Colombia

Delegados de usuarios de Nueva EPS pidieron levantar embargos sobre recursos de la salud: señalan múltiples afectaciones en la atención

Representantes de usuarios de distintas regiones del país se reunieron en Bogotá con directivos de la entidad y pidieron al Consejo Superior de la Judicatura y a varios jueces liberar recursos que consideran inembargables

Guardar
Nueva EPS informó que los
Nueva EPS informó que los embargos ordenados por cuatro juzgados ascienden a más de $2,1 billones - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

Delegados de asociaciones de usuarios de Nueva EPS provenientes de diferentes regiones del país solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura y a varios jueces levantar los embargos que actualmente recaen sobre recursos de la salud, al señalar afectaciones en la atención de los afiliados.

El pronunciamiento se realizó durante una jornada desarrollada el lunes 26 de enero de 2026 en Bogotá, que contó con la participación de voceros de usuarios, directivos y equipos técnicos de la EPS.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el encuentro participaron 22 delegados de asociaciones de usuarios de todo el país, quienes actúan como representantes de miles de afiliados. La reunión contó con la presencia del agente interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, así como de su equipo técnico especializado, encargado de atender las inquietudes planteadas y de exponer el estado actual de la entidad frente a los procesos judiciales que afectan su operación financiera.

Los delegados manifestaron su preocupación por el impacto que los embargos judiciales estarían generando en la continuidad de los servicios de salud, en el pago oportuno a la red prestadora y en la administración de los recursos destinados a la atención de los usuarios.

La petición de las asociaciones de usuarios

La solicitud se realizó durante
La solicitud se realizó durante una jornada nacional de asociaciones de usuarios celebrada el 26 de enero de 2026 en Bogotá - crédito X

Tras la reunión, los delegados regionales dieron a conocer un comunicado dirigido a la opinión pública y, de manera especial, al Consejo Superior de la Judicatura, en el que fijaron su posición frente a las decisiones adoptadas por varios despachos judiciales del país.

“Los delegados regionales de la Nueva EPS, de manera unanime, por intermedio del presente comunicado, proceden a dar a conocer a la opinion publica y en especial al Consejo Superior de la Judicatura, que rechazan de plano las conductas de los jueces Primero Civil del Circuito de Florencia, Segundo Civil del Circuito de Florencia, el juez promiscuo Civil de Puerto Rico (Caqueta); y juez Veintiseis Civil del Circuito de Bogota”, señala el documento.

En el mismo pronunciamiento, los representantes de los usuarios afirmaron que las decisiones judiciales han recaído sobre recursos que, según indicaron, cuentan con protección legal especial dentro del sistema de salud. “Quienes han venido ordenando los embargos de recursos de cuentas maestras de la salud de la Nueva EPS, dineros que por mandato legal son inembargables”, expresaron los delegados regionales en el comunicado.

Finalmente, las asociaciones de usuarios formularon un llamado directo a las autoridades judiciales para que se liberen los recursos retenidos y se garantice el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de financiación del sistema de salud. “solicitamos al consejo superior de la judicatura y a los jueces antes enunciados y en general a la judicatura que cumplan con las normas vigentes de inembargabilidad de los recursos de la salud y liberen los recursos retenidos a fin que se cumpla con el objetivo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y modificatorios”, concluye el texto.

Embargos y escenario financiero de la EPS

La entidad indicó que el
La entidad indicó que el monto embargado equivale aproximadamente a la totalidad de su operación durante un mes - crédito iStock

El pronunciamiento de los usuarios se produce en un contexto financiero que la propia Nueva EPS ha descrito como complejo. En un comunicado de prensa fechado el 20 de enero de 2026, la entidad informó que los embargos ordenados por cuatro juzgados del país ascienden a más de $2,1 billones, una cifra que, según indicó, compromete de manera directa el flujo de recursos necesarios para la prestación de los servicios de salud.

De acuerdo con la información suministrada por la EPS, el monto embargado pasó de $422.000 millones a $887.000 millones en noviembre de 2025 y posteriormente se incrementó hasta $2.125.890.449.360, valor que, según la entidad, equivale aproximadamente a la totalidad de su operación durante un mes.

Nueva EPS indicó que los recursos retenidos se concentran en procesos judiciales iniciados por cerca de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de las cuales el 80% corresponden a grandes instituciones privadas del país.

La entidad señaló que las medidas de embargo han derivado en el bloqueo de cuentas bancarias y en la retención de recursos provenientes de distintas fuentes de financiación. En ese contexto, informó que actualmente solo cuenta con el giro directo semanal para la postulación de pagos a la red prestadora, con una limitación para el uso de los recursos de tesorería.

Medidas institucionales y giro de recursos

La EPS informó que inició
La EPS informó que inició el giro de recursos a hospitales públicos correspondientes a diciembre de 2025, recibidos en enero de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Frente a esta situación, Nueva EPS informó que ha desarrollado medidas jurídicas y financieras para mitigar el impacto de las decisiones judiciales y que ha sostenido acercamientos con los jueces que ordenaron los embargos.

Asimismo, señaló que la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Adres y otros entes de control, con el fin de solicitar la adopción de medidas urgentes.

El lunes 26 de enero, la EPS informó que inició el giro de recursos para hospitales públicos, bajo un esquema diferencial por afiliado para municipios clasificados en las categorías 4, 5 y 6. De manera paralela, volvió a convocar a un encuentro nacional con asociaciones de usuarios para tramitar inquietudes y definir salidas a las problemáticas identificadas.

Temas Relacionados

Nueva EPSAsociaciones de usuariosRecursos de la saludEmbargos judicialesJueces civilesConsejo Superior de la JudicaturaGiro de recursosHospitales públicosColombia-Noticias

Más Noticias

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Los hechos recientes han generado alarma entre los residentes, que sufren de manera persistente los efectos de la violencia asociada con la presencia de facciones de las disidencias de las Farc

Violento ataque con explosivos lanzados

Petro considera vital “para la vida de la humanidad” la reunión que sostendrá el 3 de febrero con Donald Trump en Washington: este es el motivo

El presidente de la República, durante el evento en el que presentó la remuneración para los internos de Medicina en Colombia, en la Casa de Nariño, volvió a referirse a la esperada cumbre que, según expresó, también significará un aspecto clave a nivel personal

Petro considera vital “para la

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar

El club paisa tiene como objetivo principal asegurar su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa

Denuncias contra Carlos Caicedo: las cuatro vías que podrían dejarlo fuera de la contienda presidencial

El exgobernador del Magdalena mantiene su aspiración a la Presidencia de la República mientras avanzan las investigaciones, ya que no existe una condena ni inhabilidad que lo excluya del proceso electoral

Denuncias contra Carlos Caicedo: las

Discurso de Petro generó polémica tras revelar cómo conquista a las mujeres, “las cosas que hace en la cama” y enviar un mensaje a las enfermeras

La intervención del jefe de Estado durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios como Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento, desató comentarios por algunas de sus declaraciones

Discurso de Petro generó polémica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque con explosivos lanzados

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue su aparición como invitado especial de Shakira y Jennifer Lopez en 2020

Exesposa de Luis Alberto Posada salió al paso tras polémica en el homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

Karina García se pronunció luego de ser captada con Kris R en el concierto de Bad Bunny: “Eso es IA”

Mamá de Yeison Jiménez pidió no lucrarse con la imagen del artista: “Respeten el nombre de mi hijo”

Portugal. The Man vuelve a Bogotá con un concierto íntimo: conozca fecha y precios de boletería

Deportes

Atlético Nacional concretó la llegada

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar

Falcao vuelve a Pasto, el lugar de su primer fracaso con Millonarios

El técnico de Vasco da Gama se rindió ante Carlos Andrés Gómez: “Hoy marca la diferencia y hace cosas que antes no podía”

Carlos Antonio Vélez lanzó advertencia sobre el fichaje de Santiago Arias: “Siempre ha sido un buen lateral, pero muy mal...”