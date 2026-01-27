Colombia

Tiktoker paisa llenó de críticas a Medellín y explicó por qué cree que es la ciudad más “sobrevalorada de Colombia”

Valentín Patiño encendió el debate sobre la transformación que ha tenido ‘la ciudad de la eterna primavera’ tras cuestionar la actitud de sus habitantes, el alza de precios y la pérdida de su encanto turístico

Guardar
Tiktoker paisa desató polémica al
Tiktoker paisa desató polémica al calificar a Medellín como “la ciudad más sobrevalorada de Colombia” y explicar por qué, según él, vivir allí ya no es viable - @yovapi2/tiktok

Un video publicado por el creador de contenido paisa, Valentín Patiño, en TikTok, encendió una fuerte controversia en redes sociales, luego de que lanzara una dura crítica contra Medellín, ciudad que —según su percepción— se ha convertido en “el destino más sobrevalorado del país”.

Sus declaraciones, hechas desde la experiencia de quien asegura vivir allí, generaron una avalancha de reacciones entre quienes respaldaron su postura y quienes la consideraron exagerada y ofensiva.

El tiktoker inició su mensaje dirigiéndose especialmente a los turistas que planeaban visitar la capital antioqueña durante el fin de semana del 23, 24 y 25 de enero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Si vas este fin de semana para Medellín y es tu primera vez, déjame te cuento un poco por qué te vas a decepcionar tanto cuando llegues. Resulta que vas a visitar la ciudad más sobrevalorada de todo Colombia”, afirmó de manera tajante Valentín.

Un tiktoker paisa sacude las redes con su crítica feroz a la Medellín actual - crédito @yovapi2/tiktok

Desde el comienzo, aclaró que no hablaba desde el resentimiento externo, sino desde su identidad y cotidianidad: “Te lo dice un paisa, te lo dice un medellinense, te lo dice alguien que vive en Medellín y que todos los días está percibiendo esto”, señaló, antes de apuntar directamente a lo que considera uno de los principales problemas: la actitud de sus habitantes.

En su relato, criticó lo que describió como una soberbia generalizada en distintos estratos sociales: “Te vas a topar con un montón de gente que de verdad se cree lo más chimba del mundo, lo más chimba que ha parido el pipí del niño Dios y la vagina de la Virgen María”, dijo, asegurando que este comportamiento ya no es exclusivo de ciertos sectores, sino que atraviesa a la ciudad en general.

Uno de los puntos centrales de su crítica fue el alto costo de vida. Según explicó, Medellín ya no es el “mejor vividero de Colombia”, como suele promocionarse, porque sobrevivir en la ciudad se ha vuelto un desafío económico.

Sobrecostos en arriendo, sobrecostos en servicios, sobrecostos en alimentación, sobrecostos en entretenimiento”, enumeró, para luego sentenciar que la oferta de actividades dentro de la ciudad es limitada. “Literalmente no hay nada que hacer en Medellín más que tomar, ir al cine o salir de Medellín para hacer algo a las afueras”, mencionando destinos cercanos como Santa Elena, Guatapé, Jardín o Rionegro.

“La amabilidad en Medellín se
“La amabilidad en Medellín se acabó”: la polémica opinión viral que tiene a la ciudad en boca de todos - crédito Alcaldía de Medellín

El sector de El Poblado fue otro de los blancos de sus críticas, pues se refirió a las actividades ilícitas que se han conocido que ocurren en esa parte de la ciudad y aprovechó para responsabilizar directamente a la administración local.

En Medellín, si vas a ir al Poblado, pues vas a ir a ver putas, drogas y sobrecostos... Tenemos el prostíbulo más grande de Colombia y, si estás interesado en conquistar a algún niño o niña, allí lo vas a encontrar, porque nuestro alcalde lo puso en bandeja de plata”, dijo, en una de las declaraciones más controversiales del video.

El creador de contenido también cuestionó el trato hacia los visitantes y residentes, asegurando que la amabilidad, uno de los sellos históricos de la ciudad, se ha perdido.

“La gente ya no es amable, a menos de que seas gringo, que pagues en dólares o que tengas demasiada plata o posición social”, expresó. Incluso relató que esa actitud se percibe desde los vendedores informales hasta los establecimientos más exclusivos: “La amabilidad se acabó, a menos de que tengas la capacidad económica de poder sostener su amabilidad”, agregó.

El video de un tiktoker
El video de un tiktoker pone sobre la mesa el lado menos amable de Medellín - crédito @yovapi2/tiktok

Otro punto que abordó fue la transformación de la Comuna 13, uno de los principales atractivos turísticos porque para él se convirtió en un espacio en el que solo se pueden compran recuerdos y accesorios que hacen apologia a Pablo Escobar y sus actividades en el pasado.

“Literalmente es un mercadito de calle, ya no vas a ir a ver ni a escuchar historia ni a ver grafitis”, aseguró, señalando que el comercio ha desplazado el contenido cultural y que, en su opinión, Medellín continúa explotando la narcoestética como parte de su identidad turística.

El tiktoker también denunció los precios excesivos en hospedaje durante eventos masivos: “Cobrando 30 millones por literalmente tres días de hospedaje en Medellín… en apartamentos normales, nada del otro mundo”, afirmó, y añadió que lo mismo ocurre con el transporte: “Si mi servicio de Uber valía diez, vamos a cobrar treinta y cinco o cuarenta mil pesos. Eso es Medellín”.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre el futuro de la ciudad: “Medellín va a ser el próximo Mónaco, donde solamente los más ricos o los turistas van a poder vivir”, dijo, concluyendo con una reflexión que resume su descontento: “Los paisas de a pie, los que hicimos esta ciudad, no vamos a poder vivir en esta ciudad. ¿Por qué? Porque somos nadie para esta ciudad”.

Temas Relacionados

Arriendos MedellínCompra y venta casas MedellínBad Bunny MedellínMedellínYovapiValentín PatiñoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Roy Barreras habló de sus diferencias con Iván Cepeda: “Ningún país del mundo crece económicamente sin la ayuda del sector privado”

El aspirante presidencial destacó las discrepancias con el senador, pese a compartir una trayectoria en la defensa de la paz y los derechos humanos

Roy Barreras habló de sus

El progresismo inscribe su consulta presidencial para 2026: Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero competirán en marzo

Cinco partidos y movimientos políticos oficializaron ante la Registraduría la coalición Frente por la Vida, con la que participarán en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 para definir su candidato presidencial

El progresismo inscribe su consulta

Chile deportó a 52 colombianos por infringir normas migratorias: estarían relacionados con robos y tráfico de drogas

El Servicio Nacional de Migraciones comunicó que el proceso, realizado mediante vuelo chárter, forma parte de una política sostenida orientada a la protección del orden público y del cumplimiento normativo en territorio chileno

Chile deportó a 52 colombianos

Madre de Yeison Jiménez revela cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Entre recuerdos y palabras de despedida, Luz Mery Galeano expresó cómo fue enfrentar la pérdida de su hijo. También describió las primeras horas después de enterarse de la tragedia que también enlutó a la música popular colombiana

Madre de Yeison Jiménez revela

Radamel Falcao lidera la lista de convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Pasto: hay otras sorpresas entre los citados

El delantero vuelve a una convocatoria para un partido oficial luego de 221 días, cuando jugó el partido de la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025 ante Santa Fe

Radamel Falcao lidera la lista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Madre de Yeison Jiménez revela

Madre de Yeison Jiménez revela cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Siguen las denuncias: a dos creadores de contenido que asistieron al concierto de Bad Bunny en Medellín también los orinaron

La Segura e Ignacio Baladan están buscando casa para arrendar: “No tenemos plata para comprar ahora”

Este es el video de ‘El Aventurero en el Cielo’, tributo colectivo a Yeison Jiménez: “Un testimonio de gratitud”

Laura Jaramillo se pronunció sobre la relación de Juan Martín Moreno y su hermana Sofía: “Se tornó oscura”

Deportes

Radamel Falcao lidera la lista

Radamel Falcao lidera la lista de convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Pasto: hay otras sorpresas entre los citados

Él es Michael, el peluquero de estrellas del fútbol como Fabián Vargas, Mackallister Silva y Falcao García: cobra hasta un millón por corte

Edwuin Cetré se convertiría en el fichaje más caro de la historia de Athletico Paranaense: esta sería la millonada que recibirá Medellín

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Atlético Nacional confirmó “duelo de titanes” con gigante del fútbol mexicano: cuándo y contra quién