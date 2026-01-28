Esta fue la razón por la que la ministra de Comercio, Diana Morales, apareció en silla de ruedas durante anuncio de nuevos aranceles a Ecuador

La ministra Diana Marcela Morales anuncia la medida arancelaria en una silla de ruedas, generando preocupación por su salud - crédito Europa Press

La imposición de un arancel del 30% a productos provenientes de Ecuador por parte del Gobierno colombiano marca el punto más álgido de lo que analistas denominan una “mini guerra comercial” en la región.

El anuncio estuvo a cargo de Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, que apareció públicamente en silla de ruedas durante la presentación de la medida, suscitando inquietud sobre su estado de salud entre ciudadanos y usuarios en redes sociales.

Fuentes cercanas a la funcionaria indicaron a El Colombiano que esta condición médica ha resultado “compleja” para Morales, pues desde hace un par de semanas presenta inflamación en las articulaciones y dolores intensos, lo que le dificulta movilizarse normalmente.

Fue la primera ocasión en la que Morales, encargada del Ministerio desde junio de 2025, se dejó ver en estas circunstancias en un acto público.

Diana Marcela Morales confirmó, a través de sus redes sociales, que sufre espasmos musculares severos e inflamación articular, pero continúa al frente del Ministerio de Comercio - crédito @DianaMoralesR1/X

En respuesta a las especulaciones, la propia ministra aclaró el motivo de su situación física. En su cuenta de X, respondió a una usuaria: “Fue un espasmo muscular severo, pero ya estoy en proceso de recuperación. ¡Paso a paso y con buen ánimo! No podemos parar, ¡vamos adelante!”. Con estas palabras, Morales destacó que continuará al frente de sus responsabilidades a pesar de su condición.

El origen de la medida comercial radica en la decisión previa del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que estableció el mismo gravamen del 30% a los productos colombianos aludiendo, según sus declaraciones, a que en “Colombia no están haciendo nada” en materia de combate al narcotráfico en la frontera.

En respuesta, Morales anunció: “Hoy estamos contemplando otro decreto que va a incluir otro tipo de productos provenientes de Ecuador, también con la imposición del 30% de aranceles, de tal manera que se genere una situación de equilibrio comercial (...) Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con Bancoldex, estamos diseñando una línea de crédito para nuestros empresarios exportadores a Ecuador”.

La carrera de Diana Marcela Morales Rojas se ha desarrollado en el ámbito público y académico. Es politóloga con formación en la Universidad del Rosario y cuenta con posgrados en Economía de la Universidad Javeriana, así como estudios en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo y Derecho Constitucional.

Ha sido docente, investigadora en análisis de políticas públicas y autora del libro Del reformismo económico a la redistribución social. Una mirada al problema de la tierra en Colombia.

El Ministerio de Comercio, encabezado por Diana Morales, en alianza con Bancoldex, diseña una línea de crédito para exportadores colombianos afectados por la crisis comercial - crédito @DianaMoralesR1/X

En el sector estatal, se desempeñó como secretaria de las Comisiones Sexta y Cuarta Constitucionales Permanentes de la Cámara de Representantes (2018-2022 y 2022-2026), directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, y asesora tanto en el Dane como en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Al ser consultada sobre su estado de salud, Morales reiteró la gravedad del episodio, pero aseguró a través de su red social: “No podemos parar, vamos adelante”.

Su comparecencia pública en silla de ruedas y la transparencia sobre su estado físico han evitado mayores especulaciones, mientras el país permanece atento a los efectos de la nueva política arancelaria impulsada por el Gobierno colombiano.

El Ejecutivo colombiano anticipa impacto sectorial por posible arancel a importaciones de Ecuador

La medida propuesta impactaría principalmente a sectores de alimentos, insumos industriales y bienes manufacturados clave para la producción nacional - crédito Toya Sarno Jordania/Reuters

El Gobierno nacional avanza hacia la imposición de un arancel del 30% sobre 23 partidas de productos provenientes de Ecuador, una respuesta directa a medidas similares previamente adoptadas por las autoridades ecuatorianas.

Esta restricción aduanera, detallada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en un borrador actualmente en consulta pública, impactará a sectores esenciales de la economía e influirá de modo notable en el comercio bilateral en los meses venideros.

Las importaciones de bienes industriales básicos procedentes de Ecuador, entre ellas papel, productos metalúrgicos, aluminio y acero, alcanzaron aproximadamente USD 91,7 millones en 2025, según los informes del Ministerio con base en datos del Dane y la Dian.

La tarifa propuesta toca también a productos químicos, plásticos, manufacturas de papel, caucho y mercancías relevantes para la industria ligera, tales como calzado, textiles, confecciones y cuero. La suma de estos últimos superó USD 157 millones en 2025, una cifra destacada pese a mostrar una reducción respecto de 2024.

El proyecto contempla gravar desde alimentos básicos hasta insumos fundamentales para la cadena productiva colombiana. El banano, cuyos envíos desde Ecuador sumaron USD 2,59 millones en 2024 y USD 0,63 millones en 2025 (con datos acumulados hasta noviembre), aparece incluido en la lista.

Lo mismo ocurre con el arroz y las preparaciones vegetales, considerados esenciales tanto para la seguridad alimentaria nacional como para los costos de la industria local. En cuanto al azúcar y sus derivados, las importaciones mostraron un repunte en 2025, acumulando USD 378.710.

El Gobierno de Colombia estudia aplicar un arancel del 30 % a más de veinte productos importados desde Ecuador como respuesta a restricciones comerciales bilaterales - crédito VisualsIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El sector agropecuario y agroindustrial ocupa un papel central en este intercambio. Las compras de bienes agropecuarios de origen ecuatoriano llegaron a USD 155,7 millones en 2024 y USD 121,7 millones en 2025, mientras que los productos agroindustriales sumaron USD 256,9 millones en 2025. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estos rubros se mantienen como la base del comercio no minero-energético bilateral.

En el ámbito químico, el decreto en revisión incluye numerosas subpartidas integradas por insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros plaguicidas destinados a la agricultura y la industria. Durante 2025, las compras de química básica a Ecuador totalizaron USD 35,1 millones, lo que implicó una caída cercana al 38 % respecto de 2024, según informó el Ministerio.

La industria de plásticos forma parte de las actividades más sensibles a la aplicación de la tasa del 30%. En el transcurso de 2025, Colombia importó productos plásticos desde Ecuador por USD 29,1 millones, una cifra que representa poco menos del 4 % del total importado, apenas inferior al dato de 2024. Entre los artículos afectados destacan láminas, tubos, envases, tapas y bolsas, con usos transversales en los sectores de consumo masivo, industriales y de servicios.

Otras manufacturas incluidas en la medida abarcan productos de caucho, neumáticos, maquinaria, equipos industriales y artículos de papel y cartón. Todos quedarían sujetos al arancel si el Gobierno colombiano ratifica la disposición una vez concluida la revisión técnica y el periodo destinado a recoger comentarios, según especificó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.