Colombia

La razón por la que Westcol no fue al concierto de Bad Bunny: esto reveló el streamer

El creador de contenido paisa compartió detalles detrás de su decisión para no asistir a ninguno de los shows que dio el cantante puertorriqueño en Medellín este fin de semana pasado

Guardar
Westcol explica por qué no
Westcol explica por qué no fue al concierto de Bad Bunny - crédito @westcol y @badbunnypr/IG

Aunque su nombre figuraba entre los invitados a dos de los conciertos más esperados del año en Medellín, el streamer paisa Luis Villa, conocido como Westcol, decidió no asistir a ninguno de los shows de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot.

El antioqueño aclaró los motivos durante una transmisión en vivo a través de su canal de Kick, donde habló con franqueza sobre su relación con los conciertos, su estilo de vida y la razón de fondo que lo llevó a declinar la invitación para las fechas del sábado 25 y domingo 26 de enero.

En medio de la conversación con su audiencia, Westcol dejó claro que la ausencia no tuvo que ver con falta de acceso o invitaciones. Por el contrario, aseguró que tenía todas las facilidades para asistir, pero que fue él quien decidió no participar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Yo podía ir a Bad Bunny, podía ir a la casa de Bad Bunny. Iban a estar muchos parceros míos allá en la casita (el sábado), también mañana hay Bad Bunny y yo estaba planeando si ir hoy o mañana porque yo ya sé quiénes son los invitados, quiénes van a ir y toda la vuelta”, afirmó Westcol.

Westcol prefiere el streaming y
Westcol prefiere el streaming y revela por qué dijo no a los conciertos de Bad Bunny en Medellín - crédito Henry Romero/Reuters

Sin embargo, el streamer explicó que la decisión estuvo motivada por una razón mucho más personal: su poco gusto por los conciertos como experiencia de ocio.

“Realmente, gonorrea, yo voy a ser muy sincero. Bueno, a mí casi no me gustan los conciertos, huevón. No sé, yo a los únicos conciertos que he ido es de Arcángel”, confesó, marcando distancia frente al entusiasmo generalizado que generaron las presentaciones del artista puertorriqueño en la capital antioqueña.

Westcol profundizó en los aspectos logísticos que, según él, hacen que asistir a un concierto no sea una experiencia agradable.

A mí casi no me gustan los conciertos porque no sé, huevón, la entrada es muy heavy (complicada), la salida también es muy heavy”, señaló, haciendo referencia a las aglomeraciones, los tiempos de espera y el desgaste físico que implican este tipo de eventos masivos, especialmente para él que es una figura reconocida.

Westcol confiesa que los conciertos no son lo suyo y explica por qué descartó a Bad Bunny - crédito @stakeclipsss1/tiktok

En ese sentido, explicó que su asistencia a conciertos suele estar ligada exclusivamente al trabajo y no al disfrute personal: “Entonces, si yo voy a conciertos, por ejemplo, acá que todos los conciertos que hay, es a trabajar”, dijo, dejando claro que su prioridad es generar contenido y no simplemente asistir como espectador.

El creador de contenido también reveló que incluso contempló la posibilidad de asistir si existía una opción clara de producir un contenido de calidad para su comunidad desde “la casita de Bad Bunny”, que es una de las tarimas que pone en los conciertos el artista puertorriqueño, a la cual asisten varias personalidades invitadas y viven la experiencia de la presentación en vivo, pero como parte del show.

“Entonces, realmente yo le dije a Carlos (representante de Westcol): Carlos, brother, si hay oportunidad, vuelvo y lo repito, de que podamos hacer un stream allá con calidad, yo voy. O si no, pues yo prefiero en la casa quedarme haciendo streaming’ (transmisión en vivo)”, explicó, enfatizando que su enfoque siempre está puesto en ofrecer algo “épico” a su audiencia.

Westcol insistió en que, más allá de las expectativas externas, la decisión final siempre pasa por su propio bienestar.

Westcol estuvo buscando la posibilidad
Westcol estuvo buscando la posibilidad de que Bad Bunny lo dejara realizar un stream desde la casita del concierto - crédito @westcol @badbunnypr/ Instagram

“Y es así, huevón, porque, pues usted por más de que quiera que yo vaya, yo soy el que voy a ir y voy a disfrutar, así que… ¿Sí me entiende?”, expresó, dejando claro que no se siente obligado a asistir a eventos solo por presión social o mediática.

Uno de los puntos más reveladores de su declaración tuvo que ver con la forma en que su fama ha cambiado su cotidianidad.

“Porque papi, la realidad es que mi vida no es una vida normal, huevón. A mí me toca más difícil, gonorrea, y obviamente, huevón, esas salidas y esas entradas para mí es muy agotador, cucho”, afirmó, refiriéndose a los protocolos de seguridad, el reconocimiento constante y las complicaciones adicionales que enfrenta en espacios públicos.

Finalmente, Westcol cerró su explicación con una frase que resume su postura frente al tema y que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Entonces, yo prefiero, huevón, si es a trabajar, que yo diga: ‘Gonorrea, les voy a mostrar a la gente esto’. Voy de entrada, gonorrea, porque es trabajo, porque les quiero mostrar algo épico, pero si es pa’ yo disfrutar, prefiero quedarme aquí en la casa jugando Warzone (videojuegos). Esa es la puta realidad y ya está”, puntualizó.

Temas Relacionados

WestcolBad BunnyConcierto Bad BunnyBad Bunny MedellínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ley en Colombia exige la afiliación de las empleadas domésticas a la ARL sin excepciones

El Ministerio del Trabajo indica que todos los hogares empleadores deben asegurar protección en riesgos laborales para personal del servicio doméstico, independiente del tiempo laborado o el tipo de contratación que mantengan

Ley en Colombia exige la

‘Calarcá’, jefe de las disidencias, arremetió contra ‘Iván Mordisco’ por combates entre el grupo armado: “Satanás vestido de santo”

Desde la clandestinidad, el líder guerrillero respondió a la solicitud de ‘Ivan Mordisco’ para conformar un bloque armado en defensa de la soberanía, a raíz de la operación estadounidense en Venezuela

‘Calarcá’, jefe de las disidencias,

Abelardo de la Espriella advirtió que no permitiría la adopción de parejas del mismo sexo, y Daniel Quintero le contestó: “Vuelve a mentir”

El exalcalde de Medellín publicó un video en el que expuso diferencias entre las declaraciones actuales y las pasadas del abogado sobre derechos de parejas homosexuales

Abelardo de la Espriella advirtió

Ministro de Salud defendió su polémica frase “los ricos también lloran”: “No me arrepiento de haber dicho eso”

Guillermo Alfonso Jaramillo señaló que su frase fue sacada de contexto, pues, según él, nunca tuvo la intención de minimizar la situación en el Hospital San Rafael de Itagüí

Ministro de Salud defendió su

Más denuncias por acoso sexual contra el candidato Carlos Caicedo: “Me pidió de manera directa que me acostara con él”

Chats inéditos y testimonios introducen un entorno de protección, temor y silencios rotos en la estructura de Fuerza Ciudadana

Más denuncias por acoso sexual
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Carolina Gómez, novia del ‘influencer’

Carolina Gómez, novia del ‘influencer’ Yeferson Cossio, se pronunció sobre el matrimonio con el paisa: “Está en veremos”

El bus de Jhonny Rivera sufrió incidente en Caquetá y tuvo que ser remolcado: “Se llevó un palo que rompió mangueras”

BTS sorprendió en el Carnaval de Barranquilla: Armada de Colombia usó el intro de “ON” en su presentación

Martha Isabel Bolaños reveló con qué actor tuvo el mejor beso: “Nos enganchamos”

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

Deportes

América de Cali sonríe: delantero

América de Cali sonríe: delantero Rodrigo Holgado, que había sido suspendido por el TAS, podrá volver a jugar

Fluminense blinda a Kevin Serna luego del intento de Boca Juniors para ficharlo

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar a Luis Díaz con una leyenda de la selección de Brasil

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

La selección Colombia se alista: esta es la fecha tentativa para su despedida rumbo a la Copa del Mundo 2026