José Félix Lafaurie habló de su futuro político y de María Fernanda Cabal tras salida del Centro Democrático: “Abrirse un espacio distinto”

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, se refirió desde Dubái, durante una feria ganadera, a su salida del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión, compartida con su esposa, la senadora y exprecandidata María Fernanda Cabal, ya era conocida y tiene como intención explorar un espacio político distinto al uribismo, según expresó en entrevista con Blu Radio.

Durante la conversación, Lafaurie sostuvo que su alejamiento busca “abrirse un espacio distinto sin hacerle daño al Centro Democrático”.

Explicó que la carta de 32 puntos enviada al partido fue “un ejercicio serio de reflexión, no una acción para perjudicar a nadie”. Además, señaló que la filtración del documento, ocurrida antes de la convención partidista, no fue responsabilidad de ellos.

El dirigente gremial indicó que la convivencia dentro del partido resultó inviable y que el distanciamiento se produjo después de solicitar separar una fracción para actuar en coherencia con sus ideas.

“No encontramos espacio y pedimos escindir una parte del partido para trabajar en coherencia con nuestras ideas”, dijo en Blu Radio.

Aunque mencionó que continuarán acompañando a Paloma Valencia “en la consulta del partido”, Lafaurie se refirió a la posibilidad de buscar un nuevo espacio político liderado por María Fernanda Cabal después de las elecciones de marzo y mayo.

“Ella (María Fernanda Cabal) dice que no es de extrema derecha sino de extrema coherencia”, afirmó.

En la entrevista, Lafaurie comparó esa eventual iniciativa con movimientos conservadores recientes en otros países. Hizo referencia a los casos de José Antonio Kast en Chile, Santiago Abascal en España y Giorgia Meloni en Italia, líderes que, según describió, “fueron tachados de extremos y luego encontraron eco en la ciudadanía”.

El presidente de Fedegán rechazó las críticas que atribuyen su protagonismo por encima del de su esposa: “Yo soy fundador del partido y miembro de su dirección nacional. Fui yo quien presentó los derechos de petición y debía dar la cara. María Fernanda hablará en su momento”.

Sobre los motivos de su renuncia, Lafaurie expuso irregularidades en el proceso interno que llevó a la selección de la candidatura presidencial de Paloma Valencia. Relató que presentó seis derechos de petición y dos insistencias para acceder a la información de la encuesta partidaria. “No he hecho nada a la loca. Si el partido me demuestra que estoy equivocado, lo reconoceré públicamente”, señaló en la entrevista recogida por Blu Radio.

El dirigente acusó al partido de falta de transparencia en la elección interna, señalando que los resultados del “colegio electoral” —la base militante con derecho a voto— no concordaban con los informes oficiales. “Repetimos el ejercicio preguntando a los militantes si participaron y los datos no cuadraban. Eso es un hecho fáctico”, afirmó a Blu Radio.

Lafaurie confirmó que no ha mantenido comunicación con Álvaro Uribe desde mediados de noviembre de 2025, a pesar de haber tenido una relación fluida durante años. “Le hice serias advertencias sobre lo que podía pasar en el proceso de selección y no se atendieron”, puntualizó, descartando cualquier “regaño” al expresidente.

Reconocimiento a Iván Cepeda y debate político

Durante la entrevista, Lafaurie sorprendió al valorar al senador Iván Cepeda del Pacto Histórico como una figura coherente y seria.

Consultado sobre si Cepeda haría un mejor gobierno que Gustavo Petro, respondió: “Sí, por ejemplo, y lo digo con franqueza”.

Aclaró que, aunque tienen diferencias profundas, puede reconocer virtudes en un adversario. “Él cree en el Estado, yo creo en la iniciativa privada. Tenemos visiones distintas, pero se puede reconocer el talante personal y el respeto por las formas”, sostuvo.

El dirigente recordó episodios en los que, durante negociaciones con el ELN, Cepeda respaldó sus posiciones sobre el secuestro. “Cuando vino el tema del secuestro, en las mesas de conversación yo tuve respaldo. Y Cepeda frente al tema del secuestro y los comunicados de la delegación, como los del gobierno, fueron clarísimos con respecto al tema”, relató.