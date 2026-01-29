Colombia

Cayó en Medellín alias Balín, uno de los más buscados por pandillerismo en Panamá: ofrecían 30.000 dólares por él

El procedimiento, que contó con la participación de Interpol y la policía panameña, resultó de una notificación roja y derivó en la aprehensión de varias personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas en ambos países

El arresto se realizó en un hotel en Medellín durante un allanamiento nocturno, tras una operación conjunta de autoridades de Colombia y Panamá, y pone fin a la huida del principal cabecilla de la organización SAN 23 - crédito @DirectorPolicia / X

La Policía Nacional de Colombia anunció la captura de Jean Carlo Valderrama, alias Balín, considerado uno de los fugitivos más buscados por las autoridades de Panamá debido a su presunta vinculación con delitos de pandillerismo.

La detención, informada por el director de la policía colombiana, general William Oswaldo Rincón Zambrano, se realizó en la ciudad de Medellín y representa la aprehensión de un objetivo de alto valor para la seguridad panameña.

De acuerdo con el comunicado difundido en la cuenta oficial de la Policía Nacional de Colombia en la red social X, la operación fue resultado de un trabajo articulado entre la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Colombia y la Policía Nacional de Panamá.

Las autoridades ejecutaron el procedimiento tras la emisión de una notificación roja de Interpol, que catalogaba a Valderrama como el principal cabecilla de la estructura criminal SAN 23 —también conocida como Jordan 23—, señalada como una de las pandillas más violentas y extendidas en el distrito panameño de San Miguelito.

Alias Balín es considerado el principal cabecilla de la pandilla SAN 23, una de las organizaciones más violentas del distrito de San Miguelito, Panamá - crédito X

La detención de alias Balín incluyó la captura de otras cinco personas que se encontraban en su compañía. Durante el allanamiento, los agentes incautaron tres armas de fuego y decomisaron cinco teléfonos móviles. Todos los detenidos quedaron a disposición de las autoridades para ser investigados por su posible vinculación con actividades criminales en Colombia y Panamá.

El general Rincón Zambrano enfatizó que la operación constituye un mensaje claro: “No permitiremos que criminales pretendan ocultarse en el país”. La captura de Valderrama fue posible gracias a la coordinación internacional y a la obtención de información precisa que posibilitó su ubicación en territorio colombiano.

La Policía Nacional de Panamá había incluido a alias Balín en su lista de los 33 más buscados por delitos relacionados con la seguridad colectiva, especialmente en la modalidad de asociación ilícita y pandillerismo.

La Policía Nacional de Colombia capturó en Medellín a Jean Carlo Valderrama, alias Balín, uno de los fugitivos más buscados de Panamá por pandillerismo - crédito @DirectorPolicia / X

Las autoridades panameñas ofrecían una recompensa de 30.000 dólares estadounidenses a quienes aportaran información relevante para su localización, una cifra que fue incrementada desde los 20.000 dólares iniciales debido a la gravedad de los delitos atribuidos a Valderrama.

La coordinación entre las agencias de seguridad de ambos países fue fundamental para la ejecución del operativo. Según las autoridades, la captura se realizó en un hotel de la capital antiqueña, donde los investigadores lograron identificar a “Balín” gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información entre las policías de Colombia y Panamá.

La detención fue ejecutada durante un allanamiento nocturno, con la participación de unidades especializadas de la policía colombiana y de la OCN Interpol Colombia.

Jean Carlo Valderrama es señalado como el presunto líder de la pandilla SAN 23, una organización cuya actividad criminal incluye delitos contra la seguridad colectiva, tráfico de armas y asociación ilícita. Su estructura opera principalmente en el distrito de San Miguelito, una de las zonas más afectadas por la violencia de pandillas en el país centroamericano.

En el operativo realizado en un hotel de Medellín, la policía incautó tres armas de fuego y cinco teléfonos móviles, y arrestó a otras cinco personas - crédito X

El arresto de Valderrama se suma a los esfuerzos regionales para combatir el crimen organizado transnacional.

Según datos de la policía panameña, aún permanecen prófugos otros líderes de estructuras criminales como Carlos Alberto Aguilar Becerra, por quien se ofrece una recompensa de 100.000 dólares, y Franklin Ariel Acevedo Zúñiga, con una recompensa de 75.000 dólares. Además, las autoridades mantienen la búsqueda de Eduardo Félix Robinson y Aries Josué Quintero, ambos vinculados a organizaciones criminales y con recompensas de 30.000 y 20.000 dólares, respectivamente.

Una vez completados los trámites legales, las autoridades prevén la deportación de Jean Carlo Valderrama hacia Panamá, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos que se le imputan. La decisión sobre su traslado dependerá de la coordinación entre los organismos de justicia de ambos países y del cumplimiento de los procedimientos internacionales establecidos para estos casos.

