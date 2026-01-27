Renzo Meneses acusó a Nicolás Arrieta de jugar con la salud mental de Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Está afectando su cabeza”

Renzo Meneses dio su opinión sobre la pelea de Nicolás Arrieta y Tebi en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

La noche del 25 de enero, durante la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia, la tensión entre Tebi Bernal y Nicolás Arrieta alcanzó su punto más alto, generando una de las confrontaciones más intensas del reality.

Ambos participantes ya habían dejado claro que su relación era conflictiva, pero la situación escaló durante la transmisión en vivo, cuando estuvieron a punto de llegar a los golpes y fue necesario que sus compañeros intervinieran para evitar que el altercado pasara a mayores.

El detonante del enfrentamiento fue una broma de Nicolás Arrieta que Tebi Bernal no tomó bien. Aunque Arrieta intentó justificarlo como una simple broma, la tensión entre ambos no hizo más que crecer.

En medio de las nominaciones, Nicolás se acercó a Tebi y lo desafió públicamente: “Tócame, tócame, payaso, usted no entiende instrucciones, por eso es que le va así, es un bobo”, mientras Tebi respondía con risas. El intercambio fue subiendo de tono, lo que llevó a la intervención de figuras como Carla Giraldo y Marcelo Cezan, quienes exigieron respeto y orden durante la gala.

El momento en el que los famosos por poco terminan a los golpes en el posicionamiento - crédito Cortesía Canal RCN

Tras el incidente, la incertidumbre sobre posibles sanciones se sumó a la preocupación por el ambiente dentro de la casa. El conflicto no solo quedó en la transmisión: después de la gala, los comentarios y reacciones continuaron en redes sociales y entre los propios participantes, donde se cuestionó el límite entre el juego y el respeto personal.

En una entrevista con Infobae Colombia tras su eliminación, Renzo Meneses, uno de los participantes, ofreció su perspectiva sobre la pelea y las dinámicas que se viven dentro de la casa.

Renzo explicó que en un primer momento pensó que Tebi había exagerado la situación, pero al analizar lo sucedido, reconoció la gravedad de las acciones de Nicolás. “Inicialmente, le estaba dando la razón a Nico porque sentí que Tebi había botado el chupo, por decirlo así, en el sentido de que ya había explotado. Pero siento que también es algo natural del ser humano. Yo siento que Nicolás lo llevó al extremo y ya pasó líneas que no tenía que pasar. Y yo siento que eso le puede estar jugando en contra en estos momentos, tienen que replantearse los dos”, señaló Renzo.

Renzo aseguró que Nicolás esta jugando con la salud mental de Tebi - crédito cortesía Canal RCN

Durante el altercado, Renzo intervino para apartar a Nicolás, temiendo que la situación se agravara. “Yo me llevé a Nico porque pensé que iba a ser algo mayor, pero ahí, o sea, en ese mismo instante, le estaba dando el lado a Nico porque, obviamente, Tebi es más grande y le puede hacer un daño. Entonces, por ese lado. Pero analizando la situación ahora, Nicolás está dándole en la cabeza a Tebi en una manera increíble. O sea, emocionalmente lo está jodiendo y lo está afectando”, reconoció.

El exconcursante también se refirió al impacto emocional que estos enfrentamientos pueden tener sobre los participantes y, en particular, sobre Tebi Bernal, cuya salud mental ya había sido tema de conversación. “Sabemos que Tebi sufre de ataques de pánico o algo así, no sé. Y es barro que se metan con eso”, dijo Renzo, subrayando la importancia de no jugar con aspectos delicados como la salud mental dentro de una competencia televisiva.

Renzo también opinó sobre la estrategia de Nicolás y el posible desenlace de este tipo de actitudes dentro del juego: “Vamos a ver, porque si Tebi realmente es inteligente, puede sacar provecho de eso y le puede hacer jaque a Nicolás, lo puede dejar en jaque. Además, Nicolás es un personaje muy revolucionario, un personaje de su propia ley. Y si realmente en ese programa también hay que hacer caso, yo creo que Nicolás no le hace caso a nadie. Entonces, ese tipo de personajes se saca solo del programa. Vamos a ver qué pasa”.

El caso entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal ha reabierto el debate sobre hasta dónde pueden llegar los conflictos en los realities y la responsabilidad de los concursantes y la producción para proteger la integridad de quienes forman parte del programa. Por lo que Arrieta ha sido cuestionado en redes sociales sobre su actitud a solo dos semanas de reality.