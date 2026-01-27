Colombia

Gobierno Petro y Bogotá pactaron ajustes en el rediseño de las estaciones del metro para optimizar su integración urbana

El anuncio conjunto genera expectativas sobre el impacto de la cooperación entre poderes para el desarrollo de infraestructura y acceso en sectores estratégicos bogotanos

El Metro de Bogotá avanza con el 71% de ejecución y tendrá mejoras en el diseño externo de sus estaciones para mayor integración urbana - crédito Carlos Fernando Galán/X

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó el martes 27 de enero de 2026 sobre los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y el distrito, los cuales tendrán impacto directo en la salud y movilidad de la capital.

Durante una rueda de prensa realizada en la tarde del martes 27, Galán resaltó la importancia de estos consensos, pese a las diferencias políticas existentes con el presidente Gustavo Petro. Uno de los anuncios más relevantes fue la reactivación de la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, ubicado en el centro de la ciudad; sin embargo, el otro punto destacado sobre la mesa compete al proyecto metro de la ciudad.

El alcalde confirmó que se han acordado ajustes en el diseño de las estaciones del metro de Bogotá, obra que actualmente registra un avance del 71%. Se utilizarán recursos previamente autorizados para mejorar las estructuras externas de las estaciones, con el objetivo de lograr una integración más efectiva con la ciudad.

Galán indicó que la Línea 1 del metro continuará avanzando y que próximamente los ciudadanos podrán observar estas mejoras en la conectividad de las estaciones. El mandatario, a través de su cuenta de X, enfatizó la importancia de priorizar el bienestar de la ciudad por encima de las diferencias ideológicas.

Las nuevas obras en la
Las nuevas obras en la Línea 1 del metro de Bogotá optimizarán la conectividad, utilizando recursos previamente autorizados para su adecuación - crédito Alcaldía de Bogotá

Además, señaló que: “En política lo fácil es alcanzar acuerdos con quienes piensan parecido, pero lo difícil es lograrlos con quienes piensan distinto. Con el presidente Gustavo Petro tenemos profundas diferencias, y se mantienen. Sin embargo, cuando se trata de Bogotá, nuestra obligación es intentar llegar a acuerdos que le permitan a la ciudad avanzar, poniéndola por encima de cualquier discusión política”.

En el ámbito educativo, otro de los puntos acordados fue el desarrollo del multicampus universitario de Kennedy, un proyecto que ofrecerá acceso a educación superior a cerca de 8.000 jóvenes. El Gobierno nacional financiará la infraestructura, mientras que Bogotá aportará el lote requerido para la construcción. Esta iniciativa busca ampliar las oportunidades académicas y fortalecer la formación de los nuevos profesionales de la capital.

El alcalde concluyó que ningún interés puede estar por encima de Bogotá. Destacó que los avances en salud, movilidad y educación son el resultado de la colaboración institucional y el diálogo, aun cuando persistan diferencias de enfoque entre los distintos niveles de gobierno.

Avances del metro de Bogotá y trabajos para el 2026

En los últimos dos años, la Línea 1 del metro de Bogotá experimentó avances clave. Según el balance presentado por la Empresa Metro de Bogotá, desde el inicio de la administración de Carlos Fernando Galán, en enero de 2024, cuando el proyecto registraba un avance del 28,98%, hasta diciembre de 2025, la cifra creció al 68,64%, lo que representa un progreso de 39,66%.

La Línea 1 del metro
La Línea 1 del metro de Bogotá alcanzó un avance del 71%, consolidándose como la columna vertebral de la movilidad capitalina - crédito Empresa Metro de Bogotá

Dicho resultado se atribuye a la dedicación de cerca de 17.000 trabajadores, la colaboración entre entidades del distrito y la paciencia de los ciudadanos, factores que han permitido que el proyecto se consolide como la columna vertebral de la movilidad capitalina.

A inicios de 2025 se puso en operación el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, una de las obras complementarias más relevantes. Además, la ciudad recibió los primeros trenes de la Línea 1 y cuatro vehículos multipropósito que recorrieron más de 15.000 kilómetros desde China y más de 1.000 kilómetros desde el puerto de Cartagena.

A lo largo del año, se evidenció el avance en la construcción de las estaciones de metro y TransMilenio, así como la operación de ocho vigas lanzadoras que han armado más de nueve kilómetros de viaducto a una altura promedio de 14 metros.

El patio taller de Bosa, considerado el núcleo del proyecto, avanzó en la edificación de talleres de mantenimiento, subestaciones eléctricas y plantas de tratamiento de aguas residuales. Destaca la cochera de 25.000 metros cuadrados, una de las más grandes del continente, que albergará los 30 trenes del sistema, programados para arribar a Bogotá en octubre de 2026.

En 2026 se entregarán nuevas
En 2026 se entregarán nuevas obras como el Segundo Puente del sector del Pulpo y los primeros espacios públicos renovados integrados al sistema de movilidad - crédito Metro de Bogotá

Además, se completó la instalación de los rieles en el patio taller y el viaducto, donde pronto iniciarán las pruebas dinámicas de los trenes. Estos vehículos operarán con el máximo nivel de automatización (GoA4), lo que permitirá una circulación completamente automática y sin conductor.

La Empresa Metro de Bogotá ingresó como miembro reciente a la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys) y la Unión Internacional de Transporte Público (UITP). Paralelamente, se fortaleció la cultura ciudadana en torno al Metro, promoviendo su apropiación como bien común y fomentando el orgullo colectivo hacia la movilidad sostenible.

El Vagón Escuela recibió en 2025 a más de 46.200 personas, se desarrollaron 126 talleres de Cultura de la Movilidad Sostenible y más de 10.000 estudiantes participaron en actividades pedagógicas. Asimismo, se realizaron 190 capacitaciones en prevención de violencias, cultura ciudadana y respeto por la diversidad.

Para garantizar seguridad a las mujeres, la Empresa Metro de Bogotá firmó un Memorando de Entendimiento que dio origen a un plan piloto de prevención del acoso sexual callejero en los frentes de obra, con la participación de la Secretaría Distrital de la Mujer, el concesionario Metro Línea 1, Camacol, Cusezar, Coninsa y Conconcreto.

El 2026 traerá nuevos retos y avances: se entregará el Segundo Puente del sector del Pulpo y se iniciarán pruebas dinámicas de los trenes en 5,7 kilómetros de viaducto. Además, los ciudadanos podrán disfrutar de 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público renovado y de las primeras estaciones de TransMilenio integradas al sistema.

