Cartagena de Indias está entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2026: este es el motivo

La ciudad colombiana recibe un reconocimiento global gracias a su fusión única de historia, cultura y vida nocturna, atrayendo a viajeros con experiencias que solo ella puede ofrecer

La reconocida guía de viajes Lonely Planet incluyó a Cartagena en su listado de los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2026, según su publicación anual The 25 Best Destinations in 2026.

Esta selección sitúa a la ciudad colombiana como la única representante nacional en un grupo que también destaca a destinos internacionales como Cádiz, Sereña, Jaffna, Jeju-Do, Islas Salomón, Perú, Ciudad de México y Barbados, consolidando su posición en la élite del turismo global.

El informe de Lonely Planet resalta la capacidad de Cartagena de Indias para conjugar su riqueza histórica con una oferta nocturna vibrante, presentando a la ciudad como un escenario donde la tradición y la modernidad confluyen en un entorno arquitectónico excepcionalmente conservado.

La guía Lonely Planet subraya la fusión de historia y modernidad en Cartagena, resaltando su patrimonio arquitectónico y vibrante vida nocturna

La publicación subrayó que en ningún otro lugar se experimenta una fusión tan marcada de patrimonio material y experiencias de entretenimiento de alto nivel, lo que convierte a la urbe en un destino integral para viajeros de distintas motivaciones.

Este logro llega en un contexto crucial para la industria local. Las estrategias de diversificación y desestacionalización adoptadas por las autoridades turísticas han fortalecido la vigencia de Cartagena durante los 365 días del año.

La presidenta ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez Hurtado, destacó que la inclusión en el ranking es el resultado de un esfuerzo articulado de toda la cadena turística. Según Rodríguez, la clave ha sido la segmentación de la oferta: desde la gastronomía y la vida nocturna de lujo hasta el turismo cultural y de naturaleza, lo que ha impulsado el crecimiento sostenido del sector y la llegada de más de 3,5 millones de pasajeros en el último año.

La segmentación de la oferta turística en Cartagena abarca desde gastronomía y vida nocturna de lujo hasta turismo cultural y de naturaleza

La aparición de la ciudad en el listado de Lonely Planet no solo valida su liderazgo en el ámbito nacional, sino que también proyecta la imagen de Cartagena ante millones de potenciales visitantes internacionales. Se prevé un impacto positivo en la captación de turistas de alto gasto y en la ocupación hotelera de la ciudad para las próximas temporadas, consolidando su economía y fortaleciendo su reputación como destino maduro y competitivo.

Cartagena ofrece una experiencia única para quienes buscan sumergirse en la historia y la cultura. El centro histórico, rodeado de murallas centenarias, es reconocido como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco desde 1984. Los visitantes pueden recorrer calles empedradas que evocan siglos de historia y explorar el Castillo de San Felipe de Barajas, una imponente fortaleza del siglo XVII que constituye uno de los principales íconos de la ciudad.

Los atractivos de Cartagena incluyen también iglesias antiguas y monumentos emblemáticos como la India Catalina, los Zapatos Viejos y los Pegasos, que reflejan la identidad y la memoria local. En la oferta cultural destaca el Museo Naval y el Centro Comercial La Serrezuela, que combina arquitectura patrimonial con espacios modernos de recreación.

Más de 3,5 millones de pasajeros visitaron Cartagena en el último año, reflejando el crecimiento sostenido del sector turístico local

Además, el grafiti tour por el barrio Getsemaní se ha convertido en una de las actividades preferidas para quienes desean conocer el arte y la vida contemporánea de la ciudad.

La experiencia en Cartagena se enriquece con la posibilidad de recorrer la zona colonial en carruaje al anochecer, disfrutando de la atmósfera romántica y el bullicio de la vida nocturna, elementos que han sido destacados por Lonely Planet como factores diferenciadores. Los visitantes también pueden apreciar la música local y las artesanías en los comercios del centro, viviendo de cerca la hospitalidad y la calidez que caracterizan a la ciudad.

Este reconocimiento internacional confirma el compromiso de Cartagena con la excelencia turística y su capacidad de adaptación a las tendencias del turismo global. La ciudad no solo es un referente de historia y playa, sino un destino integral que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la diversidad de experiencias, consolidando su lugar entre los destinos predilectos para el 2026.