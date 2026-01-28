Santería en el chavismo: los rumores que señalan el uso de brujería por parte de “Nicolasito”

"Nicolasito" aseguró que se vengará de los que traicionaron a su padre - crédito EFE

Desde que se registró la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela se ha mencionado por diferentes aspectos al primogénito del dictador, llamado Nicolás Maduro Guerra, pero más conocido como “Nicolasito”.

En Colombia se ha mencionado que el hijo del dictador podría haber protagonizado reuniones con narcotraficantes en Medellín. Al respecto, el alcalde de la capital antioqueña afirmó que entregará la información pertinente que se descubra al FBI.

Por otra parte, en Venezuela se habla de la posibilidad de que “Nicolasito” sea capturado, haciendo que se generen rumores sobre su protección, no solo a nivel de escoltas.

Es por ello que en un informe de Testigo Directo, diferentes expertos hablaron sobre las versiones que afirman que el hijo de Nicolás Maduro usa santería para cuidarse de sus enemigos.

“‘Nicolasito’ haría uso de santería para protegerse de las persecuciones y no terminar en la cárcel como su padre”, es una de las versiones populares que mencionó el medio citado, que entrevistó al parapsicólogo Amir, de nacionalidad venezolana.

“Es fanático de eso (brujería) y está siguiendo la secuencia. Ellos tuvieron claro que el que controlaba la religión y la creencia, tenía el poder”, declaró Amir inicialmente.

El parapsicólogo indicó que este tipo de afirmaciones se han hecho desde que Hugo Chávez estaba en el poder; sin embargo, hasta el momento no hay pruebas contundentes sobre el tema.

“En el mandato de Chávez ya se veía eso en la alianza con Cuba, en donde hay culto de eso. La información que me llegó es que se hacen pactos para que el poder se mantenga de una u otra manera”.

Amir puntualizó que el chavismo lo buscaba años atrás para librarse de la oposición. “Nos buscaban a nosotros para quitar a sus enemigos de alguna manera”.

Al respecto, el periodista venezolano David Placer declaró que al interior del chavismo se menciona que algunos miembros de la dictadura usan palería, que son “trabajos” de brujería con huesos humanos.

Placer recordó que durante varios años Maduro Guerra se mostró como una persona alejada de la religión, pero esto ha cambiado recientemente tras la captura de su padre.

“Es muy supersticioso, ha participado de los congresos que ha llamado de la espiritualidad y de las minorías. Habla de religiones nuevas que han sido promovidas por él. Las sospechas caen sobre Nicolás Maduro; llama la atención su vinculación hablando con Dios, ya que sus cercanos afirman que él dice tener encuentros con Dios”.

Actualidad de Nicolás Maduro Guerra

Aunque su nombre circuló en investigaciones judiciales, no se confirmó su detención ni su salida de Venezuela; Maduro Guerra figura de manera activa en la política oficialista de su país.

Recientemente, difundió mensajes llamando a la unidad del movimiento chavista y denunciando supuestas traiciones internas, mientras exhortaba a la militancia a mantenerse movilizada.

No se anunció que asumiera cargos de liderazgo tras la caída de su padre, lo que generó especulaciones sobre su papel en la reestructuración del chavismo y su posible fuga o búsqueda de asilo. Las autoridades venezolanas y los organismos internacionales no ofrecieron detalles sobre su paradero ni sobre su situación legal, y persisten dudas acerca de su implicación en delitos investigados y la magnitud de su influencia política tras el arresto de Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York por crímenes ligados al tráfico de estupefacientes mediante alianzas con estructuras internacionales.