Laura Sarabia se presentará ante el rey Carlos III del Reino Unido el mismo día en que Petro se reunirá con Trump

Para el martes 3 de febrero de 2026, Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido, sostendrá un encuentro con el rey Carlos III, donde presentará sus credenciales como representante diplomática en la nación europea.

Esta presentación marcará la oficialización de su nombramiento y la habilitará formalmente para ejercer funciones como jefa de la misión diplomática colombiana en Londres, según informó Semana.

El encuentro, programado para el mediodía en el histórico Palacio de St. James, en el distrito de Westminster, incluirá una conversación directa con el monarca.

Este paso simboliza el reconocimiento formal de su cargo y la establece como la interlocutora del gobierno colombiano frente al reino y sus instituciones.

De acuerdo con información revelada por la periodista colombiana Darcy Quinn, Laura Sarabia asistirá al evento con el rey inglés con un vestido de un diseñador colombiano, pero no descarta que lleve un abrigo, ya que, según la comunicadora, en esta nación aún se encuentran en temporada de invierno.

Lo curioso del encuentro de Sarabia es que coincide con el primer encuentro físico que tendrá el presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense Donald Trump, que se realizará en la Casa Blanca en Washington.

El encuentro de ambos mandatarios se produjo después de las tensiones entre ambas naciones a raíz de la operación de fuerzas estadounidenses en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

De este modo, Colombia suma a Sarabia como su cuarta embajadora ante el Reino Unido en los últimos seis años, periodo marcado por una alta rotación en la jefatura de esta misión. El último funcionario que estuvo en forma fue el exsenador y hoy candidato presidencial Roy Barreras, desde agosto de 2023 hasta abril de 2024.

Entre el inicio del gobierno y la llegada de Roy Barreras, así como tras la renuncia de este, la embajada estuvo a cargo de funcionarios encargados o interinos, incluyendo a Irene Vélez (actual ministra (e) de Ambiente) y la ministra plenipotenciaria Nancy Benítez Páez.

Laura Sarabia, a sus 31 años, asume la representación en un momento en que la embajada colombiana se consolidó como un punto de interlocución clave con uno de los socios europeos más relevantes para Colombia.

La embajada también ejerce la función de enlace diplomático con Irlanda del Norte, área que forma parte de la acreditación oficial.

La nueva jefa de misión desarrollará una agenda centrada en reforzar las relaciones bilaterales y la cooperación en distintos ámbitos: política, comercio, cultura y otros escenarios de colaboración.

Sarabia había ocupado previamente la cartera de Relaciones Exteriores y otros cargos de alto rango en el Gobierno nacional, lo que la posicionó como una de las funcionarias más próximas al presidente Gustavo Petro dentro de la actual administración.

Polémica por salida de embajadores

Pese a la confirmación de Laura Sarabia como embajadora del Reino Unido, hay polémica en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia tras la salida de varios diplomáticos que representaban al país sudamericano en el mundo.

Uno de ellos fue Julio Aníbal Riaño Velandia que fue declarado insubsistente en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario en Ankara (Turquia), por medio del decreto 0050 del 22 de enero de 2026.

La sustitución de Riaño Velandia, quien sumaba siete años de gestión en Ankara y era conocido como “el rey del protocolo en Colombia”, quedará en manos de Yennifer Edilma Parra Moscoso.

Esta decisión del Gobierno Petro ocurre apenas días antes del inicio de la Ley de Garantías, una norma que desde el 31 de enero limitará de facto cualquier nueva contratación directa en entidades públicas, e impacta en la estructura de representación colombiana en el exterior al tiempo que refuerza el debate sobre la profesionalización y politización del servicio exterior.

Esta situación no es aislada. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha promovido una reestructuración más extensa, que incluyó recientemente el retiro de funcionarios con trayectorias de hasta 24 años, como Dolly Muñoz en Perú, y la salida de Janeth Galvis tras diez años en la embajada de Lima. También se han producido relevos en países como México, Bolivia, Australia y Dinamarca, evidenciando un patrón de renovación impulsado desde el Ejecutivo.