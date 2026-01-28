Colombia

Cali refuerza controles y prohíbe publicidad política en murales, afiches y drones durante campañas electorales

Autoridades intensificaron operativos en zonas críticas de Cali para retirar propaganda política no autorizada en espacios públicos y advirtieron sanciones

Guardar
- crédito Alcaldía de Cali
- crédito Alcaldía de Cali

Las autoridades locales de Cali anunciaron el refuerzo de los controles a la publicidad política instalada en espacios públicos de la ciudad, tras detectar múltiples sectores con afiches y mensajes alusivos a campañas al Congreso y a la Presidencia, de acuerdo con información divulgada por Blu Radio.

La medida responde a reportes ciudadanos y a recorridos institucionales que evidenciaron un aumento de este tipo de material en distintas zonas urbanas.

Según lo informado, los mayores niveles de afectación se concentran en el sur de Cali, especialmente en corredores viales como la avenida Pasoancho y la autopista Suroriental.

- crédito Alcaldía de Cali
- crédito Alcaldía de Cali

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A estos puntos se suman áreas del centro de la ciudad, entre ellas los alrededores del Centro Administrativo Municipal, donde se ha identificado la presencia reiterada de afiches y otros elementos gráficos instalados sin autorización.

Las autoridades señalaron que este tipo de prácticas ha generado impactos en el entorno urbano, al encontrarse publicidad adherida a puentes vehiculares, pasos peatonales y postes del alumbrado público. Estas estructuras hacen parte del mobiliario urbano protegido por la normativa local, por lo que su uso con fines proselitistas no está permitido dentro del marco regulatorio vigente.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se precisó que no toda la publicidad política está prohibida. De acuerdo con la entidad, existen formatos que cuentan con autorización, como las vallas reglamentadas y los vehículos destinados a difusión publicitaria, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Sin embargo, las impresiones fijadas directamente sobre bienes de uso público carecen de aval y deben ser retiradas de inmediato.

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad de Cali, Jorge Moreno, explicó que la campaña política no puede desarrollarse en el mobiliario urbano. En declaraciones recogidas por Blu Radio, señaló:

“En el mobiliario urbano no se puede hacer campaña. Hay una publicidad que nos contamina demasiado el entorno, es aquella que pegan en los postes, los puentes, esto definitivamente no está permitido. Tampoco los pasacalles, eso va para desmonte inmediato. Los murales están absolutamente prohibidos y cualquier tipo de publicidad aérea, con la tecnología de drones está prohibida”.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Las autoridades reiteraron que los murales con mensajes políticos no cuentan con ningún tipo de autorización, independientemente del lugar donde se realicen. De igual forma, se recordó que el uso de drones u otros dispositivos aéreos para difundir propaganda electoral está expresamente prohibido dentro del perímetro urbano, debido a las restricciones de seguridad y convivencia ciudadana.

En relación con las sanciones, se indicó que los candidatos o partidos políticos que reciban llamados de atención por exceso de publicidad deberán intervenir de manera inmediata las zonas afectadas. En caso de no hacerlo, podrán ser objeto de multas, cuyo valor dependerá de las dimensiones y características del material instalado, conforme a lo previsto en la normativa local.

Moreno explicó que la administración municipal cuenta con equipos permanentes de monitoreo, encargados de atender las quejas presentadas por la ciudadanía. “Tenemos un equipo constante, monitoreando la ciudad y siguiendo las quejas ciudadanas. Vamos al sitio, validamos y lo que hacemos inmediatamente es levantar un acta, informar la contravención a la persona responsable de esa publicidad”, indicó el funcionario.

El procedimiento contempla la verificación en terreno, la identificación del responsable de la propaganda y la elaboración de un acta que deja constancia de la infracción. A partir de ese momento, se activa el proceso administrativo correspondiente, que puede derivar en la orden de retiro inmediato y en sanciones económicas si no se cumple con la intervención requerida.

Las autoridades también recordaron los límites establecidos para la instalación de vallas publicitarias durante las campañas electorales. En el caso de las elecciones al Congreso, está permitida la instalación de 30 vallas por partido político. Para las campañas presidenciales, el número autorizado se reduce a ocho vallas por candidato, siempre que cuenten con los permisos correspondientes.

Desde la administración municipal se reiteró que estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las normas electorales y la protección del espacio público, sin afectar el derecho a la participación política. Los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad durante el periodo electoral, con el fin de atender los reportes ciudadanos y prevenir nuevas infracciones.

Temas Relacionados

Publicidadpublicidad políticaCaliCampañas electoralesespacio públicoColombia -Noticias

Más Noticias

“No salimos del asombro”: Rodrigo Londoño pide a Petro revertir eliminación de subdirección de la UNP para firmantes

Rodrigo Londoño pidió al presidente Gustavo Petro revertir un decreto que elimina una subdirección de la UNP creada para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz. El exjefe de las Farc habló de riesgos de seguridad y cifras de asesinatos

“No salimos del asombro”: Rodrigo

Cruce de disparos en Yacopí dejó capturas e incautación de armas tras alerta ciudadana en zona rural de Cundinamarca

Un enfrentamiento armado entre policías y hombres armados en una vereda de Yacopí, Cundinamarca, se produjo tras una llamada de la comunidad que advirtió movimientos sospechosos. El operativo terminó con capturas, armas incautadas y un vehículo inmovilizado

Cruce de disparos en Yacopí

Procuraduría advierte riesgos jurídicos y operativos por eventuales cambios a normas de ‘slots’ en aeropuertos en Colombia

El Ministerio Público envió una carta a Transporte y a la Aerocivil en la que alertó por impactos legales, técnicos y de conectividad si se modifican las reglas de asignación de slots sin criterios claros ni alineación internacional

Procuraduría advierte riesgos jurídicos y

“Funcionarios malintencionados”: MinEducación niega retención de salarios y responde a alerta del Distrito por nómina docente

La advertencia del Distrito por posibles retrasos en el pago de salarios a maestros de Bogotá desató un cruce de versiones con el Ministerio de Educación, que negó retenciones y explicó el calendario de giros del Sistema General de Participaciones

“Funcionarios malintencionados”: MinEducación niega retención

“Congreso aprobó el presupuesto… solo con ley de financiamiento”: MinHacienda defendió emergencia económica en Senado

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó ante el Senado que el presupuesto aprobado exigía ingresos adicionales y defendió el decreto de emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento, mientras congresistas cuestionaron las cifras fiscales del Gobierno

“Congreso aprobó el presupuesto… solo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Sergio Arevalo, exprotagonista de Novela,

Sergio Arevalo, exprotagonista de Novela, sorprendió en redes sociales con una nueva profesión: “Está como los buenos vinos”

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma salió victorioso y optó por darle consejos a sus rivales ante su mala racha

El experimento urbano más ambicioso de Asia: colombiano reveló cómo es vivir en la ciudad más tecnológica de Corea del Sur

Sara Corrales ya tiene planeado cómo dará a luz a su hija, Mila: esto dijo la actriz en sus redes sociales

Mamá de Yeison Jiménez expresó su indignación por el homenaje al cantante en el Movistar Arena: “No era una celebración”

Deportes

La nueva polémica de Leonel

La nueva polémica de Leonel Álvarez sobre el ambiente en el estadio General Santander: un técnico sin filtro

Jhon Jader Durán podría dar la sorpresa en el mercado de invierno: clubes europeos estarían interesados en el colombiano

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar