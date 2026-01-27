Video: Aida Victoria Merlano mostró a su hijo Emmanuel durante sus primeros intentos de gateo

Emmanuel, el bebé de la barranquillera, causó ternura entre sus seguidores al hacer sus primeros intentos por gatear - crédito @aidavictoriam/Instagram

Para Aida Victoria Merlano, 2025 estuvo lejos de ser un año tranquilo. Pese a que todo indicaba que iniciaba un periodo de normalidad en su vida personal tras confirmar su relación con Juan David Tejada, empresario al que las redes sociales le dieron el mote del Agropecuario por estar involucrado en el sector, la situación no tardó en cambiar luego de su embarazo.

Y es que cuando dio a luz a su hijo Emmanuel en julio, los seguidores de la barranquillera comenzaron a especular con la relación de ambos, debido a que Tejada aparecía cada vez menos junto a la creadora de contenido en sus publicaciones. No tardaron en surgir surgir rumores de un distanciamiento por parte deTejada, que terminaron en la confirmación de la ruptura de la pareja en septiembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque no faltaron las declaraciones cruzadas y hasta rumores de que Tejada se iba a vincular sentimentalmente con Yina Calderón, conocida antagonista de Merlano, todo indica que Aida Victoria está más enfocada que nunca en su hijo, del que no tiene problema en mostrar sus progresos.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió un breve reel en el que se aprecia a Emmanuel mientras realiza los que serían sus primeros intentos para comenzar a gatear.

El hijo de la influenciadora nació en julio de 2025, fruto de su relación con Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam/ Instagram

En la grabación se aprecia al niño haciendo fuerza con sus brazos para mantenerse erguido, pero todavía sin descifrar la postura correcta para hacerlo, motivo por el que se resbala. Con todo, es evidente en la grabación que Emmanuel ya intenta gatear, pues mueve sus piernas como si fuese consciente de que ese modo se va a poder mover por la casa. Al fondo, Aida Victoria lo anima a a que siga intentándolo.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en presentarse una vez se difundió el momento en otras cuentas orientadas a difundir la actualidad de las celebridades. Los usuarios no dudaron en reconocer la ternura que les causaba Emmanuel, así como su sorpresa po lo mucho que ha crecido.

Sin embargo, no todo fueron felicitaciones para la madre del bebé. Unos minutos después de compartir la grabación de Emiliano tratando de gatear, Merlano subió otro clip en el que respondía a un usuario que le escribió: “Ay no Aida, no lo pongas en el piso! Al menos ponle goma por si algo”.

Aida Victoria se defendió y aseguró que si colocaba a Emmanuel en el suelo era por recomendación de su pediatra. “Ven acá. O sea, ¿tú criticas por gusto o por qué? O sea, la pediatra la última vez que yo fui a la cita me dijo: ‘Mamá, a los niños les encanta un piso, los estimula el frío del piso. Vos pasás escoba, trapero y me lo ponés en el mero piso, mamá, que eso va a gatear rapidito’. Pero no, tú sabes más que la pediatra del niño”, expresó.

Ante el reclamo de un usuario, la barranquillera se defendió asegurando que fue por consejo de la pediatra que colocó a su hijo en el suelo para que intentase gatear - crédito @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano compartió la lección que le dejó Yeison Jiménez tras su muerte

El fallecido artista dejó una huella imborrable entre sus allegados y seguidores de su carrera - crédito Instagram

En medio del luto por el cantante de 34 años tras el accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero de 2026 en Boyacá, la barranquillera expuso el efecto devastador que le produjo de la partida del artista y la reflexión que le dejó dicho episodio.

En una serie de publicaciones compartidas en sus historias de Instagram, se refirió a la relación profesional y personal que mantenía con el cantante, relatando que durante semanas había contemplado contactar a Yeison Jiménez. Sin embargo, reconoció que sus ocupaciones diarias postergaron ese acercamiento, lo que evitó que pudiera tener una conversación reciente con él.

Aida Victoria detalló que el equipo del artista la contactó para proponerle trabajar juntos, posibilidad que generó expectativa en ella: según afirmó, “sentía mucha ilusión” por volver a verlo, motivada en parte por la necesidad de compartirle varias novedades personales que tenía pendientes. “Me duele mucho no haber hecho esa llamada”, confesó en su publicación, que estuvo acompañada por imágenes de los dos, disfrutando de momentos simples de reunión.

En medio de la conmoción, la creadora fue enfática al transformar su experiencia en un mensaje directo para sus seguidores y que le quedó como enseñanza de esta lamentable experiencia: “Las cosas se hacen hoy”, sentenció.