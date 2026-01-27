El presidente de Ecuadro Daniel Noboa cuestionó de nuevo ayuda de Colombia en la lucha contra el narcotráfico: “Se equivocaron”

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió sobre redes criminales regionales tras detención de cabecillas colombianos - crédito Karen Toro/REUTERS

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió este martes 27 de enero de 2026 en su cuenta oficial de X a la dimensión transnacional del narcotráfico y la reciente captura de varios cabecillas con nexos en Colombia.

Noboa señaló que “la evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos”, subrayando la complejidad del fenómeno y la necesidad de estrategias articuladas para enfrentarlo.

Durante su pronunciamiento, el mandatario resaltó el esfuerzo sostenido de las autoridades ecuatorianas para combatir las estructuras criminales.

“Para el Ecuador esto ha sido una lucha incansable, y hoy, tenemos a alias Pipo, Fénix y Viche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país”, afirmó Noboa.

Presidente de Ecuador destacó extradición de alias Fito y reforzó lucha antidrogas fronteriza - crédito @DanielNoboaOk

Según el presidente, estos individuos formaban parte de redes criminales transfronterizas que intentaban expandir sus operaciones en territorio ecuatoriano. Noboa también destacó la reciente extradición de alias Fito a los Estados Unidos, considerado uno de los líderes criminales más buscados en la región.

“Fito, ahora extraditado a Estados Unidos, entraba y salía del país vecino desde donde controlaba las redes criminales que operaban en Ecuador”, indicó el jefe de Estado.

El presidente detalló que esta figura mantenía conexiones directas con actores del crimen organizado en Colombia, lo que permitió la consolidación de una red de tráfico con impacto binacional.

El mandatario ecuatoriano enfatizó que los criminales “buscaban replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocaron”.

Con estas declaraciones, Noboa reafirmó el compromiso del gobierno para enfrentar el crimen organizado y resaltó la cooperación internacional como elemento clave en la lucha contra el narcotráfico.

Las recientes acciones han sido presentadas como un mensaje de advertencia a quienes intentan trasladar modelos delictivos a territorio ecuatoriano.

El presidente Daniel Noboa aseguró que las estructuras del narcotráfico buscan replicar modelos en Ecuador - crédito José Jácome/EFE

Este es el historial criminal de alias Viche, uno de los criminales capturados en Ecuador

Vicente Bienvenido F., conocido como alias Viche, fue capturado en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito durante un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y Colombia.

La acción, denominada Gran Fenix 02, se efectuaron los días 24 y 25 de enero de 2026 y permitió la detención de uno de los principales líderes de la organización criminal Los Lobos, considerado objetivo prioritario para el Bloque de Seguridad debido a su posición en la cadena de mando.

Las autoridades informaron que alias Viche empleaba documentos falsos de nacionalidad colombiana y venezolana, con el fin de eludir los controles migratorios y de seguridad.

El detenido posee antecedentes judiciales relacionados con narcotráfico, tenencia ilegal de armas, así como presuntos vínculos con redes de minería ilegal, extorsión y tráfico de armamento.

La captura se produce en un contexto marcado por la tensión comercial entre Ecuador y Colombia, iniciada tras la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30% a los productos colombianos.

Imagen de referencia - Detuvieron en Quito a alias Viche, cabecilla de Los Lobos, en un operativo binacional - crédito Policía Nacional

Noboa justificó la medida por la “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia frente al narcotráfico, mientras ambos países enfrentan una ola de violencia vinculada a organizaciones criminales transnacionales.

Crece la tensión entre Ecuador y Colombia

La confrontación comercial entre Ecuador y Colombia se profundizó tras el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la implementación de una “tasa de seguridad” del 30% para productos provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero.

En respuesta, el gobierno colombiano impuso un gravamen equivalente a la importación de veinte bienes ecuatorianos y suspendió la venta de energía eléctrica hacia territorio ecuatoriano.

A estas medidas se sumó el aumento de la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), que pasó de tres a treinta dólares por decisión de Quito, en reciprocidad a la suspensión energética dispuesta desde Bogotá.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que “La ciudadanía exige acción y estamos actuando” - crédito EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

En entrevista con el diario Metro, Noboa defendió las restricciones: “No podemos seguir esperando”. El mandatario argumentó que la “inacción” en la frontera permitió el avance del narcotráfico y destacó la necesidad de fortalecer la seguridad nacional.

“La ciudadanía exige acción y estamos actuando”, señaló, además de subrayar que la violencia y el narcotráfico obligaron al Estado a destinar mayores recursos a la zona limítrofe.

Noboa aclaró que su decisión “no es un ataque a un país hermano”, sino un esfuerzo por devolver la paz y combatir al crimen organizado, al que atribuyó presencia de ciudadanos colombianos. Se prevé una posible reunión bilateral esta semana, tras la propuesta inicial del presidente Gustavo Petro.