Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Los hechos recientes han generado alarma entre los residentes, que sufren de manera persistente los efectos de la violencia asociada con la presencia de facciones de las disidencias de las Farc

Indican que una persona murió
Una fuerte tensión se vive en el corregimiento El Plateado, en Argelia (Cauca) luego de registrarse un ataque con explsivos lanzados desde drones.

De acuerdo con información preliminar suministrada por el alcalde de Argelia, Osmán Duan, el hecho dejó una persona muerta y más de 15 heridas.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la estación de Policía del municipio, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes de la zona.

Las autoridades se encuentran evaluando la situación mientras los lesionados reciben atención en el hospital local. En esta región opera principalmente el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, aunque también se ha reportado presencia del ELN.

La situación se vive en medio de tensiones entre la población, pues el lunes 26 se conoció la muerte de dos hombres, al parecer jóvenes venezolanos, que fueron atacados con arma de fuego mientras se movilizaban en un vehículo tipo campero.

Tras la situación, comunidades campesinas habrían realizado una movilización para exigir respuestas a la fuerza pública. Los habitantes difundieron un video y fotografías que muestran múltiples impactos de bala en el vehículo de las víctimas.

En desarrollo...

