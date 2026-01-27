Luis Colmenares sobre padre investigado de Laura Moreno: “Siempre supuse que el crimen de mi hijo fue obra de personas habituadas al delito”

El proceso penal contra el empresario y fundador de Montajes JM surge tras la sospecha de uso de empresas fachada para emitir facturación ficticia durante varios años en uno de los mayores casos de fraude fiscal en Colombia - crédito Luis Alfonso Colmenares

Luis Alfonso Colmenares Rodríguez, padre del estudiante de Los Andes, Luis Andrés Colmenares, muerto en extrañas circunstancias en 2010, manifestó en X (antes Twitter) su reacción tras conocerse la investigación penal contra Jorge Moreno, padre de Laura Moreno ―compañera de estudios del fallecido e involucrada en el caso―, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Colmenares Rodríguez, que es contador público y docente universitario, escribió: “Desde el primer momento supuse que el crimen de mi hijo Luis Andrés tenía que haberse llevado a cabo por personas acostumbradas al crimen, por personas que no le tuvieran miedo al miedo... En el transcurso de la investigación y el juicio también supuse que se tenía que tratar de personas con mucho poder económico para hacer todo lo que hicieron. DIOS me va dando la razón...”.

La reacción de Colmenares Rodríguez se produce tras la divulgación de la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra Moreno padre, fundador de Montajes JM en Yopal, Casanare, por su presunta participación en un esquema de empresas fachada empleadas para facturación ficticia.

Según Cambio, la acusación está relacionada con el denominado caso La Patrona, considerado uno de los mayores esquemas de defraudación fiscal detectados en Colombia, que generó un perjuicio estimado en dos billones de pesos al patrimonio de la Dian.

Moreno padre habría utilizado varias empresas fachada para emitir facturas por servicios inexistentes, estableciendo un patrón de operaciones irregulares durante varios años.

Un expediente por operaciones irregulares y facturación ficticia involucra a Jorge Moreno, lo que ha despertado atención mediática y reavivado el interés por la relación entre poder económico e investigaciones judiciales en el país - crédito Captura de pantalla / X

Aunque el nuevo proceso legal no está vinculado a la absolución de Laura Moreno por la muerte de Luis Andrés Colmenares en 2010, la atención mediática revive el vínculo entre ambos expedientes.

Investigación a Jorge Moreno y la red de empresas fachada

De acuerdo con Cambio, la red bajo investigación operó entre 2006 y 2009 y permitió a numerosas empresas evadir impuestos y legitimar fondos de procedencia ilícita.

Olga Lucía Díaz Guzmán, identificada como la líder de la estructura, fue capturada y posteriormente colaboró con la justicia, revelando el funcionamiento interno y los beneficiarios del entramado. En esa confesión, Montajes JM, fundada por Moreno en 1997, figura como una de las principales involucradas.

Los documentos revelados por el medio citado señalan que Montajes JM habría recurrido a al menos nueve empresas fachada, emitidas para obtener facturación ficticia, con operaciones que sumarían 121.076 millones de pesos. El mecanismo consistía en inflar gastos, reducir la base gravable y reincorporar los recursos al sistema financiero, aparentando que tenían origen lícito.

El empresario Jorge Moreno es el padre de Laura Moreno, que estuvo involucrada y fue absuelta por el caso Luis Andrés Colmenares - crédito Colprensa

La Fiscalía sostiene que la reiteración y coordinación de estas operaciones descarta un simple error contable y constituye conductas graves por las que avanza una imputación penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La magnitud y el carácter sistemático de las maniobras descartan que el caso pueda atenderse administrativamente y limitan la posibilidad de acuerdos anticipados conforme a la legislación colombiana.

En una audiencia realizada en enero de 2026, la defensa de Jorge Moreno, encabezada por el abogado Héctor Escobar, propuso una salida administrativa para el proceso. El defensor advirtió sobre posibles riesgos financieros para Montajes JM y la dificultad de cumplir los acuerdos de pago con la Dian si prospera la imputación penal, que podría conllevar el embargo de cuentas y una eventual quiebra de la compañía.

Escobar remarcó la necesidad de sostener la operatividad de la empresa para facilitar la devolución de recursos al Estado y sugirió que los hechos deberían resolverse mediante multas o acuerdos administrativos, considerando que corresponden a ejercicios fiscales pasados. Además, denunció que la exposición mediática podría afectar la reputación tanto del empresario como de la propia firma.

Sin embargo, la Fiscalía rechazó la propuesta de salida administrativa, asegurando que la documentación acopiada obliga a mantener el proceso penal. El fiscal del caso subrayó que los delitos imputados excluyen la posibilidad de alternativas extrajudiciales.

Jorge Moreno es investigado por la Fiscalía General de la Nación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el caso La Patrona - crédito Colprensa

Por su parte, Jesús Albeiro Yepes, otro abogado de la defensa, señaló el carácter reservado del expediente y criticó la difusión mediática, recordando que divulgar información protegida puede ser sancionado legalmente.

El nombre de Laura Moreno, absuelta en el sonado caso Colmenares por la muerte de Luis Andrés Colmenares en 2010, vuelve a aparecer en la atención pública debido al proceso que enfrenta su padre. La nueva investigación ha reactivado el interés mediático y judicial, así como el debate sobre la relación entre poder económico y justicia en Colombia.

El avance del proceso penal contra Jorge Moreno mantiene la expectativa sobre cuáles serán las consecuencias para la Dian y la recuperación fiscal si finalmente la empresa se viera abocada al cierre, bajo la advertencia de la defensa de que ninguna de las partes lograría una solución favorable.