida por Noticentro 1, la pena que actualmente se negocia sería de 200 meses de prisión, equivalentes a 16 años, a cambio de la aceptación de cargos por parte de los procesados.

El mismo medio señaló que la Fiscalía todavía no ha avalado formalmente esa propuesta, por lo que el preacuerdo no está cerrado y continúa en discusión. Esta negociación fue la razón principal para suspender la audiencia de acusación en la que se tenía previsto dar lectura al escrito que detalla los hechos del crimen.

Inicialmente, el proceso contemplaba una condena de entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, entre 33 y 50 años, de acuerdo con el marco penal aplicable al delito imputado.

Defensa busca que sean condenados como cómplices

Sobre la estrategia jurídica de los acusados, el abogado Francisco Bernate, representante de la familia de Jaime Esteban Moreno, explicó a El Tiempo que la defensa pretende modificar el grado de participación de los procesados para obtener una rebaja sustancial de la pena.

Según Bernate, los abogados buscan que no sean condenados como autores sino como cómplices, lo que permitiría un descuento de hasta el 50% sobre la sanción. “De manera que no serían 400, sino 200 meses de prisión. La Fiscalía debe aprobar esta propuesta”, explicó el jurista al medio, quien precisó que la Fiscalía debe aprobar esa propuesta.

El abogado indicó además que la familia de la víctima no se opone al preacuerdo, pero ha solicitado que sea el juez quien determine la pena final, garantizando que la sanción sea proporcional a la gravedad de los hechos.

La Fiscalía y las defensas negocian los términos que podrían evitar el juicio ordinario y anticipar una sentencia. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

Así fue la agresión que causó la muerte del estudiante

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía en audiencias previas, el ataque ocurrió cuando Jaime Esteban Moreno fue abordado en una calle solitaria. En los registros audiovisuales se identifica a Suárez Ortiz, con el rostro pintado de rojo, y a González Castro, vestido de negro con orejas de conejo.

Según el ente acusador, cuando el joven intentaba levantarse del suelo, González le propinó una patada por la espalda que lo dejó en estado de indefensión, tras lo cual continuaron las agresiones.

Información revelada por Noticentro 1 señala que en el escrito, la Fiscalía detalla que, a raíz de la golpiza, Moreno sufrió diversas lesiones, que conllevaron su muerte.

“Continuaron golpeándolo, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y el tórax, agresión que se mantuvo, pese a que Jaime Esteban Moreno Jaramillo presentaba un evidente sangrado abundante por nariz, ojos, boca, y signos de ahogo con su propia sangre”.

La Fiscalía confirmó que ya se expidió la circular roja de búsqueda internacional de la Interpol en contra de la venezolana Kleydimar Paola Fernández Sulbarán - crédito Interpol | Policía Metropolitana de Bogotá

Tercera implicada es buscada por Interpol

En el proceso también figura Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, señalada por la Fiscalía como determinadora del ataque. Según lo informado por El Colombiano, la mujer habría incitado de manera insistente a los agresores durante los hechos.

Actualmente, Fernández Sulbarán es buscada mediante circular roja de Interpol, ante la posibilidad de que haya salido del país con destino a Venezuela.