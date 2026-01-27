Colombia

El hospital San Juan de Dios reabrirá como centro de investigación y atención para la vejez en Bogotá: Galán y Petro lograron un acuerdo

Las autoridades formalizaron la destinación de recursos, la firma de un convenio de cooperación y la definición de áreas técnicas que impulsarán el desarrollo del hospital como espacio para formar profesionales y generar conocimiento sobre la vejez

Guardar
El Hospital San Juan de Dios será reabierto como el primer Centro de Investigación e Innovación para la Vejez y el Envejecimiento en Bogotá - crédito Secretaría de Salud

Luego de un proceso de diálogo entre el Distrito Capital y el Gobierno nacional, el hospital San Juan de Dios volverá a abrir sus puertas como el gran Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa la tarde del martes 27 de enero de 2026, donde el alcalde Carlos Fernando Galán destacó los tres consensos alcanzados con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pese a las diferencias políticas entre ambas administraciones. Uno de los puntos centrales fue la reactivación del proceso de recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, ubicado en el centro de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hoy le damos a Bogotá una buena noticia. El Gobierno nacional y el distrito alcanzamos no uno, sino tres acuerdos: la firma de un convenio de cooperación para la recuperación y operación del Hospital San Juan de Dios, la inversión nacional para su reactivación y la definición técnica de las áreas que se habilitarán en el complejo hospitalario”, afirmó Galán.

Gobierno nacional y Distrito invertirán
Gobierno nacional y Distrito invertirán 1,6 billones de pesos en la recuperación y operación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - crédito Alcaldía de Bogotá

El mandatario subrayó que, a pesar de los desacuerdos políticos, se logró priorizar el interés de la ciudad para avanzar en la recuperación de un espacio histórico y estratégico para la salud y el bienestar de los bogotanos.

El proyecto contempla una inversión de 1,6 billones de pesos por parte del Gobierno nacional, cifra que fue confirmada tanto por el alcalde como por el secretario de Salud, Gersons Bermont, quien desde su cuenta de X destacó que el San Juan de Dios se convertirá en el Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento, marcando un hito para el bienestar de los colombianos. Bermont señaló que la propuesta del distrito será una realidad gracias al trabajo conjunto con el Gobierno nacional.

De acuerdo con las autoridades, el hospital seguirá siendo propiedad de Bogotá y funcionará como un centro de alta complejidad orientado a la atención, la investigación sobre el envejecimiento y la formación de profesionales de la salud. El objetivo es que este espacio sirva como un gran laboratorio para el bienestar de toda la población, en un país donde los cambios demográficos plantean nuevos retos para la política pública.

El hospital, propiedad de Bogotá,
El hospital, propiedad de Bogotá, funcionará como centro de alta complejidad enfocado en la formación y atención de la población adulta mayor - crédito ergio Acero/Colprensa

La administración distrital y el Gobierno nacional coincidieron en la importancia de responder a la problemática del cambio demográfico, definida por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida. “Cada día nacemos menos, cada día vivimos más. ¿Cuál es la ciudad que queremos con una población adulta mayor? ¿Cómo va a ser el transporte, cómo va a ser la educación, cómo van a ser las formas de trabajo y, por supuesto, cómo van a ser las atenciones en salud?”, cuestionó el distrito.

Galán enfatizó que el propósito del complejo es generar conocimiento e innovación para que Bogotá y Colombia puedan definir políticas públicas que respondan a la nueva realidad social.

El complejo hospitalario, que cuenta con 16 hectáreas y 24 edificaciones, está siendo intervenido en conjunto con el Ministerio de las Culturas, la Secretaría Distrital de Salud y otras organizaciones. Entre los edificios en recuperación se encuentra el Santiago Samper, construido entre 1922 y 1926, así como la torre central donde funcionaba el Hospital San Juan de Dios.

La remodelación de estas estructuras busca no solo rescatar el patrimonio arquitectónico, sino también fortalecer los espacios para la investigación, la innovación y la formación del talento humano en salud.

El Complejo Hospitalario San Juan
El Complejo Hospitalario San Juan de Dios cuenta con 16 hectáreas y 24 edificaciones que serán restauradas para fortalecer la investigación en salud - crédito IDT

“Habrá investigación, preparación del talento humano, cómo van a ser las nuevas medicinas en los próximos años para este fenómeno de envejecimiento y vejez. No escatimaremos esfuerzos, el Distrito y la Nación, para hoy construir las políticas públicas que le van a mejorar la calidad de vida y el bienestar a las próximas generaciones”, concluyó Galán.

El compromiso del distrito y la Nación es que el San Juan de Dios permanezca como un referente en la atención a quienes más lo necesitan y en la preparación del sistema de salud frente a los desafíos del envejecimiento poblacional. El proceso de recuperación continuará, con la meta de consolidar al complejo como el principal centro de pensamiento e innovación para la vejez en Colombia.

Temas Relacionados

Hospital San Juan de DiosCarlos Fernando GalánGobierno nacionalSecretaría de SaludReapertura San Juan de DiosColombia-Noticias

Más Noticias

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Lo más vistó en Disney+

Sinuano Día, resultados del último sorteo de hoy martes 27 de enero de 2026

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día, resultados del último

Petro reveló cómo ‘romperá el hielo’ con Donald Trump durante su encuentro en la Casa Blanca: “Le voy a decir: ¿vino o whisky?”

El presidente colombiano se refirió a la condición que le impide consumir alcohol y explicó las razones de esto, aunque, entre risas, reconoció que no sabía cómo se desarrollaría la conversación sin un trago

Petro reveló cómo ‘romperá el

Vehículo de servicio público cayó a un abismo de 15 metros en zona rural de Amalfi, Antioquia: hay un muerto y seis heridos

Las autoridades y equipos de socorro trabajan en la verificación de los heridos, trasladados al Hospital El Carmen, y si por sus lesiones requieren ser remitidos a un centro médico de mayor complejidad

Vehículo de servicio público cayó

Alertan sobre fraude con falsas vacantes en la SAE: piden millones a incautos

La directora de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez, denunció irregularidades para interponer la denuncia ante la fiscalía

Alertan sobre fraude con falsas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Renzo Meneses acusó a Nicolás Arrieta de jugar con la salud mental de Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Está afectando su cabeza”

Renzo Meneses habló de su vínculo amoroso con Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Se dio naturalmente”

Daiky Gamboa ‘estalló’ por los sobrecostos en Medellín tras conciertos de Bad Bunny: “Eso es ser estafador”

Deportes

Rival de Luis Javier Suárez

Rival de Luis Javier Suárez se refirió al encuentro contra el Sporting de Lisboa, donde juega el colombiano, en la Champions League: “Estoy preparado para todo”

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos

Gianni Infantino sorprendido con la expectativa por el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Como 30 millones de personas quieren ir”

Carlos Antonio Vélez habló sobre el futuro de James Rodríguez en el 2026: “Sería bueno que lo aclare”

El presidente de Al Nassr se fue en contra de Jhon Jader Durán: “Su comportamiento fue poco profesional”