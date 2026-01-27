Incremento de los casos de “supergripa” genera alertas sanitarias en Colombia: recomendaciones sobre vacunación

La variante de influenza A(H3N2) muestra alta transmisibilidad y representa un riesgo elevado para grupos vulnerables en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El incremento de infecciones respiratorias vinculadas al virus de influenza A(H3N2) encendió las alarmas en diferentes regiones de Colombia.

El fenómeno, conocido popularmente como ‘supergripa’, llevó a especialistas y autoridades de salud a intensificar sus advertencias sobre los riesgos y la importancia de reforzar la prevención.

El virus de influenza A(H3N2) se transmite con facilidad por el aire, a través de microgotas expulsadas al toser, estornudar o hablar, así como por contacto con superficies contaminadas.

Entre los síntomas más frecuentes que reportan los pacientes figuran fiebre, congestión nasal, dolor muscular, fatiga y, en ocasiones, dificultad para respirar, aunque en la mayoría de los casos se presentan cuadros leves.

Las autoridades de salud emiten alerta ante la propagación de la ‘supergripa’ y recomiendan medidas preventivas para la población- crédito VisualesIA

El riesgo de complicaciones aumenta considerablemente en ciertos grupos de la población. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá (Crcscb) enfatiza la vulnerabilidad de los menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o defensas bajas. Para ellos, la inmunización se vuelve prioritaria.

La vacunación anual contra la influenza representa la principal estrategia para reducir la propagación y evitar cuadros graves. “Aunque muchas personas presentan síntomas leves, este virus puede causar cuadros respiratorios más severos, especialmente en grupos de mayor riesgo”, señaló la entidad.

La Crcscbha reiterado que, aunque la recomendación se dirige especialmente a grupos de riesgo, cualquier persona puede acceder a la vacuna, sobre todo quienes permanecen en espacios cerrados con alta afluencia de público.

Actualmente, la vacuna está disponible en diversos puntos de Bogotá y sus alrededores. Los interesados pueden acudir a los centros comerciales Plaza de las Américas, Andino y Unicentro, así como a las centrales de urgencias S.A.M.U. en Avenida 68, Calle 134 y Alquería. El servicio también se presta en la Clínica Universidad de La Sabana, beneficiando a los habitantes de Chía y municipios cercanos.

Las vacunas contra la influenza están disponibles en los centros de Plaza de las Américas, Andino, Unicentro y puntos S.A.M.U. de Bogotá - crédito Eugene Hoshiko/ EFE

Las autoridades insisten en no bajar la guardia. Completar el esquema de vacunación y mantener las medidas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas en sitios concurridos, siguen siendo acciones clave para proteger la salud y la de quienes nos rodean.

Infecciones respiratorias en el 2026

El inicio del 2026 en Colombia dejó en evidencia la presión creciente sobre la red hospitalaria por el aumento de las infecciones respiratorias agudas. Durante la primera semana del año, los servicios de consulta externa y urgencias sumaron 121.455 atenciones médicas, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

Bogotá experimentó un alza del 31% en los casos de IRA, tanto en consultas generales como en urgencias. En esos días, los hospitales de la ciudad atendieron a 26.399 personas y se reportaron 150 ingresos en unidades de cuidados intensivos.

Las autoridades han identificado nueve municipios —todos con más de 100.000 habitantes— donde se detectaron “comportamientos inusuales” en el número de consultas por infecciones respiratorias, al comparar las cifras de las cuatro semanas recientes con las del año pasado.

Consultas por infecciones respiratorias en Colombia aumentaron en las primeras semanas de 2026 - crédito Freepik

Entre los territorios más afectados figuran tres municipios del departamento de Santander, donde el incremento ha sido especialmente marcado respecto a 2025.

El INS advirtió que los menores de edad y las personas con enfermedades preexistentes resultan especialmente vulnerables ante esta tendencia. Además, el aumento sostenido de las consultas refleja una mayor circulación de virus respiratorios, lo cual se ha traducido en más hospitalizaciones y en una mayor demanda de atención especializada.

Este contexto ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de urgencias y hospitalización en distintas regiones del país. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de vigilar la evolución de esta situación, mientras los equipos médicos enfrentan una demanda sin precedentes al inicio del año.