Así es la nueva deuda que generó el Gobierno Petro para Colombia y que quedará en manos de bancos que operan en el país

El Ministerio de Hacienda anunció la primera operación de manejo de deuda pública interna que se llevará a cabo en 2026. El plan contempla un canje de Títulos de Tesorería (TES) clase B, con el objetivo de no incrementar el endeudamiento neto y optimizar el perfil de la deuda, según informó la cartera. Estos son títulos de largo plazo (superiores a un año) emitidos a tasa fija, variable o denominados en UVR (unidades de valor real) y dólares, cuyo fin es financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN).

La operación se efectuará el jueves 29 de enero de 2026 y el cumplimiento está previsto para el viernes 30 del mismo mes. El Gobierno detalló que la Nación recibirá en canje títulos TES de corto plazo en pesos, que tienen vencimientos en marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre de 2026. Además, se incluyen bonos indexados a UVR con vencimientos en 2027, 2029, 2033 y 2049. A cambio, se entregarán nuevos títulos denominados en pesos con vencimiento en 2030, así como TES UVR con plazos hasta 2062.

Podrán participar en la operación inversionistas nacionales y extranjeros por medio de 13 entidades del programa de creadores de mercado. Entre las instituciones están Bancolombia, Banco de Occidente, Banco Santander de Negocios Colombia, BBVA Colombia, JP Morgan, Citibank, Davibank, Itaú Colombia, Credicorp Capital, Corficolombiana, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia y Banco GNB Sudameris, según puntualizó el Ministerio.

Al cierre de 2025, el saldo de la deuda pública bruta del Gobierno ascendió a $1.192,6 billones, lo que representa el 64,7% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado. Es el mayor nivel en pesos registrado desde 2001 y la segunda cifra más alta en relación al PIB desde la pandemia. En los últimos doce meses, el saldo aumentó en $170,6 billones, un alza interanual del 16,7 %, de acuerdo con cifras oficiales.

Desde julio de 2024, la deuda mantiene un crecimiento mensual de dos dígitos, con lo que alcanza un aumento máximo del 21,2% en septiembre de 2025, cuando llegó a $1.175,2 billones. Por primera vez, en noviembre de 2024, la deuda superó los $1.000 billones, lo que marca un hito en la historia fiscal de Colombia.

Deuda bruta sigue creciendo

El analista Diego Montañez-Herrera destacó que al cierre de diciembre de 2025 la deuda bruta alcanzó $1.193 billones, lo que supone un aumento de $171 billones en un año y $388 billones desde agosto de 2022. Recalcó que este ritmo acelerado impone “una presión creciente sobre el espacio fiscal” del país.

De igual forma, el costo de la deuda también situó a Colombia entre los países con mayores tasas a nivel global. Los bonos soberanos a diez años presentan un rendimiento del 13,2%, con lo que se ubica en el cuarto lugar mundial después de Nigeria, Rusia y Brasil. En contraste, los bonos de países como Estados Unidos, Reino Unido y Noruega no superan el 5%, de acuerdo con datos de mercado.

Según el Ministerio de Hacienda, parte de la reducción en la deuda neta se logró gracias a la utilización de activos que suman entre cinco y seis puntos del PIB, derivados de contratos swap y TES de corto plazo utilizados como colateral. El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, explicó que descontando estos activos, la deuda neta se situaría en torno al 59% del PIB. La cifra final será determinada en el Plan Financiero 2026, en línea con la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuéllar afirmó que el ajuste se debe a “la recuperación de la confianza inversionista, la entrada de capitales al país y la apreciación de la tasa de cambio”.

Riesgo de la deuda

Por medio de X, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, advirtió sobre el riesgo derivado de la deuda en francos suizos, que asciende a USD18.592 millones, valor equivalente al 20% de la deuda externa colombiana a diciembre de 2025. De acuerdo con el experto, la exposición resulta de una operación financiera de tipo total return swap, lo que permitió al Gobierno acceder a tasas de interés inferiores al 1,5%. No obstante, alertó que “el franco suizo se ha venido apreciando frente al dólar, con un 13% anual y un 3% desde agosto de 2025”, lo que podría disminuir parte del ahorro conseguido por las menores tasas.

López puntualizó que se desconoce si la exposición cambiaria entre dólar y franco suizo está completamente cubierta. “Sabemos que el Gobierno ha sido activo en coberturas, pero desconocemos si cubrió la exposición dólar/franco suizo”, resaltó. Recomendó que en las próximas comunicaciones oficiales se informe sobre posibles estrategias de protección ante ese riesgo.

Fortalecimiento de las reservas internacionales

Frente a los señalamientos de López, el presidente Gustavo Petro defendió la política de reducción del costo de la deuda y argumentó que el Gobierno promueve el fortalecimiento de las reservas internacionales como principal respaldo ante la volatilidad cambiaria. El mandatario resaltó que “nuestra reserva mayor de valor es el oro, que hoy resulta crucial. Las mayores seguridades provienen del saldo positivo de nuestra balanza de pagos. Si aumentan las reservas internacionales, vamos bien; y están aumentando”.

De paso, el jefe de Estado criticó la postura rígida de la Junta Directiva del Banco de la República, y sugirió que un nivel más alto de reservas permitiría, en el mediano plazo, destinarlas a proyectos de infraestructura y desarrollo.

Montañez-Herrera insistió en que el incremento vertiginoso de la deuda bruta, junto con el alza constante desde 2022, ejerce una presión inmediata sobre la política fiscal de Colombia. Según la evaluación que hizo, el contexto macroeconómico obliga a reconsiderar el margen de maniobra del gasto público en un entorno externo adverso.