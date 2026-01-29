Amanda López Hernández será la mujer que ocupará la curul de paz de Diógenes Quintero, una de las víctimas del accidente de Satena

El fallecimiento del representante Diógenes Quintero activa el mecanismo constitucional de reemplazo de curul en la Cámara de Representantes de Colombia - crédito Redes sociales/X

La lamentable tragedia aérea ocurrida en el municipio de La Playa, una zona montañosa del Catatumbo en Norte de Santander, dejó un saldo de 15 víctimas mortales, entre las que se encontraban tres reconocidos políticos de la región.

Uno de ellos era el representante a la Cámara Diógenes Quintero, que viajaba con parte de su equipo en la aeronave HK4709, situación que generó la activación del mecanismo de reemplazo de su curul en dicha corporación legislativa.

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, la normativa estipula que, ante la muerte de un congresista, el reemplazo debe ser el siguiente candidato no elegido de la lista correspondiente, según el orden de inscripción o votación obtenida.

En el avión viajaban tres políticos y expolíticos de Norte de Santander - crédito @WcarrilloM/X

En este caso, la persona llamada a asumir la curul será Amanda López Hernández, que ocupó el segundo lugar en la lista de la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí, correspondiente a una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) en la Cámara. López Hernández ejercerá el cargo por el tiempo restante de la legislatura, hasta el 20 de junio.

Los pasos para que Amanda López asuma la curul

El procedimiento administrativo inicia con la expedición del Registro Civil de Defunción. Tras ello, la mesa directiva de la Cámara debe emitir un acto administrativo que declara la falta absoluta por muerte y habilita la sustitución.

Posteriormente, la corporación debe enviar un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando la cancelación de la credencial de Quintero y la emisión de un certificado para López Hernández, que sería notificada para tomar posesión. No había más candidatos inscritos en la lista.

La mujer sería la candidata directa para ocupar la curul de Diógenes Quintero - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

¿Quién era Diógenes Quintero?

Diógenes Quintero Amaya, de 36 años, nacido en Hacarí (Norte de Santander), era abogado egresado de la Universidad Libre de Cúcuta, con especialización en derecho administrativo.

Fue elegido representante en 2022 a través de las curules Citrep, orientando su labor parlamentaria hacia la reforma agraria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Para las elecciones legislativas del 8 de marzo, aspiraba a la reelección, esta vez como cabeza de lista a la Cámara por el Partido de La U en Norte de Santander, fuera de la circunscripción Citrep.

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) son una figura creada como parte de las medidas del Acuerdo de Paz, que comprenden 16 curules en la Cámara de Representantes, consideradas herramientas de reparación y de garantía de no repetición.

Entre tanto, el partido de La U publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias por la muerte del representante que estaba por integrar la colectividad.

Este es el comunicado del Partido de La U sobre la muerte de Diógenes Quintero - crédito @PartidodelaU/X

“Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública. El Partido de la U extiende un mensaje de consuelo y acompañamiento a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a todos quienes hoy sufren por esta tragedia”, señaló el comunicado.

Junto a Diógenes Quintero también viajaba Carlos Salcedo Salazar, candidato a la curul de paz en el Congreso y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco; además de los capitanes de tripulación Miguel Vanegas y el copiloto Jose de la Vega; María Álvarez Barbosa, Rolando Penaloza Gualdron, María Diaz Rodríguez, Maira Avendano Rincon, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Acosta Salcedo y Maira Sánchez Criado.