Tiktoker paisa llenó de críticas a Medellín y explicó por qué cree que es la ciudad más “sobrevalorada de Colombia”

Tiktoker paisa desató polémica al calificar a Medellín como “la ciudad más sobrevalorada de Colombia” y explicar por qué, según él, vivir allí ya no es viable - @yovapi2/tiktok

Un video publicado por el creador de contenido paisa, Valentín Patiño, en TikTok, encendió una fuerte controversia en redes sociales, luego de que lanzara una dura crítica contra Medellín, ciudad que —según su percepción— se ha convertido en “el destino más sobrevalorado del país”.

Sus declaraciones, hechas desde la experiencia de quien asegura vivir allí, generaron una avalancha de reacciones entre quienes respaldaron su postura y quienes la consideraron exagerada y ofensiva.

El tiktoker inició su mensaje dirigiéndose especialmente a los turistas que planeaban visitar la capital antioqueña durante el fin de semana del 23, 24 y 25 de enero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Si vas este fin de semana para Medellín y es tu primera vez, déjame te cuento un poco por qué te vas a decepcionar tanto cuando llegues. Resulta que vas a visitar la ciudad más sobrevalorada de todo Colombia”, afirmó de manera tajante Valentín.

Un tiktoker paisa sacude las redes con su crítica feroz a la Medellín actual - crédito @yovapi2/tiktok

Desde el comienzo, aclaró que no hablaba desde el resentimiento externo, sino desde su identidad y cotidianidad: “Te lo dice un paisa, te lo dice un medellinense, te lo dice alguien que vive en Medellín y que todos los días está percibiendo esto”, señaló, antes de apuntar directamente a lo que considera uno de los principales problemas: la actitud de sus habitantes.

En su relato, criticó lo que describió como una soberbia generalizada en distintos estratos sociales: “Te vas a topar con un montón de gente que de verdad se cree lo más chimba del mundo, lo más chimba que ha parido el pipí del niño Dios y la vagina de la Virgen María”, dijo, asegurando que este comportamiento ya no es exclusivo de ciertos sectores, sino que atraviesa a la ciudad en general.

Uno de los puntos centrales de su crítica fue el alto costo de vida. Según explicó, Medellín ya no es el “mejor vividero de Colombia”, como suele promocionarse, porque sobrevivir en la ciudad se ha vuelto un desafío económico.

“Sobrecostos en arriendo, sobrecostos en servicios, sobrecostos en alimentación, sobrecostos en entretenimiento”, enumeró, para luego sentenciar que la oferta de actividades dentro de la ciudad es limitada. “Literalmente no hay nada que hacer en Medellín más que tomar, ir al cine o salir de Medellín para hacer algo a las afueras”, mencionando destinos cercanos como Santa Elena, Guatapé, Jardín o Rionegro.

“La amabilidad en Medellín se acabó”: la polémica opinión viral que tiene a la ciudad en boca de todos - crédito Alcaldía de Medellín

El sector de El Poblado fue otro de los blancos de sus críticas, pues se refirió a las actividades ilícitas que se han conocido que ocurren en esa parte de la ciudad y aprovechó para responsabilizar directamente a la administración local.

“En Medellín, si vas a ir al Poblado, pues vas a ir a ver putas, drogas y sobrecostos... Tenemos el prostíbulo más grande de Colombia y, si estás interesado en conquistar a algún niño o niña, allí lo vas a encontrar, porque nuestro alcalde lo puso en bandeja de plata”, dijo, en una de las declaraciones más controversiales del video.

El creador de contenido también cuestionó el trato hacia los visitantes y residentes, asegurando que la amabilidad, uno de los sellos históricos de la ciudad, se ha perdido.

“La gente ya no es amable, a menos de que seas gringo, que pagues en dólares o que tengas demasiada plata o posición social”, expresó. Incluso relató que esa actitud se percibe desde los vendedores informales hasta los establecimientos más exclusivos: “La amabilidad se acabó, a menos de que tengas la capacidad económica de poder sostener su amabilidad”, agregó.

El video de un tiktoker pone sobre la mesa el lado menos amable de Medellín - crédito @yovapi2/tiktok

Otro punto que abordó fue la transformación de la Comuna 13, uno de los principales atractivos turísticos porque para él se convirtió en un espacio en el que solo se pueden compran recuerdos y accesorios que hacen apologia a Pablo Escobar y sus actividades en el pasado.

“Literalmente es un mercadito de calle, ya no vas a ir a ver ni a escuchar historia ni a ver grafitis”, aseguró, señalando que el comercio ha desplazado el contenido cultural y que, en su opinión, Medellín continúa explotando la narcoestética como parte de su identidad turística.

El tiktoker también denunció los precios excesivos en hospedaje durante eventos masivos: “Cobrando 30 millones por literalmente tres días de hospedaje en Medellín… en apartamentos normales, nada del otro mundo”, afirmó, y añadió que lo mismo ocurre con el transporte: “Si mi servicio de Uber valía diez, vamos a cobrar treinta y cinco o cuarenta mil pesos. Eso es Medellín”.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre el futuro de la ciudad: “Medellín va a ser el próximo Mónaco, donde solamente los más ricos o los turistas van a poder vivir”, dijo, concluyendo con una reflexión que resume su descontento: “Los paisas de a pie, los que hicimos esta ciudad, no vamos a poder vivir en esta ciudad. ¿Por qué? Porque somos nadie para esta ciudad”.