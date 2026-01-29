Colombia

Evacuaron el Palacio de Justicia por posibles olores de dióxido de carbono: los bomberos ya están en la zona

Las autoridades no han reportado ningún herido o víctima mortal por los olores dentro del recinto

Evacuaron el Palacio de Justicia por presencia de olores en el recinto - crédito X

El jueves 29 de enero de 2026, en horas de la tarde, se detectaron varios olores extraños dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, en especial en el ala de sistemas y en el costado del Consejo de Estado, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad en el edificio y la posterior evacuación de todos los funcionarios.

De acuerdo con varios testigos, los posibles olores podrían ser dióxido de carbono. Ante la situación, dos máquinas de bomberos se dirigieron al centro de la capital del país con el fin de salvaguardar la zona y evitar mayores complicaciones.

Dos máquinas de bomberos se dirigieron al centro de la capital del país con el fin de salvaguardar la zona y evitar mayores complicaciones - crédito Corte Suprema de Justicia

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ningún herido o víctima mortal dentro del Palacio de Justicia.

En desarrollo…

Palacio de JusticiaEvacuaciónOloresConsejo de EstadoBomberosCentro de BogotáDióxido de carbonoColombia-Noticias

