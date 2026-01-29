El aeropuerto El Dorado de Bogotá amaneció con fuerte neblina: así se han afectado los vuelos

La densa neblina provoca restricción aérea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, según la Aeronáutica Civil - crédito @AerocivilCol/X

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá enfrenta restricción aérea en la mañana del jueves 29 de enero, debido a una intensa neblina que limita las operaciones en la pista principal, según reportó la Aeronáutica Civil.

Las modificaciones en el itinerario están afectando tanto los despegues como los aterrizajes a lo largo de la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Aeronáutica Civil informó a través de sus canales oficiales: “Atención pasajeros se registran demoras por condiciones de visibilidad reducida en El Dorado. A pesar de la mejoría gradual en el clima, los itinerarios de salida y llegada se mantienen sujetos a cambios”.

La información oficial señaló que se han producido más de 10 vuelos nacionales e internacionales presentan retrasos o cancelaciones, con destinos como Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Buenos Aires, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas.

Más de 10 vuelos resultan cancelados en El Dorado por las desfavorables condiciones climáticas registradas en la ciudad - crédito @AerocivilCol/X

La entidad recomendó a los viajeros que la consulta de “actualizaciones directamente con las compañías aéreas”. La Aerocivil alertó que, debido a los retrasos ocurridos desde la madrugada del jueves 29 de enero, podrían modificarse los itinerarios de vuelos previstos para la tarde.

La restricción aérea obedece a la escasa visibilidad detectada desde la torre de control del aeropuerto El Dorado en Bogotá, donde una densa neblina ha impedido las operaciones habituales. Según imágenes publicadas por la entidad, al menos 10 vuelos resultaron cancelados o reprogramados desde primeras horas del día.

Desde el aeropuerto El Dorado confirmó que ante “la baja visibilidad que se presenta, te recomendamos consultar el estado de tu vuelo en tiempo real con DORA”.

Demoras en vuelos en la terminal aérea ante nubosidad en las primeras horas del día en Bogotá - crédito @AerocivilCol/X

Clima en Bogotá

El jueves 29 de enero, las condiciones meteorológicas en Bogotá presentarán cielos mayormente nublados y una probabilidad significativa de lluvias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que la nubosidad será intensa desde la mañana, con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan precipitaciones ligeras en algunos sectores de la ciudad.

A lo largo del día, barrios como Suba, Fontibón, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Santa Fe podrían experimentar lluvias de diversa intensidad. El pronóstico establece una probabilidad de lluvia del 58% durante el día, cifra que disminuye al 25% en la noche.

El cielo permanecerá cubierto en casi toda la jornada. Según el Ideam, la nubosidad alcanzará el 91% en horas diurnas y se incrementará hasta el 99% durante la noche, lo que limitará la entrada de radiación solar directa.

Las temperaturas oscilarán entre 11 y 18 ℃, mientras que los niveles de radiación ultravioleta podrían llegar a 7, un valor que exige precauciones para quienes estén expuestos al sol. Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 22 kilómetros por hora en el día y descenderán ligeramente a 20 kilómetros por hora por la noche.

El Ideam recomienda a la población estar atenta a los cambios en el clima y tomar medidas preventivas, especialmente en las zonas donde se anticipan lluvias.

Bogotá es una ciudad fría y lluviosa la mayoría del año - crédito Alcaldía de Bogotá

Suspenden vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por fallas en la iluminación de la pista

Las consecuencias de la suspensión temporal de las operaciones aéreas nocturnas en el Aeropuerto Internacional Palonegro se hicieron sentir de inmediato entre los pasajeros.

La Aeronáutica Civil confirmó en la noche del miércoles, 28 de enero de 2026, que la medida responde a fallas en el sistema de iluminación de la pista, un componente fundamental para la seguridad en el aterrizaje y despegue de aeronaves durante la noche.

Las autoridades detallaron que el problema afecta específicamente a las luces de borde, indispensables para marcar los límites de la pista en condiciones de baja visibilidad. Tras detectar la anomalía, la entidad ordenó la suspensión inmediata de los vuelos nocturnos.

En un comunicado oficial, la entidad indicó: “Debido a fallas en la iluminación de la pista del Aeropuerto Internacional Palonegro de la ciudad de Bucaramanga, se encuentran suspendidas las operaciones nocturnas.” El mensaje fue emitido alrededor de las 8:00 p. m., momento en que muchos pasajeros ya se encontraban a la espera de sus vuelos.