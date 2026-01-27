Colombia

Directora del Jardín Botánico en Medellín denunció presiones de funcionarios de la administración Quintero en contrato de zonas verdes: “Delito”

En su declaración ante el juez, Claudia García afirmó que recibió solicitudes indebidas para alterar la ejecución del mantenimiento ambiental y que, tras negarse, se ordenó un recorte presupuestal que derivó en la reasignación de recursos a un operador privado

Guardar
El caso por presuntas irregularidades
El caso por presuntas irregularidades en el manejo de los contratos de parques y zonas verdes de Medellín se sustenta, entre otras pruebas, en las declaraciones de la directora del Jardín Botánico, Claudia García, sobre presiones y cambios en la contratación durante la pasada administración - crédito Alcaldía Medellín

Claudia García, directora del Jardín Botánico de Medellín, fue una de las voces clave en el inicio del juicio oral por los presuntos hechos de corrupción de la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.

Su testimonio, rendido ante el Juzgado 10 Penal del Circuito, permitió reconstruir cómo, en medio de decisiones administrativas adoptadas en 2020, se habrían ejercido presiones indebidas para modificar la contratación del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, un contrato que históricamente había estado a cargo del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según expuso García en estrados, los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando desde la Secretaría de Infraestructura Física comenzaron a presentarse acercamientos que, en su criterio, desbordaban cualquier procedimiento regular.

La funcionaria relató que recibió una llamada de la entonces subsecretaria Jennifer Quinceno, quien le manifestó la necesidad de incluir personas específicas en la ejecución del contrato de zonas verdes.

Posteriormente, dijo haber sido contactada por la supervisora Astrid Helena Barrera, quien insistió en que se debía favorecer a terceros bajo el argumento de que “esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato”.

Claudia García, directora del Jardín
Claudia García, directora del Jardín Botánico de Medellín, cuyo testimonio fue clave en el inicio del juicio oral por presuntos hechos de corrupción de la administración de Daniel Quintero Calle - crédito Vivir en El Poblado

Ante estas solicitudes, la directora del Jardín Botánico afirmó que su respuesta fue tajante. De acuerdo con su testimonio, advirtió a sus interlocutoras que acceder a ese tipo de pedidos constituía un delito y reiteró que cualquier vinculación de personal debía realizarse por los canales institucionales y conforme a la ley.

“Eso que me estaban pidiendo es un delito en este país”, declaró García, subrayando que el Jardín Botánico no podía ser utilizado como un mecanismo para pagar favores políticos ni para beneficiar intereses particulares.

Dos días después de estos episodios, la situación dio un giro que hoy es clave para la Fiscalía. García explicó que recibió una comunicación oficial de la Secretaría de Infraestructura Física, entonces liderada por Natalia Urrego, en la que se informaba una reducción sustancial del presupuesto del contrato de mantenimiento de zonas verdes.

El monto pasó de 12.000 millones de pesos a 7.000 millones, con el argumento de que los recursos restantes serían redirigidos para atender necesidades derivadas de la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Para la Fiscalía General de la Nación, y según lo expuesto en la audiencia, esta decisión no respondió a criterios técnicos ni a un análisis real de prioridades en medio de la pandemia.

La investigación sostiene que los cerca de 5.000 millones de pesos recortados al Jardín Botánico terminaron siendo canalizados hacia la empresa privada Reforestadora El Líbano S.A.S., a través de esquemas de contratación que hoy son objeto de juzgamiento por presunto direccionamiento y violación de los principios de transparencia y selección objetiva.

Jorge Enrique Liévano, exgerente de
Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques, y Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura Física, procesados por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el mantenimiento de zonas verdes de Medellín - crédito Personería de Medellín/Natalia Urrego Arias/LinkedIn/Jorge Enrique Lievano Ospina/LinkedIn

El testimonio de García resultó especialmente relevante para sustentar esta tesis. La directora sostuvo que, tras la reducción presupuestal, el Jardín Botánico perdió la capacidad operativa para mantener adecuadamente las zonas verdes de Medellín, una labor que había desempeñado durante años.

En contraste, la ejecución fue entregada a un operador privado sin la experiencia ni el arraigo institucional del ente público, lo que —según denuncias ciudadanas posteriores— derivó en un visible deterioro del estado de parques, separadores viales y áreas arborizadas de la ciudad.

En este proceso están vinculados Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de Reforestadora El Líbano.

Todos se declararon inocentes de los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, en una causa cuyo monto supera los 5.250 millones de pesos.

La Fiscalía General solicitó al
La Fiscalía General solicitó al Juzgado 27 Penal Municipal declarar como Grupo Delictivo Organizado a funcionarios vinculados a contratos del Área Metropolitana durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle - crédito Fiscalía

No obstante, para el ente acusador, las declaraciones de la directora del Jardín Botánico permiten establecer una secuencia clara entre las presiones iniciales, la negativa de la funcionaria y el posterior recorte presupuestal.

A su juicio, la afectación al contrato de zonas verdes no solo tuvo un impacto financiero, sino también ambiental y urbano, al comprometer el cuidado de espacios esenciales para la calidad de vida en la ciudad.

El juicio oral continuará con la práctica de nuevas pruebas y testimonios, pero desde ya la intervención de Claudia García se perfila como una de las piezas clave del proceso.

Temas Relacionados

Natalia UrregoJuan David PalacioJorge Enrique LievanoDaniel QuinteroModificación de contratosJuicio funcionarios Daniel QuinteroLuz Eliana HenaoColombia-Noticias

Más Noticias

Reconocido ‘influencer’ es señalado en redes sociales por supuestamente promover empleos en Rusia vinculados a red de trata de personas

Según las acusaciones, el trabajo es distinto al prometido, el pago es inferior a lo pactado y algunas personas desaparecieron luego de viajar

Reconocido ‘influencer’ es señalado en

Resultados Baloto y Revancha lunes 26 de enero de 2026: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados de ambos sorteos. Averigüe si hoy ha sido uno de los ganadores

Resultados Baloto y Revancha lunes

Relación entre María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe se habría roto tras elección de Paloma Valencia: no se hablan

Cercanos a la senadora aseguraron que Cabal no descarta la posibilidad de radicar una acción de tutela para exigir al Centro Democrático la revelación de las encuestas internas que eligieron a su candidato presidencial

Relación entre María Fernanda Cabal

Ley en Colombia exige la afiliación de las empleadas domésticas a la ARL sin excepciones

El Ministerio del Trabajo indica que todos los hogares empleadores deben asegurar protección en riesgos laborales para personal del servicio doméstico, independiente del tiempo laborado o el tipo de contratación que mantengan

Ley en Colombia exige la

‘Calarcá’, jefe de las disidencias, arremetió contra ‘Iván Mordisco’ por combates entre el grupo armado: “Satanás vestido de santo”

Desde la clandestinidad, el líder guerrillero respondió a la solicitud de ‘Ivan Mordisco’ para conformar un bloque armado en defensa de la soberanía, a raíz de la operación estadounidense en Venezuela

‘Calarcá’, jefe de las disidencias,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Carolina Gómez, novia del ‘influencer’

Carolina Gómez, novia del ‘influencer’ Yeferson Cossio, se pronunció sobre el matrimonio con el paisa: “Está en veremos”

El bus de Jhonny Rivera sufrió incidente en Caquetá y tuvo que ser remolcado: “Se llevó un palo que rompió mangueras”

La razón por la que Westcol no fue al concierto de Bad Bunny: esto reveló el streamer

BTS sorprendió en el Carnaval de Barranquilla: Armada de Colombia usó el intro de “ON” en su presentación

Martha Isabel Bolaños reveló con qué actor tuvo el mejor beso: “Nos enganchamos”

Deportes

Estas son las condiciones que

Estas son las condiciones que pide James Rodríguez para jugar en Millonarios o cualquier otro equipo de Colombia

Rodrigo Holgado, suspendido por el TAS por supuestamente falsificar documentos, podrá jugar con el América

Fluminense blinda a Kevin Serna luego del intento de Boca Juniors para ficharlo: esta fue la decisión

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar a Luis Díaz con una leyenda de la selección de Brasil

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias