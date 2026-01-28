Colombia

Vicky Dávila respaldó a Álvaro Uribe tras denunciar estrategia de Cepeda y Petro para enviarlo a la cárcel: “Acabaremos con la persecución política”

La precandidata sostuvo que los colombianos deben votar a conciencia en las elecciones presidenciales y del Congreso de la República

Vicky Dávila respaldó a Álvaro
Vicky Dávila respaldó a Álvaro Uribe tras denunciar estrategia de Cepeda y Petro para enviarlo a la cárcel - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez denunció en su cuenta de X una presunta persecución judicial impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, a pocos días de las elecciones en Colombia.

En su mensaje, el exmandatario afirmó que persiste la falta de pruebas en su contra pese a 30 años de investigaciones, una situación que, según su testimonio, algunos intentan relacionar con acusaciones relacionadas con el paramilitarismo. “Me agregan que como no tienen pruebas en mi contra, a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos”, escribió Uribe Vélez.

Álvaro Uribe Vélez denunció persecución
Álvaro Uribe Vélez denunció persecución judicial y recibió respaldo del alcalde de Medellín - crédito @AlvaroUribeVel/X

A la par, explicó que le transmitieron mensajes directos: “Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda”, y aseguró que la situación actual incrementa la preocupación por su libertad en plena campaña electoral y en medio de las consultas para elegir candidato presidencial.

Las declaraciones del exmandatario provocaron reacciones en distintos sectores políticos. Vicky Dávila, aspirante presidencial, expresó su respaldo a Uribe Vélez, señalando: “Cepeda y Petro ya han intentado ponerlo preso, y usted sabe que todo se cristalizó en La Habana, en el Gobierno de Juan Manuel Santos y a expensas de las Farc”.

La precandidata sostuvo que los
La precandidata sostuvo que los colombianos deben votar a conciencia en las elecciones presidenciales y del Congreso de la República - crédito @VickyDavilaH/X

Frente a las denuncias del líder político del Centro Democrático, también afirmó que la coyuntura actual pide que un candidato de derecha llegue a la Casa de Nariño con el fin de reconducir el país.

“Por eso, presidente Álvaro Uribe, tenemos que ganar las elecciones, llegar a la presidencia y elegir el mayor número de congresistas de oposición. Así acabaremos con la persecución política usando la Justicia. FIRMEZA y DECENCIA Dios lo cuida, Dios nos cuida y Dios cuida a Colombia. NI UN VOTO POR CEPEDA”, expuso en X la también periodista.

Expresidente Uribe rechazó nuevas acusaciones,
Expresidente Uribe rechazó nuevas acusaciones, mientras Federico Gutiérrez sostuvo que existe una estrategia de persecución contra la oposición - crédito @FicoGutierrez/X

Bajo la misma línea, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, manifestó su apoyo a Uribe Vélez a través de redes sociales: “Presidente Álvaro Uribe, no es la primera vez ni será la última. Eso mismo quieren hacer con todos los que representamos la oposición democrática. Su estrategia es armar procesos con testigos falsos, de la mano de los peores criminales, a quienes ellos tanto apoyan. Es una estrategia de venganza criminal. Aguantemos”.

De la Espriella salió a
De la Espriella salió a expresar su apoyo al expresidente Uribe en redes sociales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella hizo lo propio, reiterando su respaldo incondicional al líder del Centro Democrático: “Usted no está solo; cuente siempre con el Tigre”, escribió el abogado en la misma plataforma frente a los recientes señalamientos contra Uribe Vélez.

El abogado opositor del Gobierno Petro subrayó que “la infamia y la persecución nunca prosperan”, y defendió tanto la trayectoria como la reputación de Uribe Vélez.

Hasta el momento, ni Gustavo Petro ni Iván Cepeda se han pronunciado frente a las afirmaciones del presidente de Colombia en los períodos 2002-2006 y 2006-2010.

Usuarios mostraron su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Usuarios mostraron su apoyo al
Usuarios mostraron su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @PalomaValenciaL/X

Los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez salieron en su defensa en redes sociales, tras los recientes señalamientos en su contra. Internautas manifestaron su deseo de que el legado del líder político del Centro Democrático se mantenga en perpetuidad, además de asegurar que la justicia demostrará su inocencia.

“La justicia divina llega a usted, quieren verlo preso delincuentes, pero nosotros los veremos presos a ellos”. “Tranquilo, presidente, viva Uribe Vélez por siempre”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso, afirmaron que Uribe Vélez es la figura política más relevante del país a lo largo de sus más de 200 años de fundación. “Entre más lo ataquen, más lo vamos a respaldar; usted es el líder político más importante en la historia de Colombia”. Estas voces reflejan el apoyo de simpatizantes que defienden la trayectoria y presencia del exmandatario en la vida pública nacional.

