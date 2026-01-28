Colombia

Suben las tarifas de los taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios del banderazo, la carrera mínima y los recargos

La Secretaría de Movilidad dejó listo el decreto que redefine el esquema tarifario del servicio en la ciudad, incluyendo recargos, carrera mínima y valores para plataformas tecnológicas

La Secretaría de Movilidad de
La Secretaría de Movilidad de Bogotá expidió el decreto que actualiza las tarifas del servicio de taxi en la capital, incluyendo recargos y carrera mínima- crédito VisualesIA (Grok)

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá tiene listo el decreto que fija las nuevas tarifas para el servicio público de taxis en la capital del país. La normativa, conocida por Caracol Radio, introduce modificaciones clave en los parámetros de cobro mediante taxímetro, con el objetivo de actualizar los valores de acuerdo con los costos operativos del sector y el contexto económico actual.

La medida también impacta a los servicios intermediados por plataformas tecnológicas y a las tarifas de estacionamiento en vía pública.

Según la información revelada por el medio y respaldada con imágenes oficiales de la Secretaría de Movilidad, el valor de la unidad del taxímetro, que representa el cobro por cada 100 metros recorridos, quedó establecido en 159 pesos. Este ajuste redefine el cálculo final de las carreras y se convierte en la base del nuevo esquema tarifario para los taxis tradicionales que operan en Bogotá.

Nuevos valores del taxímetro y recargos

El nuevo esquema tarifario modifica
El nuevo esquema tarifario modifica el valor de la unidad del taxímetro y los cobros por servicios desde y hacia el Aeropuerto El Dorado - crédito @BernateRomel/X

Uno de los cambios más relevantes está en el banderazo o arranque, que equivale a 28 unidades y tendrá un valor de 4.500 pesos. A partir de allí, el cobro se incrementará de acuerdo con la distancia recorrida, bajo el nuevo valor unitario fijado en el decreto.

En cuanto a los recargos, el servicio desde y hacia el Aeropuerto El Dorado o el Puente Aéreo tendrá un costo adicional de 8.000 pesos, mientras que el recargo nocturno, dominical o festivo quedó establecido en 3.800 pesos. Estos valores buscan unificar criterios y brindar mayor claridad tanto a usuarios como a conductores.

La carrera mínima, que representa 50 unidades en el taxímetro, tendrá un valor total de 8.000 pesos, consolidándose como el piso tarifario para los trayectos cortos dentro de la ciudad. Adicionalmente, el servicio puerta a puerta contará con un recargo de 1.500 pesos, que se suma al valor final de la carrera.

Tarifas para servicios con plataformas tecnológicas

Las tarifas de los taxis
Las tarifas de los taxis que operan mediante plataformas tecnológicas también fueron ajustadas por el factor de calidad, según la Secretaría de Movilidad- Luisa González/REUTERS

El decreto también contempla ajustes para los servicios de taxi que operan a través de plataformas tecnológicas, los cuales incorporan un costo adicional asociado al denominado “factor de calidad”. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el valor por kilómetro será de 1.625 pesos, mientras que con factor de calidad ascenderá a 1.654 pesos.

El banderazo para este tipo de servicios tendrá un costo de 4.600 pesos. En el caso de los recorridos desde o hacia el Aeropuerto o el Puente Aéreo, el cobro será de 8.100 o 8.300 pesos, dependiendo de si se aplica o no el factor de calidad. Los recargos nocturnos, dominicales o festivos se mantendrán en 3.800 pesos.

La carrera mínima para estos servicios, equivalente a cinco kilómetros, tendrá un valor de 8.100 o 8.300 pesos, nuevamente condicionado por el factor de calidad. El recargo por servicio puerta a puerta seguirá siendo de 1.500 pesos, alineándose con el esquema de los taxis tradicionales.

Ajuste en tarifas de parqueo en vía pública

La actualización tarifaria también incluye
La actualización tarifaria también incluye el incremento en los valores del estacionamiento en vía pública para motocicletas y automóviles en Bogotá- crédito Colprensa

Además del transporte público individual, la Secretaría de Movilidad actualizó los rangos de la tarifa por minuto de estacionamiento en vía pública por cajón. El ajuste fue del 17,46%, calculado con base en el comportamiento de la canasta de costos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (Smlmv).

Con esta actualización, las motocicletas deberán pagar tarifas que van desde 62 hasta 248 pesos por minuto, mientras que los automóviles asumirán valores que oscilan entre 89 y 385 pesos por minuto, dependiendo de la zona y la demanda. La medida busca mejorar la rotación vehicular y optimizar el uso del espacio público en la ciudad.

La Secretaría de Movilidad no ha precisado aún la fecha exacta de entrada en vigencia del decreto, pero se espera que sea en los próximos días, una vez se surta el trámite administrativo correspondiente.

Lina Garrido se fue contra

Gustavo Petro reaccionó al video

Polémica celebración de futbolista en

Yaya Muñoz habría reaccionado a

Así operó el falso planeador
Capturaron a alias el Mocho,

Juanse Quintero le envió palabras

Polémica celebración de futbolista en

