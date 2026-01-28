Gustavo Petro ya está en Panamá para el Foro Económico Internacional, entre la tensión con Ecuador y su encuentro con Trump

El presidente Gustavo Petro llega a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. - crédito @CancilleriaCol/X

El presidente Gustavo Petro, ya se encuentra en la República de Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, los días 28 y 29 de enero, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El mandatario viajó acompañado de los ministros de Agricultura, Comercio, Minas y Energía y Comercio Exterior.

Este foro será el primero de varios compromisos internacionales que Petro tiene programados en los próximos días, en el marco de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el martes 3 de febrero en Washington.

Foro Económico Internacional: objetivos y participantes

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 reúne a ocho jefes de Estado y de Gobierno, además de líderes públicos y privados de la región. Los mandatarios que participan en esta edición son:

José Raúl Mulino , presidente de Panamá

Luiz Inácio Lula da Silva , presidente de Brasil

Gustavo Petro , presidente de Colombia

Daniel Noboa , presidente de Ecuador

Bernardo Arévalo , presidente de Guatemala

Rodrigo Paz , presidente de Bolivia

Andrew Holness , primer ministro de Jamaica

José Antonio Kast, presidente electo de Chile

El foro busca promover el diálogo, el intercambio y la búsqueda de consensos sobre los desafíos estructurales que enfrenta América Latina y el Caribe, articulando visiones de gobierno, sector privado y sociedad civil para el desarrollo regional.

Durante el evento, los paneles y mesas de trabajo abordarán temas como integración económica, lucha contra la desigualdad, transformación digital, seguridad, transición energética y financiamiento para el desarrollo sostenible. La CAF actúa como anfitriona y busca consolidar la cooperación regional mediante la participación de mandatarios, expertos, académicos y empresarios.

Gustavo Petro se encuentra en Panamá mientras se gestiona un posible diálogo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ante la tensión arancelaria entre ambos países. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Tensión diplomática y arancelaria con Ecuador

El paso de Petro por Panamá coincide con la presencia del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien Colombia enfrenta una tensión diplomática y comercial. El conflicto se produjo luego de que Ecuador anunciara un arancel del 30% a las exportaciones colombianas, alegando que la administración Petro no ha colaborado en la lucha contra la criminalidad en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió con medidas de represalia, incluyendo la suspensión de la venta de energía a Ecuador y la imposición de aranceles equivalentes del 30%, los cuales se esperan sean publicados este viernes, antes de que entren en vigencia los aranceles ecuatorianos. Además, Ecuador anunció un incremento del 900% en la tarifa para el transporte de petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.

Según la canciller Rosa Villavicencio, hasta el momento no parece haber disposición del Gobierno de Noboa para entablar un diálogo que desescale el enfrentamiento, pese a que Colombia ha realizado varios llamados a la búsqueda de consensos. La misión diplomática en Ecuador gestiona una posible reunión directa entre Petro y Noboa en Panamá, aunque esta aún no ha sido confirmada.

Gustavo Petro se prepara para su reunión con el presidente Donald Trump, programada para el 3 de febrero en Washington. - Carlos Barria/Reuters

Preparación para la reunión con Donald Trump

Tras su paso por Panamá, Petro se enfocará en la preparación de su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde adelantó que temas como Venezuela serán centrales en la conversación, junto con otros asuntos de cooperación regional.

Llegada de mandatarios y apertura del foro

Este martes arribaron a Panamá los primeros mandatarios para el foro: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador) y Bernardo Arévalo (Guatemala), recibidos por el canciller panameño Javier Martínez-Acha. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen llegaron el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, recibidos por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó en la madrugada del miércoles, y se espera que pronto arribe el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) organiza el foro para impulsar la cooperación regional y abordar desafíos económicos y sociales en la región. - crédito CAF

El papel de la CAF y la relevancia del foro

La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), fundada en 1970, financia proyectos de infraestructura, energía, agua, educación, salud y desarrollo social, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la integración regional. En 2025, aprobó más de 14.100 millones de dólares en operaciones de desarrollo y alcanzó una cartera de crédito superior a los 34.000 millones de dólares.

El foro permitirá la interacción directa entre líderes de gobierno, sector privado y sociedad civil, generando oportunidades para acuerdos bilaterales y multilaterales, proyectos conjuntos y estrategias para enfrentar desafíos económicos y sociales en América Latina y el Caribe. El cierre incluirá un documento de conclusiones y recomendaciones, que servirá como guía para los gobiernos y organizaciones participantes.