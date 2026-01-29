Caja negra del avión de Satena accidentado fue encontrada: así fue como el Ejército acordonó la zona con helicópteros

Las Fuerzas Militares aseguraron las zonas aledañas al sitio en el que cayó el avión de Satena - crédito Ejército Nacional

La ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, entregaron detalles de los avances en la investigación del accidente aéreo que se registró en el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas.

En primer lugar, la ministra resaltó que la investigación tendrá una “conclusión” rápida si los elementos encontrados son suficientes para que avancen los procesos, revelando que en la tarde del 29 de enero fue encontrada la caja negra del avión.

Cabe recordar que la caja negra son dos dispositivos de grabación, el Registrador de Datos de Vuelo (FDR) y el Grabador de Voz de Cabina (CVR), que registran parámetros técnicos y conversaciones para investigar accidentes aéreos, por lo que la ministra indicó que es algo “clave para encontrar las causas del accidente”.

“Estamos haciendo todo este trabajo de recuperación de elementos para asentar una investigación y llegar a las causas. Lo nuevo que aporta bastante es el hallazgo de la caja negra, que es un grabado de audio de cabina. Va a permitir fortalecer unas líneas de investigación y, como en cualquier proceso, se va a ir contrastando con la evidencia”, declaró la ministra del Transporte a Noticias Caracol.

El 29 de enero se adelantó el levantamiento de todos los restos de las víctimas - crédito Satena/EjércitoNacional

María Fernanda Rojas hizo énfasis en que las condiciones climáticas de la zona no son las mejores, por lo que agradeció a las autoridades y rescatistas por el trabajo realizado.

“Ayer las condiciones estaban complejas, es una zona de 2.045 metros de altura, había mucha nubosidad; hoy las condiciones mejoraron, sacaron unos elementos en helicóptero; sin embargo, ha avanzado bien, rápidamente, y espero que podamos tener una explicación razonable y científica que llevó a este terrible desenlace”.

Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil revalidó lo informado por la ministra, mencionando que el acceso al lugar en el que cayó la aeronave solo es posible a través de una caminata extensa.

“Estamos respondiendo a cabalidad con todo lo que tenemos que reportar, todo lo que se ha logrado investigar. No es un lugar de fácil acceso y tienen que llegar a una parte en carro y subir a pie tres horas; no es fácil de llegar”.

Martínez mencionó la importancia del hallazgo de la caja negra y reveló que el 29 de enero se realizó el levantamiento total del resto de los cadáveres.

“Estamos prácticamente terminando; no se puede quedar tanto el personal porque no hay internet ni señal. Lo que teníamos que hacer era recuperar la caja negra; eso es un avance grande. La recuperación de los cuerpos no fue con personal idóneo, fue con la comunidad; de hecho, no se rescató el total de todos los cuerpos; esta mañana hicieron levantamiento de la totalidad de todos los cuerpos”.

El Ejército Nacional fue clave para el trabajo de campo

Las autoridades protegieron a los grupos de rescate que estaban trabajando en el lugar del accidente - crédito Ejército Nacional

Respecto a cómo se llevó a cabo el proceso de búsqueda, el Ejército Nacional informó que se hizo un despliegue de tropas y operaciones aéreas en Norte de Santander para garantizar que los rescatistas pudieran trabajar de la mejor manera. Cabe recordar que en la zona en la que cayó el avión hay presencia de varios grupos armados, por lo que las Fuerzas Militares lograron, a través de la Brigada 33 de Aviación y personal de la Brigada 30 del Ejército, asegurar el área del accidente aéreo.

“Nuestro personal brindó seguridad perimetral y acompañamiento a los organismos de socorro que trabajan en la zona, garantizando las condiciones necesarias para las labores de rescate y atención a esta emergencia. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas. Nuestro compromiso es con las familias afectadas y con Colombia”, se lee en el comunicado de prensa publicado por el Ejército Nacional.

La ministra del Transporte agradeció a las personas que hicieron parte del trabajo de recuperación de los cuerpos y de elementos para la investigación - crédito Ejército Nacional