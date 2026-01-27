Colombia

Orlando Velandia renunció a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y aclaró rumores sobre el bloque Sinú-9

El exfuncionario recalcó que su gestión se desarrolló con apego a la legalidad, defendió la transparencia de los procesos adelantados durante su presidencia y descartó cualquier señalamiento en su contra por decisiones tomadas al frente del sector de hidrocarburos

Guardar
Orlando Velandia defendió que su
Orlando Velandia defendió que su salida respondió a decisiones del Gobierno y reiteró que su gestión se mantuvo dentro del marco legal y técnico del sector de hidrocarburos.- crédito ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó la renuncia de su presidente, Orlando Velandia Sepúlveda, y desmintió categóricamente los rumores que vinculaban su salida con la polémica cesión del bloque Sinú-9, proyecto estratégico de gas ubicado en Córdoba.

Según la entidad, la dimisión de Velandia se enmarca exclusivamente en las dinámicas propias y la autonomía del Gobierno Nacional en su función nominadora. En un comunicado oficial, la ANH indicó:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Su renuncia obedece exclusivamente a las dinámicas propias y a la autonomía del Gobierno Nacional en el ejercicio de su función nominadora”.

No se precisó la fecha exacta en que la renuncia será efectiva, aunque fuentes del sector energético confirmaron a Portafolio que la carta fue presentada el pasado 23 de enero al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y se está a la espera de su aceptación formal.

LA Agencia Nacional de Hidrocarburos
LA Agencia Nacional de Hidrocarburos negó que la renuncia esté relacionada con procesos contractuales y afirmó que los trámites adelantados cumplieron con todas las normas y controles institucionales. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

Bloque Sinú-9: desmentidos y aclaraciones

Desde la ANH rechazaron cualquier relación entre la renuncia de Velandia y el proceso de cesión del bloque Sinú-9 a la petrolera francesa Maurel & Prom Colombia Sociedad Ltda..

“Esta situación no guarda relación alguna con la aprobación de la cesión de Sinú-9”, señaló la entidad, aclarando que el proceso contó desde el inicio con acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, a solicitud expresa de la ANH.

La agencia enfatizó que dicho trámite no ha recibido reproches judiciales ni observaciones de los organismos de control o del Gobierno Nacional, y que se realizó con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.

Qué es el bloque Sinú-9

El bloque Sinú-9 es un proyecto de exploración y producción de gas en la cuenca Sinú–San Jacinto, en el departamento de Córdoba, considerado estratégico para la seguridad energética del país.

Las perforaciones exploratorias realizadas han arrojado resultados positivos, con un potencial de producción cercano a 21 millones de pies cúbicos diarios a partir de julio de 2025, según datos de la ANH. La cesión del contrato se aprobó tras nueve meses de evaluación jurídica, técnica y económica, en los que se verificó que el nuevo operador cumplía con todos los requisitos legales, financieros, ambientales y sociales exigidos.

Además, cualquier duda o solicitud de información por parte de la ciudadanía e interesados fue atendida durante este proceso, según destacó la ANH.

Impacto en la CREG

La renuncia de Velandia también afectará la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), órgano encargado de establecer las reglas del mercado energético y de gas en Colombia. Hasta finales de diciembre, la CREG había logrado recuperar su quorum mínimo con el nombramiento de dos nuevas comisionadas.

Sin embargo, con la salida de Velandia, quien también actuaba como comisionado, la comisión vuelve a quedar incompleta. Actualmente, la CREG debe contar con seis comisionados expertos para poder sesionar y adoptar decisiones regulatorias. La falta de conformación completa podría retrasar nuevas decisiones del mercado energético y de gas, como ha ocurrido en el pasado.

La CREG vuelve a quedar
La CREG vuelve a quedar incompleta tras la salida del exfuncionario, lo que podría afectar la toma de decisiones en los mercados de energía y gas. - crédito Creg

Aval judicial al proceso de cesión

El Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá declaró improcedente una acción de tutela presentada contra la ANH por el proceso de cesión del bloque Sinú-9. La tutela fue interpuesta por Felipe Jesús Pimienta Barrios, representante de FG Oil & Gas Inc., quien alegaba presuntas afectaciones al debido proceso.

El juez determinó que no existieron irregularidades, dado que la ANH respondió a todas las solicitudes presentadas, cumpliendo con las etapas legales y reglamentarias correspondientes. Con esta decisión, la justicia respalda la legalidad y el correcto proceder de la ANH en todo el trámite de cesión.

Próximos pasos y reemplazo de Velandia

Aunque se han empezado a rumorear nombres para reemplazar a Velandia, el proceso formal de designación queda bajo la facultad del Gobierno Nacional. La renuncia se produce a menos de un mes de la polémica aprobación del bloque Sinú-9, lo que generó especulaciones que la ANH se encargó de desmentir.

Velandia Sepúlveda afirmó que su salida responde únicamente a la autonomía del Gobierno en la designación de cargos, reafirmando que su renuncia no tiene vínculo alguno con la cesión del bloque de gas.

Temas Relacionados

Orlando VelandiaAgencia Nacional de HidrocarburosANHbloque Sinú-9sector hidrocarburosCREGColombia-Noticias

Más Noticias

Santander: estos son los cortes de la luz este martes 27 de enero

Para que no te tome por sorpresa, conoce cuáles se llevarán a cabo los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Pico y placa en Cartagena hoy 27 de enero de 2026, así regirá la medida

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y placa en Cartagena

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este martes

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Villavicencio:

Sinuano Noche, resultados del último sorteo de hoy lunes 26 de enero de 2026

Esta lotería celebra dos juegos al día, estos son los números ganadores del sorteo nocturno

Sinuano Noche, resultados del último

Los cortes de agua en Bogotá este 27 de enero

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la capital dan a conocer los recortes de agua programados

Los cortes de agua en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Martha Isabel Bolaños reveló con

Martha Isabel Bolaños reveló con qué actor tuvo el mejor beso: “Nos enganchamos”

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Deportes

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar a Luis Díaz con una leyenda de la selección de Brasil

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

La selección Colombia se alista: esta es la fecha tentativa para su despedida rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones