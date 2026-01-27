Colombia

La muerte de Yeison Jiménez impulsó la viralización de sus críticas a Petro y la elección de la izquierda: “No me lo quiero aguantar”

La postura política del fallecido artista era clara y en una entrevista reiteró su intención de no apoyar a la corriente política del actual Gobierno

Guardar
Antes de su repentina muerte el famoso dejó muy claras sus posiciones políticas - crédito @InesBetancur1 / X

Varios videos de declaraciones de Yeison Jiménez se han viralizado ampliamente en redes sociales tras su fallecimiento, específicamente algunos en los que se refiere a su visión de país y sus decisiones personales ante la política, debido a que en varias oportunidades expresó estar en desacuerdo con el manejo del país bajo el Gobierno Petro.

Uno de los fragmentos más famosos que se difundió en los últimos días de enero es de una entrevista en la que el artista reveló su posición ante la posibilidad de que la izquierda en Colombia tuviera un segundo periodo, después de que finalice el Gobierno actual en 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la conversación, Yeison Jiménez se refirió a su éxito empresarial y su futuro personal, asegurando que estos dependían de las condiciones políticas del país, por lo que estaba seguro en que el regreso de la izquierda al poder representaba una amenaza para su forma de vida.

El cantante de música popular
El cantante de música popular fue muy claro con su postura política - crédito @yeison_jimenez/Instagram

En su relato, el cantante detalló lo siguiente: “Yo he crecido muchísimo porque yo soy empresario. Al ser empresario se me ha permitido soñar, soñar en grande. Donde he querido tener casa, tengo casa, donde he querido tener apartamento, tengo apartamento”, una frase que resume su esfuerzo en su trabajo.

El artista indicó que esta proyección lo llevó a cimentar su presencia en distintos países y ciudades: “Estoy como planificando que mi retiro joven, queriendo el Señor del Cielo, va a ser viviendo por algunos meses. Tengo propiedades en República, en México, Medellín, Cartagena, Miami, Orlando, Bogotá”, aseguró, reafirmando su objetivo de una pausa en su carrera junto a su familia.

Yeison Jiménez aseguró que no se aguantaría otro gobierno de izquierda

Ante la pregunta de si contemplaba migrar de Colombia, Yeison Jiménez respondió de manera contundente: “Si gana un presidente de izquierda a las próximas elecciones, al otro día me voy de Colombia. Eso es una sentencia mía como ser humano”.

Esta declaración, republicada a través de las redes sociales, demostró su rechazo para adaptarse a otro periodo de gobierno de esa tendencia: “mi pensamiento personal es que no estoy dispuesto a pasar dos periodos de estos. Yo, personalmente, no me lo quiero aguantar”, puntualizó.

Las declaraciones del artista toman
Las declaraciones del artista toman peso de cara a las elecciones - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El artista de música popular dejó en claro en esa ocasión que su planteamiento respondía a su situación y expectativas como empresario y padre de familia: “Todo el mundo tiene derecho a opinar y a pensar como desee acerca de política”, enfatizó.

Además, compartió que sus seres queridos estaban listos para un eventual cambio: “Mis hijas están preparadas, están listas, tengo mis papeles listos, todo al día. El día que tomé la decisión, mi esposa me dice: ‘Donde usted diga, ahí estamos’. Eso me gusta mucho de ella. No lo duda”, relató Yeison Jiménez.

El fallecimiento del artista y
El fallecimiento del artista y parte de su equipo de trabajo causó un fuerte dolor en el país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Gustavo Petro recordó a Yeison Jiménez

Luego de la muerte del artista, que ocurrió el 10 de enero de 2026, el presidente de los colombianos publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que lamentó lo sucedido y revivió un video en el que el famoso le pedía fortalecer la agricultura como eje de desarrollo nacional, teniendo en cuenta que una de sus actividades económicas estaba relacionada con el trabajo de la ganadería en los campos.

“En memoria de Yeison Jiménez y de lo que aquí me pedía. He escuchado su entrevista. Tenía razón Yeison, la agricultura como fundamento de la reproducción de la vida, es el camino seguro, y su industrialización. Seguiré ese camino Yeison. QEPD“, expresó el mandatario en sus plataformas digitales para referirse a la partida del artista, hecho que enlutó a los amantes del género.

Temas Relacionados

Yeison JiménezYeison Jiménez uribistaYeison Jiménez videoVideo viralIzquierda en ColombiaDerecha en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Constitucional frenó cláusulas abusivas en planes de salud adicionales: ordenó ajustes a Compensar y Colsanitas

El alto tribunal estudió dos acciones de tutela relacionadas con la negativa de cobertura por parte de planes complementarios y de medicina prepagada, reiterando los criterios constitucionales que rigen estos contratos

Corte Constitucional frenó cláusulas abusivas

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Los 10 podcasts de Spotify

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 27 de enero de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 27 de enero de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Resultados Sinuano Día 27 de enero de 2026

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día 27 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Los 10 podcasts de Spotify

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Renzo Meneses acusó a Nicolás Arrieta de jugar con la salud mental de Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Está afectando su cabeza”

Renzo Meneses habló de su vínculo amoroso con Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Se dio naturalmente”

Daiky Gamboa ‘estalló’ por los sobrecostos en Medellín tras conciertos de Bad Bunny: “Eso es ser estafador”

Norma Nivia respondió a las críticas por viaje de Mateo Varela solo a Medellín: “Uno no debe estar vigilándolo”

Deportes

Rival de Luis Javier Suárez

Rival de Luis Javier Suárez se refirió al encuentro contra el Sporting de Lisboa, donde juega el colombiano, en la Champions League: “Estoy preparado para todo”

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos

Gianni Infantino sorprendido con la expectativa por el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Como 30 millones de personas quieren ir”

Carlos Antonio Vélez habló sobre el futuro de James Rodríguez en el 2026: “Sería bueno que lo aclare”

El presidente de Al Nassr se fue en contra de Jhon Jader Durán: “Su comportamiento fue poco profesional”