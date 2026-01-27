Colombia

La lucha antidrogas, uno de los temas centrales en el encuentro Petro-Trump: así está Colombia en la erradicación de cultivos

La delegación encabezada por el presidente Gustavo Petro presentará durante la próxima reunión bilateral una iniciativa para que expertos europeos validen internacionalmente los datos sobre siembra y producción de cocaína en el país

Guardar
Las cifras de la Unodc
Las cifras de la Unodc en 2023 reportaron un aumento del 10% de las hectáreas cultivadas y 53% en la producción potencial de cocaína - crédito Europa Press

Quedan pocos días para el esperado encuentro entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, y desde ya se conocen los temas que serán tratados en la Casa Blanca, en medio de la crisis diplomática que se ha vivido entre ambos países.

De hecho, la lucha contra las drogas será uno de los ejes centrales de la conversación diplomática, especialmente, porque los últimos resultados emitidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) sobre los cultivos ilícitos fueron uno de los detonantes para que el mandatario norteamericano descertificara a Colombia como país aliado en la erradicación de las drogas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por eso que, días previos al encuentro, el Gobierno colombiano impulsa un nuevo sistema para medir los cultivos de coca, en busca de validar internacionalmente las cifras y dejando de lado los datos publicados por la Unodc. Esta propuesta de verificación internacional será presentada por el presidente Gustavo Petro en su próxima reunión con Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.

La propuesta oficial consiste en adoptar el Sistema de Monitoreo de la Policía Nacional como el principal instrumento para calcular la producción potencial de cocaína en el país. El Gobierno planteará que expertos de la comunidad internacional, en particular de Europa, participen como verificadores externos. Ya se han entablado contactos iniciales en esa dirección.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, afirmó que esta validación internacional será incluida en la agenda bilateral con Estados Unidos. Recalcó que el proceso busca evitar una “autoverificación” y que las negociaciones para adoptar el modelo externo partirán directamente desde las presidencias de ambos países.

El trasfondo de esta iniciativa está en el conflicto con la Unodc por las cifras sobre hectáreas cultivadas de coca y producción de cocaína. Por primera vez en tres décadas, Estados Unidos decidió no certificar a Colombia en materia de lucha antidrogas, alegando incumplimiento de obligaciones y niveles históricos en la siembra de coca y fabricación de cocaína.

Las cifras más recientes publicadas por la Unodc correspondieron a 2023, cuando se registró un aumento del 10% en las hectáreas cultivadas —de 230.000 a 253.000— y del 53% en la producción potencial de cocaína, al pasar de 1.739 a 2.664 toneladas. El presidente Petro señaló en su momento que estos datos estarían sobreestimados, pues incluirían parcelas ya abandonadas y, en consecuencia, distorsionaron la realidad en el terreno.

El mandatario colombiano advirtió que la publicación de esas cifras perjudicó la imagen del país y alimentó la descertificación de Estados Unidos, basada —según él— en información inexacta. Petro ha sostenido que los cálculos del organismo internacional no reflejan ni los esfuerzos efectivos ni la situación actual en el territorio.

La propia Unodc reconoció recientemente que la frecuencia de actualización de sus informes enfrenta dificultades por recortes presupuestarios y limitaciones de seguridad en varias regiones. El organismo manifestó su disposición a ajustar su metodología, proponiendo sumar indicadores como incautaciones, inventarios y posibles usos lícitos en los próximos informes, para reducir la incertidumbre en los datos anuales.

Pese al debate diplomático, durante 2025 las autoridades colombianas han incrementado la erradicación manual de cultivos y las operaciones antidrogas. Entre enero y septiembre de ese año se erradicaron 5.687 hectáreas de coca, un 26% más que en el mismo lapso de 2024, cuando la cifra era de 4.504 hectáreas. Aunque la tendencia desde 2020 ha sido de reducción tras el máximo histórico de más de 130.000 hectáreas erradicadas en 2017, este aumento marca un cambio reciente.

El Ministerio de Defensa informó en su momento que los departamentos del suroccidente colombiano concentran tanto la mayor parte de la erradicación como los principales focos de cultivos ilícitos. En paralelo, los decomisos de cocaína también crecieron: entre enero y septiembre de 2025, las autoridades incautaron 771,3 toneladas, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, que registró 684,8 toneladas.

A pocos días del encuentro Petro-Trump, la futura validación internacional de cifras y el rumbo de la cooperación bilateral antidrogas se han convertido en ejes centrales de la agenda. Las decisiones tomadas, y el modo en que actores internacionales se sumen al proceso, impactarán en la estrategia de monitoreo y en la posición regional de Colombia ante los cultivos ilícitos.

Temas Relacionados

Cultivos de cocaGustavo PetroUNODCEstados UnidosProducción de cocaínaErradicación manualValidación internacional de cifrasReunión Petro TrumpColombia-noticias

Más Noticias

Max Henríquez afirmó que Colombia podría experimentar un nuevo fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026

La investigación climática realizada por el reconocido meteorólogo indicó que las precipitaciones en la ciudad tienden a incrementarse, aunque advierte que la deforestación amazónica podría afectar la disponibilidad de humedad en el futuro

Max Henríquez afirmó que Colombia

Galán afirmó que desde 2012 al 2024 los estudiantes han perdido 185 días de clases por paros, y Antonio Sanguino le contestó: “Argumento pueril”

El ministro del Trabajo calificó como “falaz” la postura del alcalde de Bogotá, quien atribuyó la disminución en la calidad educativa a las movilizaciones del magisterio

Galán afirmó que desde 2012

Incautaron ‘narco camioneta’ con 744 kilos de marihuana a bordo: el vehículo se estrelló luego de una persecución policial en Valle del Cauca

El hombre que conducía el automotor intentó escapar a pie, pero fue interceptado y capturado metros adelante por la Policía

Incautaron ‘narco camioneta’ con 744

Capturan a colombiano buscado por narcotráfico en Perú: utilizaba a personas como ‘mulas’ para el envío de drogas

La investigación resalta que el ciudadano estaría vinculado con una organización internacional dedicada al envío de sustancias ilícitas entre diversos países de la región

Capturan a colombiano buscado por

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de reivindicarse tras la caída del invicto en el campeonato alemán

PSV vs. Bayern Múnich: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Karol G despierta rumores sobre

Karol G despierta rumores sobre una relación amorosa con Ovy on the Drums: esta es la verdad detrás de los comentarios

Yina Calderón llegó a México y habó sobre su participación en ‘La casa de los famosos’: “No crean todo lo que ven en redes sociales”

Cris Pasquel reveló el regaño que le pegaron en ‘La casa de los famosos Colombia’ y por qué

Carolina Gómez, novia del ‘influencer’ Yeferson Cossio, se pronunció sobre el matrimonio con el paisa: “Está en veremos”

Bus de Jhonny Rivera tuvo que ser remolcado: “Rompió mangueras”

Deportes

PSV vs. Bayern Múnich: hora

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Atlético Nacional confirmó “duelo de titanes” con gigante del fútbol mexicano: cuándo y contra quién

Las condiciones de James Rodríguez para jugar en Millonarios o cualquier otro equipo de Colombia: hay temas de seguridad

Rodrigo Holgado, suspendido por la Fifa por supuestamente falsificar documentos, podrá jugar con el América

Fluminense blinda a Kevin Serna luego del intento de Boca Juniors para ficharlo: esta fue la decisión