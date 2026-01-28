Cali refuerza controles y prohíbe publicidad política en murales, afiches y drones durante campañas electorales

- crédito Alcaldía de Cali

Las autoridades locales de Cali anunciaron el refuerzo de los controles a la publicidad política instalada en espacios públicos de la ciudad, tras detectar múltiples sectores con afiches y mensajes alusivos a campañas al Congreso y a la Presidencia, de acuerdo con información divulgada por Blu Radio.

La medida responde a reportes ciudadanos y a recorridos institucionales que evidenciaron un aumento de este tipo de material en distintas zonas urbanas.

Según lo informado, los mayores niveles de afectación se concentran en el sur de Cali, especialmente en corredores viales como la avenida Pasoancho y la autopista Suroriental.

A estos puntos se suman áreas del centro de la ciudad, entre ellas los alrededores del Centro Administrativo Municipal, donde se ha identificado la presencia reiterada de afiches y otros elementos gráficos instalados sin autorización.

Las autoridades señalaron que este tipo de prácticas ha generado impactos en el entorno urbano, al encontrarse publicidad adherida a puentes vehiculares, pasos peatonales y postes del alumbrado público. Estas estructuras hacen parte del mobiliario urbano protegido por la normativa local, por lo que su uso con fines proselitistas no está permitido dentro del marco regulatorio vigente.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se precisó que no toda la publicidad política está prohibida. De acuerdo con la entidad, existen formatos que cuentan con autorización, como las vallas reglamentadas y los vehículos destinados a difusión publicitaria, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Sin embargo, las impresiones fijadas directamente sobre bienes de uso público carecen de aval y deben ser retiradas de inmediato.

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad de Cali, Jorge Moreno, explicó que la campaña política no puede desarrollarse en el mobiliario urbano. En declaraciones recogidas por Blu Radio, señaló:

“En el mobiliario urbano no se puede hacer campaña. Hay una publicidad que nos contamina demasiado el entorno, es aquella que pegan en los postes, los puentes, esto definitivamente no está permitido. Tampoco los pasacalles, eso va para desmonte inmediato. Los murales están absolutamente prohibidos y cualquier tipo de publicidad aérea, con la tecnología de drones está prohibida”.

Las autoridades reiteraron que los murales con mensajes políticos no cuentan con ningún tipo de autorización, independientemente del lugar donde se realicen. De igual forma, se recordó que el uso de drones u otros dispositivos aéreos para difundir propaganda electoral está expresamente prohibido dentro del perímetro urbano, debido a las restricciones de seguridad y convivencia ciudadana.

En relación con las sanciones, se indicó que los candidatos o partidos políticos que reciban llamados de atención por exceso de publicidad deberán intervenir de manera inmediata las zonas afectadas. En caso de no hacerlo, podrán ser objeto de multas, cuyo valor dependerá de las dimensiones y características del material instalado, conforme a lo previsto en la normativa local.

Moreno explicó que la administración municipal cuenta con equipos permanentes de monitoreo, encargados de atender las quejas presentadas por la ciudadanía. “Tenemos un equipo constante, monitoreando la ciudad y siguiendo las quejas ciudadanas. Vamos al sitio, validamos y lo que hacemos inmediatamente es levantar un acta, informar la contravención a la persona responsable de esa publicidad”, indicó el funcionario.

El procedimiento contempla la verificación en terreno, la identificación del responsable de la propaganda y la elaboración de un acta que deja constancia de la infracción. A partir de ese momento, se activa el proceso administrativo correspondiente, que puede derivar en la orden de retiro inmediato y en sanciones económicas si no se cumple con la intervención requerida.

Las autoridades también recordaron los límites establecidos para la instalación de vallas publicitarias durante las campañas electorales. En el caso de las elecciones al Congreso, está permitida la instalación de 30 vallas por partido político. Para las campañas presidenciales, el número autorizado se reduce a ocho vallas por candidato, siempre que cuenten con los permisos correspondientes.

Desde la administración municipal se reiteró que estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las normas electorales y la protección del espacio público, sin afectar el derecho a la participación política. Los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad durante el periodo electoral, con el fin de atender los reportes ciudadanos y prevenir nuevas infracciones.