Otro turista extranjero murió al caer de un edificio en Bello, Antioquia, tras asistir al concierto de Bad Bunny

Dos incidentes similares en menos de 24 horas en el Valle de Aburrá encienden las alarmas sobre la salud mental de visitantes extranjeros

La muerte de Jean Carlo
La muerte de Jean Carlo Ramos, turista estadounidense, reaviva preocupaciones sobre la seguridad y salud mental de extranjeros en el Valle de Aburrá - crédito Colprensa

La muerte de un segundo turista extranjero que cayó desde un edificio en el municipio de Bello, Antioquia, encendió las alarmas sobre la seguridad y la salud mental de los visitantes internacionales en el Valle de Aburrá.

La víctima, identificada como Jean Carlo Ramos, ciudadano estadounidense de 41 años y residente en Miami, falleció después de precipitarse desde un edificio residencial el lunes 26 de enero. El hecho ocurrió tras su asistencia al concierto del artista Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Las autoridades investigan si el deceso fue accidental o si se trató de un suicidio.

Jean Carlo Ramos había viajado exclusivamente para asistir al concierto del cantante puertorriqueño y se hospedaba en el edificio Camagua, ubicado en el barrio La Gabriela de Bello, junto a un amigo colombiano.

Las autoridades investigan si la
Las autoridades investigan si la caída de Ramos desde un edificio de Bello fue accidental o resultado de un posible suicidio tras asistir al concierto de Bad Bunny - crédito Colprensa

El propietario del apartamento, que había notado a su invitado alterado tras regresar del evento musical, recibió la llamada de la portería notificándole la caída del estadounidense hacia la plazoleta central del conjunto residencial, sobre las 3:30 p. m.

Sobre el caso registrado en El Poblado

Es preciso mencionar que la muerte de Ramos se suma a la de Dirk Christian Martin Frankenne, ciudadano canadiense de 43 años, que falleció horas antes en circunstancias similares en el sector de El Poblado, en la capital antioqueña.

Frankenne residía en la ciudad desde hacía tres años y trabajaba como asesor financiero. Su cuerpo fue hallado tras caer del décimo piso del edificio Art Living, en el barrio Lalinde, a las 6:34 a. m. del mismo lunes. Las autoridades señalaron que el canadiense tenía antecedentes de depresión y se encontraba bajo tratamiento médico por este motivo.

El incidente se registró en
El incidente se registró en el edificio Art Living, ubicado en el exclusivo sector de Castropol, durante la mañana del lunes 26 de enero - crédito X

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que el reporte inicial sobre la caída fue realizado por personal de seguridad privada del edificio, que alertaron a las autoridades tras escuchar el impacto.

“Indicaron que escucharon un fuerte golpe y posteriormente observaron en la fuente de agua el cuerpo sin vida de una persona que al parecer se lanzó desde un apartamento del piso 10”, señalaron las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ambos casos se mantienen bajo investigación para esclarecer si las muertes fueron accidentales o si obedecen a episodios autoinfligidos.

Las cámaras de seguridad y los testimonios recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) buscan aportar claridad sobre los hechos.

Patrón preocupante en muertes de extranjeros

Las muertes de Ramos y Frankenne generaron inquietud en las autoridades y la comunidad, debido a la similitud en las circunstancias y el corto intervalo entre ambos hechos.

El Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín señaló en su informe de 2024 que existe un patrón en casos de extranjeros fallecidos por caídas desde edificios y hoteles, muchos de los cuales presentan antecedentes de trastornos de salud mental, como depresión, y en algunos casos, consumo de sustancias psicoactivas.

El canadiense Dirk Christian Martin
El canadiense Dirk Christian Martin Frankenne también falleció tras caer de un edificio en El Poblado, en un caso con antecedentes de depresión y tratamiento médico - crédito Colprensa

El reporte del Observatorio advierte que las muertes de visitantes foráneos por suicidio aumentaron en los últimos años y que la mayoría de los casos están asociados a problemas de salud mental no tratados o agravados durante su estancia en el país.

Entre los factores de riesgo se encuentran el aislamiento, la falta de redes de apoyo local y el consumo de alcohol o drogas.

Estrategias de prevención y atención

Frente a este panorama, la Alcaldía de Medellín y las autoridades del Valle de Aburrá mantienen activa la estrategia conocida como Código Dorado, un protocolo de atención rápida y gratuita para emergencias relacionadas con trastornos psicológicos o situaciones que comprometen la salud mental.

Las personas pueden comunicarse con la Línea Amiga Saludable (444 44 48) o con la Línea 123 Social para recibir orientación y apoyo inmediato.

Los dos casos recientes impulsaron a las autoridades locales a revisar los protocolos de prevención y atención a turistas extranjeros, en especial a quienes presentan señales de crisis emocional.

