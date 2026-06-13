Federico Gutiérrez respaldó a Donald Trump luego del bombardeo que dio de baja ‘Niño Guerrero’, el líder del Tren de Aragua: “Gran resultado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en un mensaje que, bajo su dirección, el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) ejecutó un ataque cinético rápido y letal que eliminó a “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, organización calificada por el mandatario como “una de las más sanguinarias del planeta”.

Luego de los detalles que se conocieron por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras anunciar la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, durante una operación militar conjunta con Venezuela el viernes 12 de junio de 2026, varias figuras de la política colombiana salieron a respaldar la acción por parte del líder norteamericano.

Según las declaraciones del propio Trump, esta acción apuntó a uno de los principales objetivos de la ofensiva de Washington contra esa organización, a la que su Gobierno declaró terrorista en julio de 2025.

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Por tal motivo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió un mensaje desde su cuenta de X la mañana del sábado 13 de junio y aplaudió el resultado por parte de las Fuerzas Militares norteamericanas, y en específico, del Comando Sur, que llevó a cabo la operación militar.

“Gran resultado de Estados Unidos y del Presidente Donald Trump @realDonaldTrump al eliminar a alias Niño Guerrero, máximo jefe del Tren de Aragua”, escribió el mandatario antioqueño.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitó al presidente Trump por el resultado de la operación militar en Venezuela - crédito @FicoGutierrez/X

Pero el gobernante no fue el único dirigente político que reaccionó a la ofensiva militar contra el terrorismo y el narcotráfico por parte de EE. UU., porque otra de las que salió a hablar horas después de la publicación hecha por el presidente Trump fue la excongresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

La otrora senadora de la República y que presentó la renuncia a su cargo en el Congreso el 10 de junio, también compartió una publicación vía X la que exaltó la labor del líder norteamericano, y aseguró: “Líder mundial. Cómo no admirar esa determinación para derrotar el mal”.

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La excongresista María Fernanda Cabal se sumó a las voces de apoyo al presidente Donald Trump - crédito @MariaFdaCabal/X

A su vez, la concejal de Medellín por el Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, más conocida como La Dama de hierro, también celebró la caída del líder criminal trasnacional venezolano, uno de los cofundadores del Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón.

Sin embargo, en su mensaje la cabildante antioqueña no desaprovechó para lanzarle una pulla al presidente colombiano Gustavo Petro.

“Cayó Alias ‘Niño Guerrero’, el máximo cabecilla del Tren de Aragua. Este bandido, abatido en una operación militar de las autoridades de los Estados Unidos, era uno de los grandes criminales que representaban una gran amenaza para nuestra región. Cómo olvidar cuando usted, Gustavo Francisco, minimizó esa amenaza”, mencionó Carrasquilla.

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La concejala de Medellín por el Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, apuntó contra Gustavo Petro en su mensaje luego de exaltar lo hecho por el Gobierno Trump - crédito @claudiacarrasq/X

La antioqueña apuntó contra el jefe de Estado y agregó que Petro “llegó incluso a afirmar que el Tren de Aragua no era una organización terrorista sino una simple banda de ‘delincuentes comunes’”.

La concejala de Medellín detalló en su mensaje (en la misma red social) que el Tren de Aragua es “una estructura criminal responsable de homicidios, extorsiones, secuestros, trata de personas, narcotráfico y control territorial en varios países de América Latina, incluyendo a Colombia”, como forma de recordarle al presidente colombiano la magnitud de las acciones por parte de esta organización ilegal.

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“Por si no lo sabía, no es una simple banda de pillos”, le dijo Carrasquilla a Petro en el mismo mensaje y hasta dejó una reflexión en la que expresó, según ella, lo que le ocurre a los criminales de este tipo que son capturados en el Gobierno Petro.

La concejala cerró su mensaje de esta forma: “¿Qué más se podía esperar de usted, @petrogustavo, acostumbrado a dar beneficios a criminales? ¡Ahí tiene pues a su “Niño Guerrero”, el muchacho que vino buscando novia!”

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Detalles del operativo que dio con la baja de alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua

La acción se produjo casi un año después de esa designación y mientras sigue bajo escrutinio la operación antidroga impulsada por Washington en aguas del Caribe, cuestionada por sus ataques contra supuestas narcolanchas que ya causaron 200 personas muertas y que, según varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, afirmó Trump en el mensaje que compartió desde la red social Truth Social.

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Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, era uno de los mayores objetivos del Departamento de Estado de EE. UU. y agencias internacionales - crédito Departamento de Estado

El mandatario también vinculó el operativo con su política de seguridad fronteriza y criminal.

“Al inicio de mi mandato, cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportar a miles de criminales malvados y declarar la guerra a los cárteles, que llevan mucho tiempo librando una guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva”, sostuvo.

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Venezuela confirmó que la operación ocurrió en el estado Bolívar

Poco después del anuncio de Trump, el Ministerio de Información venezolano confirmó la “operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar”.

Según la misma cartera en su comunicado, “durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’”.

Seguido de esto, en el informe oficial se añadió que el despliegue contó con “apoyo tecnológico especializado” y se ejecutó mediante cooperación e intercambio de inteligencia entre ambos países.

Trump evitó dar detalles tácticos adicionales sobre la maniobra, pero aseguró que el dispositivo “ha vengado” a las víctimas de la banda y agradeció la coordinación con Caracas. Además, el presidente de Estados Unidos dijo que ambos gobiernos están “colaborando muy bien”.