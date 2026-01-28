Gustavo Petro ya está en Panamá para el Foro Económico Internacional, entre la tensión con Ecuador y su encuentro con Trump

El presidente Gustavo Petro, ya se encuentra en la República de Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, los días 28 y 29 de enero, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El mandatario viajó acompañado de los ministros de Agricultura, Comercio, Minas y Energía y Comercio Exterior.
Este foro será el primero de varios compromisos internacionales que Petro tiene programados en los próximos días, en el marco de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el martes 3 de febrero en Washington.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Foro Económico Internacional: objetivos y participantes
El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 reúne a ocho jefes de Estado y de Gobierno, además de líderes públicos y privados de la región. Los mandatarios que participan en esta edición son:
- José Raúl Mulino, presidente de Panamá
- Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
- Gustavo Petro, presidente de Colombia
- Daniel Noboa, presidente de Ecuador
- Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala
- Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
- Andrew Holness, primer ministro de Jamaica
- José Antonio Kast, presidente electo de Chile
El foro busca promover el diálogo, el intercambio y la búsqueda de consensos sobre los desafíos estructurales que enfrenta América Latina y el Caribe, articulando visiones de gobierno, sector privado y sociedad civil para el desarrollo regional.
Durante el evento, los paneles y mesas de trabajo abordarán temas como integración económica, lucha contra la desigualdad, transformación digital, seguridad, transición energética y financiamiento para el desarrollo sostenible. La CAF actúa como anfitriona y busca consolidar la cooperación regional mediante la participación de mandatarios, expertos, académicos y empresarios.
Tensión diplomática y arancelaria con Ecuador
El paso de Petro por Panamá coincide con la presencia del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien Colombia enfrenta una tensión diplomática y comercial. El conflicto se produjo luego de que Ecuador anunciara un arancel del 30% a las exportaciones colombianas, alegando que la administración Petro no ha colaborado en la lucha contra la criminalidad en la frontera.
El Gobierno colombiano respondió con medidas de represalia, incluyendo la suspensión de la venta de energía a Ecuador y la imposición de aranceles equivalentes del 30%, los cuales se esperan sean publicados este viernes, antes de que entren en vigencia los aranceles ecuatorianos. Además, Ecuador anunció un incremento del 900% en la tarifa para el transporte de petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.
Según la canciller Rosa Villavicencio, hasta el momento no parece haber disposición del Gobierno de Noboa para entablar un diálogo que desescale el enfrentamiento, pese a que Colombia ha realizado varios llamados a la búsqueda de consensos. La misión diplomática en Ecuador gestiona una posible reunión directa entre Petro y Noboa en Panamá, aunque esta aún no ha sido confirmada.
Preparación para la reunión con Donald Trump
Tras su paso por Panamá, Petro se enfocará en la preparación de su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde adelantó que temas como Venezuela serán centrales en la conversación, junto con otros asuntos de cooperación regional.
Llegada de mandatarios y apertura del foro
Este martes arribaron a Panamá los primeros mandatarios para el foro: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador) y Bernardo Arévalo (Guatemala), recibidos por el canciller panameño Javier Martínez-Acha. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen llegaron el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, recibidos por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó en la madrugada del miércoles, y se espera que pronto arribe el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
El papel de la CAF y la relevancia del foro
La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), fundada en 1970, financia proyectos de infraestructura, energía, agua, educación, salud y desarrollo social, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la integración regional. En 2025, aprobó más de 14.100 millones de dólares en operaciones de desarrollo y alcanzó una cartera de crédito superior a los 34.000 millones de dólares.
El foro permitirá la interacción directa entre líderes de gobierno, sector privado y sociedad civil, generando oportunidades para acuerdos bilaterales y multilaterales, proyectos conjuntos y estrategias para enfrentar desafíos económicos y sociales en América Latina y el Caribe. El cierre incluirá un documento de conclusiones y recomendaciones, que servirá como guía para los gobiernos y organizaciones participantes.