Secretaría de Educación respondió al ministro de Educación y negó que haya recibido giro de fondos para el pago de docentes en Bogotá

La tensión entre el Gobierno nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá se hizo evidente tras un reciente anuncio sobre la falta de fondos para la nómina de maestros. En palabras de Isabel Segovia, secretaria de Educación, “por primera vez en 20 años el Gobierno nacional no giró a la entidad el dinero del SGP que se requiere para pagarles a los profesores”.

Desde la Secretaría de Educación del Distrito se aclaró la situación por medio de un comunicado oficial que se emitió en horas de la madrugada del 28 de enero de 2026, en el que se aseguró que: “No es cierto que el Ministerio de Educación Nacional haya girado los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para la nómina docente de Bogotá“, indicó la entidad.

A esto añadió que “los recursos con los cuales se paga la nómina docente del Distrito no están disponibles”, impidiendo así que se cumpla el tradicional pago realizado tres días hábiles antes de finalizar cada mes.

Mientras tanto, la dependencia informó que el Ministerio de Educación Nacional reconoció que el giro correspondiente “apenas se encuentra en trámite”, mientras que el Ministerio de Hacienda comunicó a medios que “el giro de los recursos se realizará el 29 de enero”. La Secretaría reiteró con énfasis: “Los recursos del SGP no están disponibles“.

Solo los docentes cuyo salario se cubre con recursos propios del Distrito recibirán el pago el 28 de enero. “El resto de la nómina se pagará un día hábil después de que la Nación realice efectivamente el giro”, anunció la Secretaría de Educación de Bogotá.

En comunicación dirigida al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, Isabel Segovia, secretaría de Educación de Bogotá, precisó que “la ausencia del giro de recursos por parte de la Nación se ha materializado, y se ha puesto en riesgo el pago oportuno de la nómina de los educadores de Bogotá”.

El ministerio suele transferir los fondos del SGP a la Secretaría de Educación entre los días 20 y 21 de cada mes, permitiendo así el abono de salarios con tres días hábiles de anticipación al cierre mensual. La situación actual impide que la mayoría del cuerpo docente reciba su sueldo en la fecha estipulada, a excepción de aquellos cuya remuneración depende de recursos propios del distrito.

La Secretaría recordó, a través de documentos anexos, que esta no es la primera vez que se presentan demoras en las transferencias. En particular, señaló que en julio y agosto de 2025, los giros se realizaron el 22 y el 26, respectivamente.

Segovia subrayó el caso de agosto, cuando la recepción del dinero ocurrió sólo un día antes de la fecha programada para el pago, lo que supuso “un riesgo importante para el cumplimiento de este compromiso”. Además, los pagos para 29.128 docentes y 1.598 administrativos dependen de que la Nación mantenga el calendario tradicional, en el que las transferencias se efectúan entre el 20 y el 21 de cada mes.

La funcionaria realizó un llamado “atento y respetuoso” al Ministerio de Educación para que restablezca el calendario habitual y así evitar que los retrasos continúen afectando la operatividad y los derechos laborales del personal educativo. En septiembre de 2025, la funcionaria ya había advertido sobre la falta de disponibilidad de fondos del SGP y su impacto inmediato sobre el pago de sueldos.

Frente a la denuncia, el Ministerio de Educación respondió que el Gobierno no incurre en ningún incumplimiento según la regulación vigente. Indicó que “no existe retención de la nómina docente. El Ministerio de Educación Nacional está realizando los giros dentro de los tiempos establecidos por la ley. El artículo 29 de la Ley 1176 es claro: las transferencias se efectúan en los últimos 10 días del mes y las entidades territoriales pagan dentro de los 2 días siguientes”, según citó la cartera a Infobae.

Finalmente, la entidad nacional aseguró que ejecuta todos los trámites requeridos para garantizar la remuneración del magisterio.