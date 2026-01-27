Petro estalló tras demanda gremial sobre su decreto de emergencia económica: “Le dicen no al pacto por la vida”

Gustavo Petro se pronunció tras la acción jurídica presentada por el Consejo Gremial Nacional contra el decreto de emergencia económica firmado el 22 de diciembre de 2025 por un periodo de 30 días - crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales tras la acción jurídica del Consejo Gremial Nacional contra el decreto de emergencia económica que se firmó el 22 de diciembre de 2025 por 30 días. De esta manera, el mandatario fijó su posición a partir de un mensaje extenso, en el que defendió su actuación y cuestionó la postura de los sectores empresariales.

El pronunciamiento presidencial surgió luego de que el Consejo Gremial radicó ante la Corte Constitucional un documento de 45 páginas. En ese texto, solicitó el hundimiento total del decreto y expuso argumentos jurídicos y técnicos que, según su criterio, demuestran la falta de requisitos constitucionales para declarar un estado de emergencia económica y social.

Gustavo Petro centró su respuesta en la falta de acuerdos con los gremios y en el sentido político de esa negativa, por lo que escribieron: “Les propuse un Pacto por la vida y dijeron no (sic)”.

El Consejo Gremial sostuvo que el decreto de emergencia económica no cumple los requisitos constitucionales y que el uso de mecanismos excepcionales carece de justificación jurídica y técnica - crédito Freepik

A partir de esa afirmación, el presidente interpretó el rechazo como una señal de confrontación social y escribió que esa decisión “desatará entonces, como siempre, lucha de clases, como ha sido en la historia de la humanidad”.

El jefe de Estado vinculó su posición con la Carta Magna de Colombia, a la que definió como la base de su propuesta: “La constitución de 1991 es un pacto por la vida y los derechos fundamentales del pueblo. Y es una orden rectora para toda Colombia por su poder constituyente (sic)”.

Además, en otro apartado de su publicación, el mandatario profundizó su crítica al señalar que la negativa del gremio no se limita a una discusión técnica: “El punto es que le dicen no al pacto por la vida, cuando Colombia es vida y esa es su riqueza”.

El jefe de Estado interpretó la negativa el sector empresarial como una señal de confrontación social y aseguró que esa decisión “desatará entonces, como siempre, lucha de clases”- crédito Joel González/Presidencia de la República

Petro también dirigió un mensaje fuerte sobre el papel de los impuestos y la distribución de las ganancias: “La codicia de no entregar impuestos al pueblo que les trabaja, en un porcentaje mínimo de sus ganancias, es muestra de codicia y odio al pueblo y a la vida”.

“Quedará en la historia que estos gremios no son capaces de pactar con el pueblo trabajador y estudioso que represento”, señaló, antes de cerrar su mensaje con una advertencia institucional: “La Constitución se cumple, y si no, es hora del poder constituyente”.

De ese modo, el presidente manifestó que sus decisiones respondieron a un intento previo de alcanzar un acuerdo con los distintos gremios y que, ante la falta de consenso, optó —según sus propias palabras— por priorizar los intereses de los trabajadores y de la población colombiana.

Gustavo Petro defendió su actuación y centró su respuesta en la falta de acuerdos con los gremios - crédito @petrogustavo/X

Argumentos jurídicos del Consejo Gremial sobre el decreto de emergencia económica

Desde el lado del Consejo Gremial, el documento presentado ante la Corte sostiene que el decreto carece de justificación constitucional: “El uso de mecanismos extraordinarios debe estar estrictamente ajustado a la Constitución y a la jurisprudencia vigente. Consideramos que en este caso no se cumplen dichas condiciones”.

El gremio expresó respeto por las instituciones y por las decisiones judiciales, aunque insistió en la necesidad de preservar el equilibrio de poderes y el cumplimiento riguroso del orden constitucional. Esa postura quedó plasmada en la solicitud que ahora analiza la Corte Constitucional.

El Gobierno sustentó esa medida al mencionar una “inminente crisis fiscal”, luego de que el Congreso archivó la reforma tributaria con la que el Ejecutivo buscó recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

Mientras la Corte Constitucional estudia la solicitud del Consejo Gremial y la legalidad del decreto, las palabras de Gustavo Petro mantienen el centro del debate en su interpretación de la Constitución, en el llamado a un pacto social y en la confrontación política que, según su post, define el rumbo actual de la discusión económica en Colombia.