Colombia

Lanzan cursos gratis para automatizar correos, reportes y reuniones con inteligencia artificial

En sesiones virtuales, con ejercicios prácticos, los participantes aprenderán a simplificar tareas de oficina y ahorrar tiempo en su rutina diaria

La realización de estos cursos
La realización de estos cursos será virtual y gratuita - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta habitual en entornos de oficina. Según Microsoft, el 75% de los trabajadores en el mundo ya la utiliza en su empleo, principalmente para actividades que suelen consumir tiempo y energía, como redactar correos, resumir documentos, organizar información o acelerar reportes.

El fin es reducir la dificultad de las tareas que, en su carácter repetitivo, como responder mensajes similares constantemente, preparar reportes de última hora, traspasar datos a una tabla o resumir reuniones extensas, labores cotidianas que pueden ocupar buena parte de la jornada sin aportar valor significativo.

En Colombia y en numerosas empresas, aún persiste una barrera, pues muchas personas consideran que la inteligencia artificial es inaccesible si no saben programar o la perciben demasiado técnica para incorporarla a su rutina.

Para desmontar este mito, la academia de tecnología Henry lanzó un curso gratuito, virtual y en vivo de “AI Automation”. El programa está diseñado como una puerta de entrada práctica para aquellos que desean incorporar la inteligencia artificial a las tareas de oficina, sin lenguaje técnico ni requisitos previos de conocimiento.

Estos cursos pueden tomarse de
Estos cursos pueden tomarse de forma rápida y desde la comodidad de su casa - crédito Freepik

La capacitación, sin costo, se realizará el 3, 4 y 5 de febrero, de 5:00 p. m. a 6:00 p. m., y está dirigida a 2.000 personas en el país. La inscripción se encuentra disponible hasta el lunes 2 de febrero y debe realizarse a través de www.soyhenry.com/curso-ai-automation. El curso contempla tres sesiones de una hora y, al concluir, se entregará certificado de participación.

El lanzamiento de esta propuesta coincide con un momento en el que las habilidades digitales pasaron a ser una ventaja real para competir en el trabajo. El desafío profesional actual no se limita a trabajar más, sino a trabajar con estrategia: reducir tareas repetitivas, ordenar procesos, mejorar entregables y liberar tiempo. En ese contexto, la IA se perfila como un recurso útil cuando se aplica con criterio.

El impacto de estas herramientas ya es perceptible en la productividad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) identificó que cuatro de cada cinco trabajadores consideran que la IA ha mejorado su rendimiento laboral y tres de cada cinco afirman que estas herramientas les ayudan a organizarse mejor y a trabajar con mayor satisfacción. Así, el uso correcto de la inteligencia artificial permite no solo agilizar tareas, sino también optimizar la organización del día.

El curso se desarrollará en
El curso se desarrollará en febrero de 2026 - crédito Pexels

Qué ofrece el curso y cómo puede transformar la productividad

El término “automatización” suele asociarse a programas complejos, aunque en la práctica muchas automatizaciones útiles son simples: evitar repeticiones, ordenar información y agilizar tareas que se realizan manualmente.

Federico Hernández, co-founder de Henry, destacó que el taller está orientado a perfiles no técnicos, como personas de marketing, ventas, operaciones, finanzas, emprendedores o estudiantes que desean utilizar la IA como herramienta de productividad: “Su enfoque se basa en aprender haciendo. Durante las sesiones, los participantes construirán tres flujos de trabajo basados en casos concretos, con el objetivo de entender cómo aplicar la IA desde el primer día”.

Además, Hernández agregó: “La formación incluye conceptos y ejercicios para automatizar tareas repetitivas, crear asistentes con inteligencia artificial, identificar oportunidades de mejora en los equipos y diseñar flujos que ayuden a trabajar con más orden y en menos tiempo, sin escribir código”.

En la vida diaria, esto se traduce en tareas que muchas personas enfrentan a diario. Por ejemplo, la IA puede ayudar a resumir reuniones extensas con puntos clave y pendientes definidos, lo cual resulta útil para quienes gestionan múltiples responsabilidades. Otra aplicación frecuente es la elaboración de reportes semanales: en lugar de empezar desde cero, se puede estructurar la información y dejar un borrador listo para revisión.

Estas mejoras se hacen aún más notorias en pequeñas y medianas empresas, donde cada hora resulta fundamental. De acuerdo con la OCDE, el 65% de las pymes que utilizan IA generativa reportaron un mejor desempeño de sus equipos, lo que muestra que estas herramientas se ven cada vez más como una forma concreta de optimizar los recursos disponibles.

Para utilizar la IA de manera práctica, incluso antes del curso, se recomienda trabajar con instrucciones claras. Un ejemplo es solicitar a la IA que actúe como asistente, resuma un correo o texto, proponga varias respuestas con tonos distintos y sugiera acciones priorizadas. Así se evidencia que la tecnología no sustituye el criterio humano, pero sí facilita tareas operativas y mejora la organización.

Las tareas diarias pueden automatizarse
Las tareas diarias pueden automatizarse con ayuda de la IA - crédito Julia M Cameron/Pexels

Cómo inscribirse y acceder a la capacitación

El registro es virtual y se realiza en pocos minutos. Para participar, basta con ingresar a www.soyhenry.com/curso-ai-automation, hacer clic en “Reservar mi lugar” y registrar el correo electrónico.

Es importante revisar la bandeja de entrada para confirmar la inscripción y acceder a los enlaces de las sesiones en vivo. Dado que los cupos son limitados, se recomienda inscribirse lo antes posible y guardar la información de acceso.

Hernández señaló: “Los requisitos para aplicar serán mínimos: conexión a internet, correo electrónico activo y disposición para aprender. No se exigirá experiencia, ni conocimientos técnicos ni perfil tecnológico. Por eso puede ser una alternativa atractiva para jóvenes en búsqueda de empleo, personas interesadas en ascender o trabajadores que buscan rendir más sin ampliar su jornada”.

