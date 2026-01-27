Renzo Meneses habló de su vínculo amoroso con Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Se dio naturalmente”

Renzo Meneses detalla su relación con Mariana Zapata en ‘Lcdlf’ y sostiene que su permanencia podía depender de ella - crédito cortesía Canal RCN

En la noche del domingo 25 de enero, el participante Renzo Meneses salió de La casa de los famosos Colombia en la segunda noche de eliminación de la temporada, esto después de recibir un bajo apoyo de sus seguidores en las votaciones.

Horas después de su salida, Meneses concedió una entrevista a Infoabe Colombia, donde dio detalles de su inesperada salida y cómo manejó la frustación tras ser el segundo eliminado de la temporada. Sin embargo, también detalló cómo fue la cercanía que tuvo con la empresaria paisa Mariana Zapata.

Días antes de salir del programa, se le había visto a Renzo y Mariana en lo que parecía el inicio de un romance, por lo que en entrevista con este medio habló con sinceridad sobre sus sentimientos con Mariana y si espera que, al terminar el programa, pueda haber un romance en la vida real.

En sus palabras, Meneses reconoció que la relación con Mariana se desarrolló sin premeditación y fuera del objetivo principal que lo llevó al reality. “La amistad está y afuera yo sé que la voy a esperar. Igual yo le dije vive este reality intensamente, sé tú. No quiero presionar nada porque realmente afuera, eh, ya tenía experiencia, eh, y no fui con ese foco a la casa. Se dio genuinamente, se dio naturalmente y siento que esa mística, ese shipeo chévere, pues puede seguir pasando afuera”, sostuvo Meneses a Infobae Colombia.

Renzo había pensado en una cercanía amorosa con Mariana - crédito cortesía Canal RCN

Consultado sobre la posibilidad de que ese vínculo evolucione tras el programa, Meneses precisó que aunque no hubo acuerdo explícito de esperar a Mariana, sí espera mantener una amistad duradera con ella y otros compañeros.

Según explicó, “yo la voy a esperar, va a ser mi amiga y quiero, quiero que sea una de las personas que, que me quede de ese reality, más que todo junto con Beba, junto con Juanse. Pero ya de pronto a un romance o algo toca esperar porque también ella tiene que, que entrar a su vida real. Estábamos en una realidad alterada y también me gustaría ver cosas de acá afuera también para de pronto yo dar ese paso o, o que ella dé ese paso”.

Meneses señaló que sí percibió un interés genuino entre ambos, aunque siempre se mantuvo una línea de respeto. “Sí sentí que había algo genuino, que sí había un gusto, solamente que hubo esa línea de respeto que nunca se quiso pasar. No sé por qué, porque de pronto sí se hubiera pasado, incluso hasta pudiera estar todavía dentro del programa”, afirmó el ex participante.

El exconcusante aseguró que su cercanía con Mariana pudo haberlo salvado en la segunda semana - crédito Juan David Botia, Infobae Colombia

Al evaluar el impacto que una relación sentimental concreta con Mariana podría haber tenido en su permanencia, Meneses reflexionó: “Quizás, es que este reality, hay mucho público y yo creo que a la gente también le gusta mucho ese tema del shipeo, de ese romance. Entonces, hasta el momento no hay ninguno. Entonces sí podíamos como que pegar, pegar por ese lado. Pero, como te digo, no era estrategia, no era algo que yo quería forzar, entonces quería como darle tiempo al tiempo”.

Renzo reveló quién debía salir en su lugar

El exconcursante describió cómo vivió las horas posteriores a su salida y la avalancha de emociones que le generó abandonar la competencia. “Yo en ese momento me sentía en shock. Yo estaba así… No sabía ni cómo reaccionar. Todo fue muy rápido.Fueron muchos sentimientos encontrados. No quería salir a estas alturas del juego. Más que nada eso, fue como un choque emocional”, explicó Renzo.

Al ser consultado sobre si consideraba que otro participante debía abandonar la casa antes que él, Renzo fue claro con su percepción respecto a la dinámica de las nominaciones. “Sí, consideré que en ese momento, con los nominados, la persona que debió salir fue Juan Palao. Sin embargo, pues, el que decide es Colombia y entonces me quedo con eso en mi consideración, pues siento que poniéndolos como que en una balanza, de pronto, en temas de creación, yo siento que pude haber dado un poquito más que Juan Palao”, afirmó.

Renzo aseguró que debía salir Juan Palau en su lugar - crédito cortesía Canal RCN

Cuando se le preguntó por qué creía que Juan Palau debía ser eliminado, Renzo argumentó que el desempeño visible dentro de la casa pudo haber influido en la percepción del público.

“Sí, exacto. O sea, ahorita mismo se puede decir que hay varios muebles, pero es normal. Siento que es una dinámica que va creciendo a medida que el juego también se va dando. Yo creo que las dos primeras semanas son de, de, de conocer, de, de mirar quiénes son los personajes. Entonces, a todos les falta un poquito más de pellizcarse para que podamos llegar al rating que queremos, este, en esta temporada con la Casa de los Famosos”, reflexionó.