Es falsa la carta en la que habían invitado a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ser candidata presidencial: Partido del Trabajo aclaró

La organización política detalló que nunca ha considerado la opción de postularla en reemplazo del exalcalde de Medellín en la consulta del Frente por la Vida

Altos directivos del PTC califican
Altos directivos del PTC califican de falso el documento difundido por Diana Osorio sobre su supuesta postulación presidencial - crédito Instagram/PTC

Crece el debate por la posible inclusión de Diana Osorio como candidata presidencial en la consulta ‘Frente por la Vida’ de la centroizquierda.

Después de que se informara que su esposo, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quedó fuera de la contienda electoral del 8 de marzo de 2026, circuló una carta presuntamente firmada por directivos del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) en la que, supuestamente, la invitaban a postularse, con aval del partido, en la consulta en la que participan Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

La difusión de dicho documento generó diferentes reacciones en el país. Una de ellas fue de los altos directivos de dicha colectividad que negaron la autenticidad del documento exhibido por Osorio la noche del 27 de enero y subrayaron que la organización nunca ha considerado esa posibilidad.

La publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro Partido”, manifestaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

A su vez, Marcelo Torres, secretario general del PTC, publicó una declaración para reforzar la postura del partido, en la que aclaró que la candidatura oficial no sería para Osorio, sino directamente para Daniel Quintero.

“El PTC sí decidió otorgar aval a Daniel Quintero como aspirante a la Presidencia de la República en la consulta de las fuerzas de izquierda y progresistas del 8 de marzo”, señaló.

La participación de Quintero en la consulta presidencial quedó supeditada a un concepto pendiente del Consejo Nacional Electoral (CNE). El partido reiteró que la invitación a Osorio es inexistente y denunció formalmente la falsedad del documento que circuló en las redes.

