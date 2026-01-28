Colombia

Cambian las mesadas de Colpensiones en 2026: así queda el nuevo pago para millones de pensionados y quienes se vieron beneficiados

El reajuste ya se aplica desde enero y no fue igual para todos: la mayoría subió con el salario mínimo y el resto con la inflación, según explicó Colpensiones

Colpensiones aplica desde enero el
Colpensiones aplica desde enero el reajuste automático de las mesadas pensionales para más de 1,8 millones de beneficiarios en el país- crédito Colpensiones (Colprensa)/VisualesIA

Desde enero de 2026, millones de pensionados en Colombia comenzaron a recibir un nuevo valor en su mesada mensual tras el reajuste anual aplicado por el sistema pensional.

El cambio, que se refleja automáticamente en la nómina y no requiere ningún trámite, impacta a más de 1,8 millones de personas afiliadas a Colpensiones, aunque no todos recibieron el mismo aumento.

Según información de Colpensiones, el reajuste responde a las reglas establecidas en la Ley 100 de 1993, que fijan dos mecanismos distintos de incremento: uno atado al salario mínimo y otro ligado a la inflación del año anterior. Esta diferencia explica por qué algunos pensionados vieron un aumento mayor que otros en sus pagos de este año.

La mayoría sube con el salario mínimo

La mayoría de los pensionados
La mayoría de los pensionados afiliados a Colpensiones vio su mesada ajustada al nuevo salario mínimo vigente para 2026.- crédito Colpensiones/Colprensa

El mayor grupo de beneficiados corresponde a quienes reciben una pensión equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Para ellos, el incremento de 2026 fue el mismo que el decretado para el salario mínimo, que quedó fijado en $1.750.905.

De acuerdo con las cifras oficiales, el 60,8% de las prestaciones administradas por Colpensiones se ajustaron bajo este criterio, lo que representa a más de 1,1 millones de pensionados en las modalidades de vejez, invalidez y sobrevivencia.

En estos casos, el reajuste busca garantizar que ninguna mesada quede por debajo del salario mínimo y que el ingreso conserve su valor frente al aumento del costo de vida.

Este grupo fue el que percibió el mayor impacto positivo, especialmente quienes en 2025 tenían pensiones cercanas al mínimo y pasaron automáticamente al nuevo valor establecido para 2026.

El otro grupo: aumento con inflación

El aumento de las pensiones
El aumento de las pensiones superiores al salario mínimo se calculó con base en la inflación certificada para 2025, según Colpensiones- crédito Ernesto Guzmán Jr/Archivo/ EFE/

En contraste, los pensionados cuya mesada supera un salario mínimo recibieron un incremento diferente. Para ellos, el reajuste se calculó con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado para 2025, que fue del 5,1%.

Este ajuste aplica al 39,2% restante de las pensiones reconocidas por Colpensiones. Aunque el aumento es menor frente al del salario mínimo, el objetivo es preservar el poder adquisitivo de quienes reciben ingresos superiores al mínimo legal.

No obstante, el sistema contempla una protección adicional: si al aplicar el IPC una mesada queda por debajo del salario mínimo vigente, esta se ajusta automáticamente hasta alcanzar el nuevo umbral. Esto benefició a pensionados que en 2025 estaban en rangos intermedios y que, de no aplicarse esta regla, habrían quedado por debajo del mínimo legal en 2026.

Mesadas extra y descuentos que se mantienen

Los pensionados pueden consultar el
Los pensionados pueden consultar el nuevo valor de su mesada en el desprendible de pago disponible desde la nómina de enero- crédito Freepik

El reajuste también se aplicó a las mesadas adicionales, conocidas como mesada 13 y mesada 14, que se pagan en junio y noviembre en los casos permitidos por la ley. Estas mesadas se incrementan bajo las mismas reglas que la mesada ordinaria, según confirmó Colpensiones.

En cuanto a los descuentos en salud, no hubo cambios en los porcentajes. Los pensionados que reciben un salario mínimo continúan aportando el 4%, mientras que quienes devengan entre más de uno y hasta tres salarios mínimos aportan el 10%. Para las mesadas superiores a tres salarios mínimos, el descuento se mantiene en 12%.

Los pensionados pueden consultar el ajuste directamente en su desprendible de pago desde la nómina de enero de 2026, así como en los certificados disponibles en los canales digitales y puntos de atención de Colpensiones. El reajuste se realiza de forma masiva y automática, aunque existen canales de atención en caso de que algún beneficiario no vea reflejado el incremento de manera excepcional.

