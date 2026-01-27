Colombia

José Félix Lafaurie habló de su futuro político y de María Fernanda Cabal tras salida del Centro Democrático: “Abrirse un espacio distinto”

El dirigente gremial señaló que, tras su salida del partido político, evalúa impulsar junto a su esposa una alternativa conservadora inspirada en movimientos internacionales

Guardar
José Félix Lafaurie anunció su
José Félix Lafaurie anunció su salida del partido Centro Democrático - crédito @jflafaurie/X

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, se refirió desde Dubái, durante una feria ganadera, a su salida del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión, compartida con su esposa, la senadora y exprecandidata María Fernanda Cabal, ya era conocida y tiene como intención explorar un espacio político distinto al uribismo, según expresó en entrevista con Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la conversación, Lafaurie sostuvo que su alejamiento busca “abrirse un espacio distinto sin hacerle daño al Centro Democrático”.

Explicó que la carta de 32 puntos enviada al partido fue “un ejercicio serio de reflexión, no una acción para perjudicar a nadie”. Además, señaló que la filtración del documento, ocurrida antes de la convención partidista, no fue responsabilidad de ellos.

José Félix Lafaurie sostuvo que
José Félix Lafaurie sostuvo que su alejamiento busca “abrirse un espacio distinto sin hacerle daño al Centro Democrático” - crédito Colprensa

El dirigente gremial indicó que la convivencia dentro del partido resultó inviable y que el distanciamiento se produjo después de solicitar separar una fracción para actuar en coherencia con sus ideas.

“No encontramos espacio y pedimos escindir una parte del partido para trabajar en coherencia con nuestras ideas”, dijo en Blu Radio.

Aunque mencionó que continuarán acompañando a Paloma Valencia “en la consulta del partido”, Lafaurie se refirió a la posibilidad de buscar un nuevo espacio político liderado por María Fernanda Cabal después de las elecciones de marzo y mayo.

“Ella (María Fernanda Cabal) dice que no es de extrema derecha sino de extrema coherencia”, afirmó.

María Fernanda Cabal, senadora y
María Fernanda Cabal, senadora y exprecandidata presidencial del Centro Democrático - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

En la entrevista, Lafaurie comparó esa eventual iniciativa con movimientos conservadores recientes en otros países. Hizo referencia a los casos de José Antonio Kast en Chile, Santiago Abascal en España y Giorgia Meloni en Italia, líderes que, según describió, “fueron tachados de extremos y luego encontraron eco en la ciudadanía”.

El presidente de Fedegán rechazó las críticas que atribuyen su protagonismo por encima del de su esposa: “Yo soy fundador del partido y miembro de su dirección nacional. Fui yo quien presentó los derechos de petición y debía dar la cara. María Fernanda hablará en su momento”.

Sobre los motivos de su renuncia, Lafaurie expuso irregularidades en el proceso interno que llevó a la selección de la candidatura presidencial de Paloma Valencia. Relató que presentó seis derechos de petición y dos insistencias para acceder a la información de la encuesta partidaria. “No he hecho nada a la loca. Si el partido me demuestra que estoy equivocado, lo reconoceré públicamente”, señaló en la entrevista recogida por Blu Radio.

El dirigente acusó al partido de falta de transparencia en la elección interna, señalando que los resultados del “colegio electoral” —la base militante con derecho a voto— no concordaban con los informes oficiales. “Repetimos el ejercicio preguntando a los militantes si participaron y los datos no cuadraban. Eso es un hecho fáctico”, afirmó a Blu Radio.

Lafaurie confirmó que no ha mantenido comunicación con Álvaro Uribe desde mediados de noviembre de 2025, a pesar de haber tenido una relación fluida durante años. “Le hice serias advertencias sobre lo que podía pasar en el proceso de selección y no se atendieron”, puntualizó, descartando cualquier “regaño” al expresidente.

Paloma Valencia defiende legitimidad de
Paloma Valencia defiende legitimidad de su campaña y pidió a María Fernanda Cabal y a José Félix Lafaurie reconsiderar su salida del Centro Democrático - crédito Montaje Infobae

Reconocimiento a Iván Cepeda y debate político

Durante la entrevista, Lafaurie sorprendió al valorar al senador Iván Cepeda del Pacto Histórico como una figura coherente y seria.

Consultado sobre si Cepeda haría un mejor gobierno que Gustavo Petro, respondió: “Sí, por ejemplo, y lo digo con franqueza”.

José Félix Lafaurie sorprendió al
José Félix Lafaurie sorprendió al valorar al senador Iván Cepeda del Pacto Histórico como una figura coherente y seria- crédito Colprensa

Aclaró que, aunque tienen diferencias profundas, puede reconocer virtudes en un adversario. “Él cree en el Estado, yo creo en la iniciativa privada. Tenemos visiones distintas, pero se puede reconocer el talante personal y el respeto por las formas”, sostuvo.

El dirigente recordó episodios en los que, durante negociaciones con el ELN, Cepeda respaldó sus posiciones sobre el secuestro. “Cuando vino el tema del secuestro, en las mesas de conversación yo tuve respaldo. Y Cepeda frente al tema del secuestro y los comunicados de la delegación, como los del gobierno, fueron clarísimos con respecto al tema”, relató.

Temas Relacionados

José Félix LafaurieCentro DemocráticoMaría Fernanda CabalIván CepedaGustavo PetroÁlvaro UribeGabriel VallejoColombia-Noticias

Más Noticias

Sacaron del Dapre a madres cabeza de hogar, sindicalizados y hasta personas con incapacidades médicas: nuevos detalles del remezón

Según fuentes de la entidad, además de Nhora Yhanet Mondragón, detrás de las declaratorias de insubsistencia habría dos funcionarios del círculo cercano del presidente Gustavo Petro

Sacaron del Dapre a madres

Agentes de tránsito fueron agredidos por ciudadanos mientras regulaban el tránsito en las festividades de Puerto Colombia

Testigos registraron los hechos utilizando sus teléfonos, lo que permitió que el ataque quedara registrado y pudiera ser evaluado por las autoridades correspondientes

Agentes de tránsito fueron agredidos

El presidente de Al Nassr se fue en contra de Jhon Jader Durán: “Su comportamiento fue poco profesional”

Abdullah Al-Majed se refirió al delantero colombiano, que aún tiene contrato con el cuadro árabe hasta el 2030, y que está cedido con el Fenerbahce de Turquía

El presidente de Al Nassr

Estos requisitos que deben cumplir los colombianos para aplicar a programa de regularización de migrantes en España

La medida podría beneficiar a más de 290.000 colombianos indocumentados que se encuentran en el país europeo

Estos requisitos que deben cumplir

El ‘influencer’ Ami Rodríguez denunció millonaria estafa al intentar acceder a la casita de Bad Bunny en Medellín: “Me llegó un correo de su equipo”

El creador digital advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de este tipo de estafas tras perder una millonada por una invitación falsa al concierto en esa ciudad

El ‘influencer’ Ami Rodríguez denunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Johanna Fadul se

Esposo de Johanna Fadul se pronunció sobre los coqueteos que recibe la actriz en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

⁠Jose Rodríguez, ‘ex’ de Yaya Muñoz, fue visto besándose con una mujer días después de terminar con la presentadora: sería la razón de la ruptura

El ‘influencer’ Ami Rodríguez denunció millonaria estafa al intentar acceder a la casita de Bad Bunny en Medellín: “Me llegó un correo de su equipo”

Famosa tiktoker reveló detalles de su vida sentimental tras separarse de su esposo en Francia y regresar a Colombia

Juliana Calderón reapareció en redes sociales desde Jamaica: la joven intenta sobrellevar el duelo por la muerte de su novio

Deportes

La UCI notificó el primer

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Luis Díaz sigue siendo el centro de atención en el Bayern Múnich: así fue su golazo en la práctica previa al partido ante PSV por Champions League

Este fue el polémico gesto de Teófilo Gutiérrez a los hinchas de Millonarios tras la victoria en El Campín de Bogotá

Radamel Falcao lidera la lista de convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Pasto: hay otras sorpresas

Él es Michael, el peluquero de estrellas del fútbol como Fabián Vargas, Mackallister Silva y Falcao García: cobra hasta un millón por corte