Distrito desmiente supuesta alarma por “covid de los gatos”: instó a evitar el abandono de mascotas ante rumores falsos sobre brotes

El Idpyba aclaró que, pese a informaciones difundidas en redes sociales, la incidencia de la enfermedad conocida como parvovirus felino no se ha incrementado en la capital colombiana

El Instituto de Protección Animal
El Instituto de Protección Animal de Bogotá descarta aumento de casos de panleucopenia felina en la ciudad tras rumores en redes sociales - crédito prensa Idpyba

La circulación de noticias sobre un presunto brote del “covid de los gatos” en Bogotá llevó al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) a emitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

La entidad precisó que no se ha detectado un aumento de casos de panleucopenia felina en la ciudad, pese a que, a nivel internacional, se identificó un repunte de esta enfermedad viral que afecta exclusivamente a los gatos domésticos.

De acuerdo con información oficial, la panleucopenia felina, también conocida como parvovirus felino, es altamente contagiosa y puede tener efectos graves en la salud de los animales, pero no representa riesgo alguno para los humanos ni para otras especies.

El término “Covid de los gatos” resulta incorrecto, ya que la afección no guarda relación con el coronavirus y su denominación puede alimentar el estigma y el abandono de mascotas, advirtió el Idpyba.

¿Qué es la panleucopenia felina y cómo se transmite?

Según explicaron voceros del Idpyba, la panleucopenia felina ataca el sistema inmunológico, digestivo y la médula ósea de los gatos, debilitando sus defensas y provocando síntomas como diarrea, vómito y decaimiento. Los animales infectados pueden presentar pérdida de apetito y, en casos severos, riesgo de muerte si no reciben atención veterinaria oportuna.

La panleucopenia felina, también conocida
La panleucopenia felina, también conocida como parvovirus felino, solo afecta a gatos domésticos y no representa riesgo para humanos ni otras especies - crédito prensa Idpyba

El virus tiene una notable capacidad de propagación. Se adhiere a superficies, objetos, ropa y calzado, facilitando su ingreso y circulación en los hogares donde habitan gatos. “Algunas personas han comparado el nivel de limpieza y desinfección requerido para controlar la enfermedad con el que se asoció al Covid-19, pero se trata de patologías totalmente distintas”, subrayó el instituto.

El parvovirus felino no se transmite a las personas ni a los perros, y solo afecta a los felinos domésticos.

Bogotá sin incremento de casos, pero con llamado a la prevención

Frente a la inquietud generada en redes sociales y medios sobre un brote en la capital, el Idpyba reiteró que no existen reportes de aumento inusual de casos de panleucopenia felina en Bogotá.

La entidad insistió en la necesidad de informarse a través de fuentes confiables y oficiales para evitar malentendidos y comportamientos perjudiciales para los animales.

En palabras del instituto: “No se debe estigmatizar ni abandonar a los gatos. Con atención veterinaria oportuna y cuidados adecuados, los animales pueden recuperarse de esta enfermedad”.

El término 'Covid de los
El término 'Covid de los gatos' es incorrecto y puede incentivar el abandono de mascotas, advierte el Idpyba - crédito iStock

Prevención: la vacunación es clave

Uno de los puntos centrales destacados por el Idpyba es la existencia de una vacuna efectiva contra la panleucopenia felina. La vacuna triple felina protege frente a la rinotraqueitis infecciosa, calicivirus y panleucopenia. Se administra entre las ocho y doce semanas de edad, con un refuerzo entre tres y cuatro semanas después, y requiere dosis anuales para mantener la inmunidad.

El instituto subrayó que la tenencia responsable y el cumplimiento del esquema de vacunación son herramientas fundamentales para proteger la salud de los gatos y controlar la propagación del virus. “Con información veraz y acciones preventivas, es posible evitar situaciones de alarma y proteger a los animales de compañía”, indicó la entidad.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Idpyba enumeró una serie de recomendaciones para la población:

  • Mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente la vacuna triple felina.
  • Acudir al veterinario ante síntomas como diarrea, vómito, decaimiento o pérdida de apetito en gatos.
  • Seguir las indicaciones profesionales en caso de diagnóstico.
  • Aislar a los gatos enfermos para evitar el contagio a otros felinos.
  • Desinfectar minuciosamente los espacios y objetos con los que haya estado en contacto el animal infectado, ya que el virus puede permanecer activo hasta por un año en juguetes y superficies.
  • No abandonar ni discriminar a los gatos, ya que pueden recuperarse con atención adecuada.
El Idpyba recomienda la vacunación
El Idpyba recomienda la vacunación con la triple felina desde las ocho semanas de edad y refuerzos anuales para proteger a los gatos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal enfatizó la importancia de consultar solo fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores. “La panleucopenia felina no representa peligro para las personas ni para otras especies, por lo que no hay justificación para el abandono o la discriminación hacia los gatos”, concluyó la autoridad.

Panleucopenia felinaIdpybaParvovirus felinoCovid de los gatosProtección animalMascotasBienestar animalColombia-Noticias

