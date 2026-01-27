La razón por la que Westcol no fue al concierto de Bad Bunny: esto reveló el streamer

Westcol explica por qué no fue al concierto de Bad Bunny - crédito @westcol y @badbunnypr/IG

Aunque su nombre figuraba entre los invitados a dos de los conciertos más esperados del año en Medellín, el streamer paisa Luis Villa, conocido como Westcol, decidió no asistir a ninguno de los shows de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot.

El antioqueño aclaró los motivos durante una transmisión en vivo a través de su canal de Kick, donde habló con franqueza sobre su relación con los conciertos, su estilo de vida y la razón de fondo que lo llevó a declinar la invitación para las fechas del sábado 25 y domingo 26 de enero.

En medio de la conversación con su audiencia, Westcol dejó claro que la ausencia no tuvo que ver con falta de acceso o invitaciones. Por el contrario, aseguró que tenía todas las facilidades para asistir, pero que fue él quien decidió no participar.

“Yo podía ir a Bad Bunny, podía ir a la casa de Bad Bunny. Iban a estar muchos parceros míos allá en la casita (el sábado), también mañana hay Bad Bunny y yo estaba planeando si ir hoy o mañana porque yo ya sé quiénes son los invitados, quiénes van a ir y toda la vuelta”, afirmó Westcol.

Sin embargo, el streamer explicó que la decisión estuvo motivada por una razón mucho más personal: su poco gusto por los conciertos como experiencia de ocio.

“Realmente, gonorrea, yo voy a ser muy sincero. Bueno, a mí casi no me gustan los conciertos, huevón. No sé, yo a los únicos conciertos que he ido es de Arcángel”, confesó, marcando distancia frente al entusiasmo generalizado que generaron las presentaciones del artista puertorriqueño en la capital antioqueña.

Westcol profundizó en los aspectos logísticos que, según él, hacen que asistir a un concierto no sea una experiencia agradable.

“A mí casi no me gustan los conciertos porque no sé, huevón, la entrada es muy heavy (complicada), la salida también es muy heavy”, señaló, haciendo referencia a las aglomeraciones, los tiempos de espera y el desgaste físico que implican este tipo de eventos masivos, especialmente para él que es una figura reconocida.

En ese sentido, explicó que su asistencia a conciertos suele estar ligada exclusivamente al trabajo y no al disfrute personal: “Entonces, si yo voy a conciertos, por ejemplo, acá que todos los conciertos que hay, es a trabajar”, dijo, dejando claro que su prioridad es generar contenido y no simplemente asistir como espectador.

El creador de contenido también reveló que incluso contempló la posibilidad de asistir si existía una opción clara de producir un contenido de calidad para su comunidad desde “la casita de Bad Bunny”, que es una de las tarimas que pone en los conciertos el artista puertorriqueño, a la cual asisten varias personalidades invitadas y viven la experiencia de la presentación en vivo, pero como parte del show.

“Entonces, realmente yo le dije a Carlos (representante de Westcol): Carlos, brother, si hay oportunidad, vuelvo y lo repito, de que podamos hacer un stream allá con calidad, yo voy. O si no, pues yo prefiero en la casa quedarme haciendo streaming’ (transmisión en vivo)”, explicó, enfatizando que su enfoque siempre está puesto en ofrecer algo “épico” a su audiencia.

Westcol insistió en que, más allá de las expectativas externas, la decisión final siempre pasa por su propio bienestar.

“Y es así, huevón, porque, pues usted por más de que quiera que yo vaya, yo soy el que voy a ir y voy a disfrutar, así que… ¿Sí me entiende?”, expresó, dejando claro que no se siente obligado a asistir a eventos solo por presión social o mediática.

Uno de los puntos más reveladores de su declaración tuvo que ver con la forma en que su fama ha cambiado su cotidianidad.

“Porque papi, la realidad es que mi vida no es una vida normal, huevón. A mí me toca más difícil, gonorrea, y obviamente, huevón, esas salidas y esas entradas para mí es muy agotador, cucho”, afirmó, refiriéndose a los protocolos de seguridad, el reconocimiento constante y las complicaciones adicionales que enfrenta en espacios públicos.

Finalmente, Westcol cerró su explicación con una frase que resume su postura frente al tema y que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

“Entonces, yo prefiero, huevón, si es a trabajar, que yo diga: ‘Gonorrea, les voy a mostrar a la gente esto’. Voy de entrada, gonorrea, porque es trabajo, porque les quiero mostrar algo épico, pero si es pa’ yo disfrutar, prefiero quedarme aquí en la casa jugando Warzone (videojuegos). Esa es la puta realidad y ya está”, puntualizó.