Colombia

Caja negra del avión de Satena accidentado fue encontrada: así fue como el Ejército acordonó la zona con helicópteros

La ministra del Transporte confirmó que, con el hallazgo del artefacto, la investigación avanzará de forma expedita

Guardar
Las Fuerzas Militares aseguraron las zonas aledañas al sitio en el que cayó el avión de Satena - crédito Ejército Nacional

La ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, entregaron detalles de los avances en la investigación del accidente aéreo que se registró en el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas.

En primer lugar, la ministra resaltó que la investigación tendrá una “conclusión” rápida si los elementos encontrados son suficientes para que avancen los procesos, revelando que en la tarde del 29 de enero fue encontrada la caja negra del avión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que la caja negra son dos dispositivos de grabación, el Registrador de Datos de Vuelo (FDR) y el Grabador de Voz de Cabina (CVR), que registran parámetros técnicos y conversaciones para investigar accidentes aéreos, por lo que la ministra indicó que es algo “clave para encontrar las causas del accidente”.

“Estamos haciendo todo este trabajo de recuperación de elementos para asentar una investigación y llegar a las causas. Lo nuevo que aporta bastante es el hallazgo de la caja negra, que es un grabado de audio de cabina. Va a permitir fortalecer unas líneas de investigación y, como en cualquier proceso, se va a ir contrastando con la evidencia”, declaró la ministra del Transporte a Noticias Caracol.

El 29 de enero se
El 29 de enero se adelantó el levantamiento de todos los restos de las víctimas - crédito Satena/EjércitoNacional

María Fernanda Rojas hizo énfasis en que las condiciones climáticas de la zona no son las mejores, por lo que agradeció a las autoridades y rescatistas por el trabajo realizado.

“Ayer las condiciones estaban complejas, es una zona de 2.045 metros de altura, había mucha nubosidad; hoy las condiciones mejoraron, sacaron unos elementos en helicóptero; sin embargo, ha avanzado bien, rápidamente, y espero que podamos tener una explicación razonable y científica que llevó a este terrible desenlace”.

Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil revalidó lo informado por la ministra, mencionando que el acceso al lugar en el que cayó la aeronave solo es posible a través de una caminata extensa.

“Estamos respondiendo a cabalidad con todo lo que tenemos que reportar, todo lo que se ha logrado investigar. No es un lugar de fácil acceso y tienen que llegar a una parte en carro y subir a pie tres horas; no es fácil de llegar”.

Martínez mencionó la importancia del hallazgo de la caja negra y reveló que el 29 de enero se realizó el levantamiento total del resto de los cadáveres.

“Estamos prácticamente terminando; no se puede quedar tanto el personal porque no hay internet ni señal. Lo que teníamos que hacer era recuperar la caja negra; eso es un avance grande. La recuperación de los cuerpos no fue con personal idóneo, fue con la comunidad; de hecho, no se rescató el total de todos los cuerpos; esta mañana hicieron levantamiento de la totalidad de todos los cuerpos”.

El Ejército Nacional fue clave para el trabajo de campo

Las autoridades protegieron a los
Las autoridades protegieron a los grupos de rescate que estaban trabajando en el lugar del accidente - crédito Ejército Nacional

Respecto a cómo se llevó a cabo el proceso de búsqueda, el Ejército Nacional informó que se hizo un despliegue de tropas y operaciones aéreas en Norte de Santander para garantizar que los rescatistas pudieran trabajar de la mejor manera. Cabe recordar que en la zona en la que cayó el avión hay presencia de varios grupos armados, por lo que las Fuerzas Militares lograron, a través de la Brigada 33 de Aviación y personal de la Brigada 30 del Ejército, asegurar el área del accidente aéreo.

“Nuestro personal brindó seguridad perimetral y acompañamiento a los organismos de socorro que trabajan en la zona, garantizando las condiciones necesarias para las labores de rescate y atención a esta emergencia. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas. Nuestro compromiso es con las familias afectadas y con Colombia”, se lee en el comunicado de prensa publicado por el Ejército Nacional.

La ministra del Transporte agradeció
La ministra del Transporte agradeció a las personas que hicieron parte del trabajo de recuperación de los cuerpos y de elementos para la investigación - crédito Ejército Nacional

Temas Relacionados

AccidenteSatenaCaja NegraEjército NacionalNorte de SantanderGrupos ArmadosMinisterio del TransporteColombia-Noticias

Más Noticias

Capturan a Saúl Duarte, cantante de cumbia señalado de intentar asesinar a su expareja, porque se negó a retomar la relación

La detención del también exaspirante al Concejo, en la noche del miércoles 28 de enero, en el barrio Campo Hermoso, se registró luego de días de ausencias y evasiones a la justicia por las denuncias en su contra

Capturan a Saúl Duarte, cantante

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

En el cierre de la fecha 3, se miden, en la capital del Valle del Cauca, dos equipos que comenzaron de la mejor forma el campeonato colombiano

América de Cali vs. Once

Cayó en Medellín alias Balín, uno de los más buscados por pandillerismo en Panamá: ofrecían 30.000 dólares por él

El procedimiento, que contó con la participación de Interpol y la policía panameña, resultó de una notificación roja y derivó en la aprehensión de varias personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas en ambos países

Cayó en Medellín alias Balín,

Autoridades de Bogotá, Tolima y Cundinamarca refuerzan acciones ante emergencia nacional por fiebre amarilla: esto decidieron

Tolima concentra el mayor número de casos de fiebre amarilla en el país, lo que impulsa acciones técnicas y preventivas en coordinación con otras regiones

Autoridades de Bogotá, Tolima y

Dura reacción de Armando Benedetti tras suspensión de la emergencia económica: “Están protegiendo a los más ricos”

El ministro del Interior cuestionó el fallo de la Corte Constitucional que congeló los impuestos y beneficios del decreto, y advirtió que la decisión tendrá impactos sobre el pago de la deuda y la financiación de las políticas sociales

Dura reacción de Armando Benedetti
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Madre de Yeison Jiménez reveló cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Adamari López recordó su “deliciosa” aventura con un galán colombiano: “A mí me encantó”

Shakira “metió la cucharada” con un inesperado comentario sobre la expareja de Alejandro Sanz

Susana Gómez aclaró cómo le gusta más Maluma: ¿con barba o sin barba?

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”

El nuevo deseo de Juan Carlos Osorio en Brasil: un refuerzo que también seduce a Millonarios

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League