Orlando Velandia renunció a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y aclaró rumores sobre el bloque Sinú-9

Orlando Velandia defendió que su salida respondió a decisiones del Gobierno y reiteró que su gestión se mantuvo dentro del marco legal y técnico del sector de hidrocarburos.- crédito ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó la renuncia de su presidente, Orlando Velandia Sepúlveda, y desmintió categóricamente los rumores que vinculaban su salida con la polémica cesión del bloque Sinú-9, proyecto estratégico de gas ubicado en Córdoba.

Según la entidad, la dimisión de Velandia se enmarca exclusivamente en las dinámicas propias y la autonomía del Gobierno Nacional en su función nominadora. En un comunicado oficial, la ANH indicó:

“Su renuncia obedece exclusivamente a las dinámicas propias y a la autonomía del Gobierno Nacional en el ejercicio de su función nominadora”.

No se precisó la fecha exacta en que la renuncia será efectiva, aunque fuentes del sector energético confirmaron a Portafolio que la carta fue presentada el pasado 23 de enero al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y se está a la espera de su aceptación formal.

LA Agencia Nacional de Hidrocarburos negó que la renuncia esté relacionada con procesos contractuales y afirmó que los trámites adelantados cumplieron con todas las normas y controles institucionales. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

Bloque Sinú-9: desmentidos y aclaraciones

Desde la ANH rechazaron cualquier relación entre la renuncia de Velandia y el proceso de cesión del bloque Sinú-9 a la petrolera francesa Maurel & Prom Colombia Sociedad Ltda..

“Esta situación no guarda relación alguna con la aprobación de la cesión de Sinú-9”, señaló la entidad, aclarando que el proceso contó desde el inicio con acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, a solicitud expresa de la ANH.

La agencia enfatizó que dicho trámite no ha recibido reproches judiciales ni observaciones de los organismos de control o del Gobierno Nacional, y que se realizó con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.

Qué es el bloque Sinú-9

El bloque Sinú-9 es un proyecto de exploración y producción de gas en la cuenca Sinú–San Jacinto, en el departamento de Córdoba, considerado estratégico para la seguridad energética del país.

Las perforaciones exploratorias realizadas han arrojado resultados positivos, con un potencial de producción cercano a 21 millones de pies cúbicos diarios a partir de julio de 2025, según datos de la ANH. La cesión del contrato se aprobó tras nueve meses de evaluación jurídica, técnica y económica, en los que se verificó que el nuevo operador cumplía con todos los requisitos legales, financieros, ambientales y sociales exigidos.

Además, cualquier duda o solicitud de información por parte de la ciudadanía e interesados fue atendida durante este proceso, según destacó la ANH.

Impacto en la CREG

La renuncia de Velandia también afectará la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), órgano encargado de establecer las reglas del mercado energético y de gas en Colombia. Hasta finales de diciembre, la CREG había logrado recuperar su quorum mínimo con el nombramiento de dos nuevas comisionadas.

Sin embargo, con la salida de Velandia, quien también actuaba como comisionado, la comisión vuelve a quedar incompleta. Actualmente, la CREG debe contar con seis comisionados expertos para poder sesionar y adoptar decisiones regulatorias. La falta de conformación completa podría retrasar nuevas decisiones del mercado energético y de gas, como ha ocurrido en el pasado.

La CREG vuelve a quedar incompleta tras la salida del exfuncionario, lo que podría afectar la toma de decisiones en los mercados de energía y gas. - crédito Creg

Aval judicial al proceso de cesión

El Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá declaró improcedente una acción de tutela presentada contra la ANH por el proceso de cesión del bloque Sinú-9. La tutela fue interpuesta por Felipe Jesús Pimienta Barrios, representante de FG Oil & Gas Inc., quien alegaba presuntas afectaciones al debido proceso.

El juez determinó que no existieron irregularidades, dado que la ANH respondió a todas las solicitudes presentadas, cumpliendo con las etapas legales y reglamentarias correspondientes. Con esta decisión, la justicia respalda la legalidad y el correcto proceder de la ANH en todo el trámite de cesión.

Próximos pasos y reemplazo de Velandia

Aunque se han empezado a rumorear nombres para reemplazar a Velandia, el proceso formal de designación queda bajo la facultad del Gobierno Nacional. La renuncia se produce a menos de un mes de la polémica aprobación del bloque Sinú-9, lo que generó especulaciones que la ANH se encargó de desmentir.

Velandia Sepúlveda afirmó que su salida responde únicamente a la autonomía del Gobierno en la designación de cargos, reafirmando que su renuncia no tiene vínculo alguno con la cesión del bloque de gas.