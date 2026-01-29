Colombia

Dólar: cotización de cierre hoy 29 de enero en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 29 de enero en Colombia

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 3.651,97 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,03% con respecto al dato de la jornada previa, cuando marcó 3.652,96 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,24%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una bajada del 12,52%.

Si confrontamos el valor con jornadas previas, acumuló dos fechas sucesivas cayendo. La volatilidad de esta semana presentó un rendimiento claramente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Maluma brindó por Yeison Jiménez en su cumpleaños y dejó emotivo mensaje: “Vivan en el presente”

Las palabras del artista demostraron el respeto que sentía por el cantante de música popular y aseguró que para él era el número uno

Maluma brindó por Yeison Jiménez

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

La expareja no dio indicios de distanciamiento ni se ha pronunciado en sus redes sociales, pero ambos hicieron declaraciones relacionadas con la ruptura

Separación de Carmen Villalobos y

Valor de cierre del euro en Colombia este 29 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Accidente de Satena en Norte de Santander revivió otra tragedia de la misma aerolínea y en la misma ruta hace 50 años

El siniestro remite a la catástrofe cuyas secuelas todavía resuenan en la memoria del departamento

Accidente de Satena en Norte

Experto en aviación analizó el informe sobre el siniestro en el que murió Yeison Jiménez: “Las alas se destrozan”

La Aeronáutica Civil sostiene que el piloto tenía experiencia y la certificación vigente, aunque la ausencia de caja negra complica el análisis de las causas

Experto en aviación analizó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

EE. UU. confirmó recompensa de

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Separación de Carmen Villalobos y

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

Nimaca, productor que trabajó con Bad Bunny y Feid, narró su historia en la industria musical: “Yo al año hago 800 beats”

Valentino amenazó a Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Esto es guerra declarada”

J Balvin recordó sus inicios como telonero de Pasabordo: “No me pagaban, me daban un sándwich y un jugo”

Sofía Jaramillo compartió en ‘La casa de los famosos’ detalles de su adolescencia: “Mi mamá me sacó de la casa a los 15 años”

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final

Inter Miami ya está viviendo el duelo contra Atlético Nacional: “Sabemos que es el equipo más fuerte de Colombia”