Colombia

Gustavo Petro declaró el principio del fin de la Ley 100: este es debate sobre la norma que aprobó Álvaro Uribe en 1993

Sus palabras reactivaron críticas que ha sostenido durante décadas contra el sistema de salud creado en 1993 y reabrieron la discusión sobre el alcance real de esa normativa

Guardar
El presidente Gustavo Petro declara su intención de "destruir la Ley 100" para construir un mejor sistema de salud. En su discurso, señala a esta ley como la culpable del cierre del emblemático Hospital San Juan de Dios, la "joya de Bogotá", y critica duramente el rol de las EPS en el manejo de los recursos.- crédito Presidencia de Colombia

La reapertura del Hospital San Juan de Dios no solo fue presentada por el Gobierno como un acto de reparación histórica, sino también como un escenario político.

Desde allí, el presidente Gustavo Petro afirmó que la recuperación del emblemático complejo hospitalario supuestamente significa “acabar” con la Ley 100 de 1993, una de las normas más estructurales del sistema de salud colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Apenas se entra al Hospital San Juan de Dios, no rige la Ley 100. Lo que estamos haciendo aquí es destruir la Ley 100 para construir una salud mejor”, dijo el mandatario durante el acto oficial.

Petro exaltó el papel de la justicia en el proceso que permitió la reapertura del hospital, cerrado durante más de dos décadas. Destacó el fallo definitivo emitido en 2025 por la juez 12 Administrativa de Bogotá, Yolanda Velasco Gutiérrez, al considerar que protegió “el derecho de la gente y no del negocio”.

En su discurso, el presidente también subrayó el rol de los trabajadores del hospital, a quienes calificó como los verdaderos salvadores del San Juan de Dios, y recordó el valor histórico del centro asistencial como cuna de la medicina en Colombia.

Un símbolo contra el modelo de salud vigente

Gustavo Petro durante el acto
Gustavo Petro durante el acto de reapertura del Hospital San Juan de Dios, donde aseguró que la recuperación del complejo simboliza el fin de la Ley 100- crédito Colprensa

Las palabras del presidente no pasaron desapercibidas porque conectan con una crítica que ha sostenido desde antes de llegar a la Casa de Nariño.

Para Petro, el modelo de salud basado en la Ley 100 convirtió la atención médica en un negocio, debilitó la red pública hospitalaria y precarizó las condiciones laborales del personal sanitario. En distintos escenarios, ha señalado que el sistema priorizó la intermediación financiera sobre el derecho fundamental a la salud.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de 1,6 billones de pesos en los próximos diez años para la recuperación total del complejo San Juan de Dios–Materno Infantil.

El Gobierno proyecta que el hospital vuelva a atender pacientes desde mayo de 2026, como parte de una alianza entre la Nación, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca. Para el Ejecutivo, el hospital se convertiría en un modelo de atención pública por fuera de la lógica de la Ley 100.

Críticas reiteradas desde el Congreso y la pandemia

El Hospital San Juan de
El Hospital San Juan de Dios permaneció cerrado por más de dos décadas y su reapertura fue posible tras un fallo definitivo de la justicia administrativa- Luis Eduardo Noriega A. /EFE

Las declaraciones de Petro como presidente retoman argumentos que ya había expuesto cuando era senador y precandidato presidencial. En plena pandemia, cuestionó la falta de voluntad política para reformar la Ley 100 por la vía de un decreto de emergencia, advirtiendo que esa inacción se traduciría en miles de muertes.

En ese momento, sostuvo que para garantizar el pago y la estabilidad laboral del personal médico era necesario eliminar el mecanismo de la Unidad de Pago por Capitación, lo que, en su criterio, implicaba desmontar las EPS y la Ley 100.

A juicio de Petro, el diseño del sistema ha generado deudas estructurales en los hospitales y retrasos crónicos en los pagos a médicos y enfermeras. Esa visión ha sido compartida por su Gobierno, que insiste en la necesidad de una reforma estructural para recuperar el control público de los recursos de la salud y priorizar la atención sobre la rentabilidad financiera.

Qué es la Ley 100 y por qué sigue en el centro del debate

La Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 transformó el sistema de salud colombiano al introducir el modelo de aseguramiento con EPS, hoy duramente cuestionado por el presidente y su Gobierno - crédito @PalomaValenciaL/X

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia y transformó de manera profunda la prestación de servicios de salud, pensiones y riesgos laborales. Aunque suele asociarse con Álvaro Uribe Vélez, quien fue su principal ponente en el Congreso, la norma fue aprobada durante el gobierno de César Gaviria, en el marco de las reformas económicas de los años noventa.

En salud, la ley introdujo el modelo de aseguramiento con EPS e IPS, así como los regímenes contributivo y subsidiado, ampliando de forma significativa la cobertura.

Sus defensores destacan que el acceso pasó de menos del 20% a cerca del 95% de la población. Sin embargo, sus críticos advierten que la intermediación privada mercantilizó el servicio, deterioró la calidad de la atención y multiplicó las tutelas por negación de tratamientos.

Más de tres décadas después, la Ley 100 sigue siendo el esqueleto del sistema de salud colombiano. Las afirmaciones de Petro desde el San Juan de Dios no implican su derogatoria inmediata, pero sí reafirman que el debate sobre su futuro continúa abierto y profundamente polarizado.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLey 100 de 1993Álvaro UribeSan Juan de DiosColombia-Noticias

Más Noticias

Esto dijo Gustavo Petro en su intervención durante el Foro Económico Internacional: llamó a Daniel Noboa a dialogar sobre el narcotráfico

El mandatario colombiano se refirió a las relaciones entre Colombia y Ecuador en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en Panamá

Esto dijo Gustavo Petro en

Resultados Dorado Mañana, último sorteo miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores

Infobae Colombia te comparte la última combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana, último sorteo

Viceministra de Energía denunció aumento de costos en Ecuador tras freno a energía colombiana: “Revisémonos la imposición de este gravamen”

Karen Schutt señaló que los límites a la exportación de energía y los ataques a la infraestructura eléctrica incrementaron los costos para Ecuador y dificultaron la cooperación entre ambos países

Viceministra de Energía denunció aumento

Los ‘influencers’ Los Montañeros denuncian que fueron robados y amenazados por uno de sus extrabajadores

Según lo denunciado, el hombre robó dinero, equipos de trabajo y ha creado cuentas en redes sociales para difamar a la familia

Los ‘influencers’ Los Montañeros denuncian

El perro caliente colombiano está entre los mejores del mundo y de América Latina, según Taste Atlas

La preparación colombiana destaca por su tamaño, versatilidad e inclusión de ingredientes salados, dulces y con diferentes texturas

El perro caliente colombiano está
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reconoció que

Luisa Fernanda W reconoció que se descuidó con su figura y presumió el cambio: “Ser mamá no es la excusa”

Shakira confirma que su tour ‘Las mujeres ya no lloran’ llegará a Japón en 2026: “Nos vemos pronto”

Westcol trató de darle consejo a un seguidor para invertir el dinero que gana, pero terminó burlándose de él

Karol G, Ryan Castro y Arcángel sorprendieron con miniconcierto a los residentes de popular barrio en Medellín

Carmen Villalobos estaría soltera y este video junto a Majida Issa lo habría confirmado: “Me llegaron refuerzos”

Deportes

PSV vs. Bayern Múnich -

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Ángel Di María reveló los motivos por los que no siguió en el Real Madrid: la llegada de James Rodríguez fue la principal razón

Revelan detalles de la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango como posible nuevo refuerzo de Atlético Nacional: “Pagan un cargo alto”

Así fue el primer día de Marino Hinestroza en el Vasco da Gama: habló sobre el sueño de llegar al Mundial con la selección Colombia

Camiseta del Internacional de Bogotá llegó hasta la estratósfera: imagen se hizo viral