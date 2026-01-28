Juan Martín Moreno Palomo aclaró su relación con Sofía Jaramillo: desmintió cualquier apoyo económico en el reality

El empresario español desmintió las acusaciones que surgieron en redes sociales sobre su relación con la modelo vallecaucana - crédito @emfuror_/IG

La polémica en torno a la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia 3 ha girado intensamente sobre los rumores que involucran a Juan Martín Moreno Palomo, empresario español y supuesto novio de la concursante.

Las especulaciones sobre si su acceso al programa se debió a una compra de cupo o si existía una relación sentimental antes de su ingreso han marcado la conversación pública.

En diálogo con Mix, Moreno Palomo abordó los señalamientos, defendió su papel e hizo precisiones sobre la naturaleza de su vínculo con Jaramillo.

A propósito de las versiones sobre un pago para asegurar la presencia de Jaramillo en la competencia, Moreno Palomo fue contundente al afirmar: “Yo nunca he dicho que yo pagué para que Sofía entrase a ese reality. Eso es mentira totalmente”, declaró a la emisora mencionada inicialmente, rechazando de manera categórica cualquier denuncia de manipulación o de haber facilitado la participación de la modelo mediante influencias o recursos económicos.

El empresario también dedicó atención a explicar el origen mismo de su relación con Jaramillo.

Ante la pregunta de cómo se inició el acercamiento entre ambos, enfatizó la necesidad de discreción y matizó su relato afirmando: “Nosotros nos conocemos a través de una persona. Yo no voy a decir quién busca a quién. Eso que lo diga Sofía, quién busca a quién y por qué empezamos una conversación. Entonces, cuando Sofía salga, eso Sofía lo aclarará”, argumentó Moreno Palomo, desligando la interacción del periodo mediático y dejando la última palabra para la propia concursante.

El tema del apoyo y las razones para distanciarse del respaldo público a Jaramillo adquirió un lugar central en la entrevista.

Respecto a los motivos que lo llevaron a dar “un paso al lado”, Moreno Palomo detalló: “Cuando la gente me empieza a preguntar: ‘¿Por qué ya no la apoyas?’, yo dije que porque había visto cosas que no me gustaron. (...) Yo lo que quise decir con eso era que yo tenía un tal compromiso que por eso me involucré, no que yo le esté reclamando a Sofía absolutamente nada, porque a mí no me debe nada ni Sofía, ni Laura, ni nada”, puntualizó al medio.

Sobre las suposiciones en torno al apoyo material, sostuvo: “Como que yo no le he pagado ningún viaje a Sofía, ni a Laura, ni a nadie a Cartagena. Yo no le tengo que tirar facturas de nada porque no las tengo. Yo no tengo ninguna factura. Yo lo único que hice fue un equipo de trabajo para apoyarla en este proyecto. Ya está, no fue nada más”, reiteró, respaldando las declaraciones que dio Laura Jaramillo días atrás.

Los rumores que sugerían un interés en ingresar a la casa bajo la modalidad de “congelado” también recibieron respuesta directa: “Yo no entraría en un congelado porque eso sería... ¿Qué le puedo decir yo a Sofía? La quedaría descolocada. Yo no le puedo hacer eso tampoco en su reality, ¿me entiende? Porque la descolocaría. (...) Yo no tengo por qué... Primero que no he hecho tampoco nada como para tener que entrar así como lo que pasó en la primera temporada ni nada de eso, no es ni comparación”.

A lo largo de la entrevista, Moreno Palomo destacó la naturaleza genuina de su ayuda: “Yo le monté el equipo de trabajo porque salió de mí, porque si yo tengo una... Ella quiso entrar en un reality, pues yo le monté el equipo de trabajo porque no tenía absolutamente nada preparado u organizado”, explicó.

El empresario defendió en reiteradas ocasiones que “a mí Sofía tampoco me ha pedido plata. Es que a mí Sofía no me ha pedido plata”, descartando con firmeza cualquier narrativa que aluda a un interés económico por parte de la concursante o quienes la rodean.