Nuevos aranceles para Ecuador: estos son los productos que el gobierno colombiano agregó a la lista

La medida incluye una barrera tarifaria y una prohibición de ingreso terrestre, buscando fortalecer la competencia de la agricultura nacional

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia informó el 28 de enero de 2026 la introducción de un arancel del 30% a las importaciones de arroz y sus subproductos desde Ecuador.

Además, anunció la restricción total del ingreso terrestre de arroz procedente de ese país. El decreto que contempla estas acciones se encuentra en periodo de comentarios previo a su expedición definitiva, según puntualizó la entidad en su comunicado oficial.

Esta medida surge en respuesta a acciones arancelarias unilaterales tomadas por Ecuador y tras conversaciones con representantes de productores locales en regiones clave para el cultivo de arroz.

“En reciprocidad por las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por gobierno de Ecuador, y por solicitud expresa del Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural, se incluyó el arroz y todos sus subproductos dentro de partidas sujetas a un arancel del treinta por ciento (30%) a las importaciones provenientes de Ecuador, así como la restricción total del ingreso de arroz por vía terrestre”, señaló el Ministerio de Agricultura en su pronunciamiento oficial.

Entre los participantes en estos diálogos figuran los distritos de riego de Usocoello, Usosaldaña, Asorecio, Tesalia Paicol, Asoprado, Usoalfonso, Asojuncal y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, las acciones adoptadas buscan proteger la producción nacional y mantener condiciones justas para los agricultores.

Como parte de este paquete de defensa comercial, la cartera decidió mantener y ajustar el régimen de libertad regulada de precios del arroz paddy verde.

Entre los cambios introducidos, se fijará un nuevo precio base para el arroz paddy verde y el arroz paddy seco. Además, se establecerán precios máximos y base para los servicios de secado, trilla y almacenamiento, así como un valor mínimo para el grano partido que se descuente al productor.

En el ámbito de los apoyos internos, la cartera también publicó para comentarios un proyecto orientado al establecimiento de apoyo directo a pequeños y medianos productores de arroz paddy verde.

Este instrumento dependerá tanto de la disponibilidad presupuestal como de la consecución de acuerdos sectoriales entre la industria molinera y los gremios de productores, destinados a facilitar la absorción de la cosecha nacional en condiciones favorables.

El Ministerio de Agricultura indicó su disposición a revisar y modificar estas medidas conforme avance el diálogo sectorial. Para ello, se convocó un Consejo Nacional del Arroz durante la semana, en el que se esperan propuestas conjuntas de la industria y los productores que permitan ajustar las políticas anunciadas.

“Se publicó para comentarios un proyecto de resolución orientado a establecer un apoyo directo para pequeños y medianos productores de arroz paddy verde, cuya eventual definición e implementación estarán sujetas estrictamente a la disponibilidad presupuestal”, precisó la cartera.

Las autoridades añadieron que, junto a estas disposiciones, se implementarán acciones complementarias en las próximas semanas. Destacan entre ellas la creación del Fondo de Acceso Integral al Agro (Faia), instrumentos nacionales para el alivio de deudas del sector y mecanismos crediticios dirigidos a facilitar el acceso a incentivos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).

La protección de la producción nacional y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria requieren la corresponsabilidad y el compromiso de toda la cadena arrocera.

Por ello, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia instó a los productores a priorizar el interés común del sector y no dejar que intereses políticos externos desvíen la atención de las necesidades del gremio.

"Por último, como parte de la Revolución por la Vida, el Ministerio invita respetuosamente a los productores de arroz del país a no permitir que la actual coyuntura sea utilizada con fines ajenos al interés del sector, ni que sus legítimas preocupaciones sean instrumentalizadas por actores con motivaciones político electorales", señaló el Ministerio de Agricultura.