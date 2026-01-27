La muerte de Yeison Jiménez impulsó la viralización de sus críticas a Petro y la elección de la izquierda: “No me lo quiero aguantar”

Antes de su repentina muerte el famoso dejó muy claras sus posiciones políticas - crédito @InesBetancur1 / X

Varios videos de declaraciones de Yeison Jiménez se han viralizado ampliamente en redes sociales tras su fallecimiento, específicamente algunos en los que se refiere a su visión de país y sus decisiones personales ante la política, debido a que en varias oportunidades expresó estar en desacuerdo con el manejo del país bajo el Gobierno Petro.

Uno de los fragmentos más famosos que se difundió en los últimos días de enero es de una entrevista en la que el artista reveló su posición ante la posibilidad de que la izquierda en Colombia tuviera un segundo periodo, después de que finalice el Gobierno actual en 2026.

En medio de la conversación, Yeison Jiménez se refirió a su éxito empresarial y su futuro personal, asegurando que estos dependían de las condiciones políticas del país, por lo que estaba seguro en que el regreso de la izquierda al poder representaba una amenaza para su forma de vida.

El cantante de música popular fue muy claro con su postura política

En su relato, el cantante detalló lo siguiente: “Yo he crecido muchísimo porque yo soy empresario. Al ser empresario se me ha permitido soñar, soñar en grande. Donde he querido tener casa, tengo casa, donde he querido tener apartamento, tengo apartamento”, una frase que resume su esfuerzo en su trabajo.

El artista indicó que esta proyección lo llevó a cimentar su presencia en distintos países y ciudades: “Estoy como planificando que mi retiro joven, queriendo el Señor del Cielo, va a ser viviendo por algunos meses. Tengo propiedades en República, en México, Medellín, Cartagena, Miami, Orlando, Bogotá”, aseguró, reafirmando su objetivo de una pausa en su carrera junto a su familia.

Ante la pregunta de si contemplaba migrar de Colombia, Yeison Jiménez respondió de manera contundente: “Si gana un presidente de izquierda a las próximas elecciones, al otro día me voy de Colombia. Eso es una sentencia mía como ser humano”.

Esta declaración, republicada a través de las redes sociales, demostró su rechazo para adaptarse a otro periodo de gobierno de esa tendencia: “mi pensamiento personal es que no estoy dispuesto a pasar dos periodos de estos. Yo, personalmente, no me lo quiero aguantar”, puntualizó.

Las declaraciones del artista toman peso de cara a las elecciones

El artista de música popular dejó en claro en esa ocasión que su planteamiento respondía a su situación y expectativas como empresario y padre de familia: “Todo el mundo tiene derecho a opinar y a pensar como desee acerca de política”, enfatizó.

Además, compartió que sus seres queridos estaban listos para un eventual cambio: “Mis hijas están preparadas, están listas, tengo mis papeles listos, todo al día. El día que tomé la decisión, mi esposa me dice: ‘Donde usted diga, ahí estamos’. Eso me gusta mucho de ella. No lo duda”, relató Yeison Jiménez.

El fallecimiento del artista y parte de su equipo de trabajo causó un fuerte dolor en el país

Gustavo Petro recordó a Yeison Jiménez

Luego de la muerte del artista, que ocurrió el 10 de enero de 2026, el presidente de los colombianos publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que lamentó lo sucedido y revivió un video en el que el famoso le pedía fortalecer la agricultura como eje de desarrollo nacional, teniendo en cuenta que una de sus actividades económicas estaba relacionada con el trabajo de la ganadería en los campos.

“En memoria de Yeison Jiménez y de lo que aquí me pedía. He escuchado su entrevista. Tenía razón Yeison, la agricultura como fundamento de la reproducción de la vida, es el camino seguro, y su industrialización. Seguiré ese camino Yeison. QEPD“, expresó el mandatario en sus plataformas digitales para referirse a la partida del artista, hecho que enlutó a los amantes del género.