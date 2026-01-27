El hospital San Juan de Dios reabrirá como centro de investigación y atención para la vejez en Bogotá: Galán y Petro lograron un acuerdo

El Hospital San Juan de Dios será reabierto como el primer Centro de Investigación e Innovación para la Vejez y el Envejecimiento en Bogotá - crédito Secretaría de Salud

Luego de un proceso de diálogo entre el Distrito Capital y el Gobierno nacional, el hospital San Juan de Dios volverá a abrir sus puertas como el gran Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa la tarde del martes 27 de enero de 2026, donde el alcalde Carlos Fernando Galán destacó los tres consensos alcanzados con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pese a las diferencias políticas entre ambas administraciones. Uno de los puntos centrales fue la reactivación del proceso de recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, ubicado en el centro de la ciudad.

“Hoy le damos a Bogotá una buena noticia. El Gobierno nacional y el distrito alcanzamos no uno, sino tres acuerdos: la firma de un convenio de cooperación para la recuperación y operación del Hospital San Juan de Dios, la inversión nacional para su reactivación y la definición técnica de las áreas que se habilitarán en el complejo hospitalario”, afirmó Galán.

Gobierno nacional y Distrito invertirán 1,6 billones de pesos en la recuperación y operación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - crédito Alcaldía de Bogotá

El mandatario subrayó que, a pesar de los desacuerdos políticos, se logró priorizar el interés de la ciudad para avanzar en la recuperación de un espacio histórico y estratégico para la salud y el bienestar de los bogotanos.

El proyecto contempla una inversión de 1,6 billones de pesos por parte del Gobierno nacional, cifra que fue confirmada tanto por el alcalde como por el secretario de Salud, Gersons Bermont, quien desde su cuenta de X destacó que el San Juan de Dios se convertirá en el Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento, marcando un hito para el bienestar de los colombianos. Bermont señaló que la propuesta del distrito será una realidad gracias al trabajo conjunto con el Gobierno nacional.

De acuerdo con las autoridades, el hospital seguirá siendo propiedad de Bogotá y funcionará como un centro de alta complejidad orientado a la atención, la investigación sobre el envejecimiento y la formación de profesionales de la salud. El objetivo es que este espacio sirva como un gran laboratorio para el bienestar de toda la población, en un país donde los cambios demográficos plantean nuevos retos para la política pública.

El hospital, propiedad de Bogotá, funcionará como centro de alta complejidad enfocado en la formación y atención de la población adulta mayor - crédito ergio Acero/Colprensa

La administración distrital y el Gobierno nacional coincidieron en la importancia de responder a la problemática del cambio demográfico, definida por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida. “Cada día nacemos menos, cada día vivimos más. ¿Cuál es la ciudad que queremos con una población adulta mayor? ¿Cómo va a ser el transporte, cómo va a ser la educación, cómo van a ser las formas de trabajo y, por supuesto, cómo van a ser las atenciones en salud?”, cuestionó el distrito.

Galán enfatizó que el propósito del complejo es generar conocimiento e innovación para que Bogotá y Colombia puedan definir políticas públicas que respondan a la nueva realidad social.

El complejo hospitalario, que cuenta con 16 hectáreas y 24 edificaciones, está siendo intervenido en conjunto con el Ministerio de las Culturas, la Secretaría Distrital de Salud y otras organizaciones. Entre los edificios en recuperación se encuentra el Santiago Samper, construido entre 1922 y 1926, así como la torre central donde funcionaba el Hospital San Juan de Dios.

La remodelación de estas estructuras busca no solo rescatar el patrimonio arquitectónico, sino también fortalecer los espacios para la investigación, la innovación y la formación del talento humano en salud.

El Complejo Hospitalario San Juan de Dios cuenta con 16 hectáreas y 24 edificaciones que serán restauradas para fortalecer la investigación en salud - crédito IDT

“Habrá investigación, preparación del talento humano, cómo van a ser las nuevas medicinas en los próximos años para este fenómeno de envejecimiento y vejez. No escatimaremos esfuerzos, el Distrito y la Nación, para hoy construir las políticas públicas que le van a mejorar la calidad de vida y el bienestar a las próximas generaciones”, concluyó Galán.

El compromiso del distrito y la Nación es que el San Juan de Dios permanezca como un referente en la atención a quienes más lo necesitan y en la preparación del sistema de salud frente a los desafíos del envejecimiento poblacional. El proceso de recuperación continuará, con la meta de consolidar al complejo como el principal centro de pensamiento e innovación para la vejez en Colombia.