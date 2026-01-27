Delegados de usuarios de Nueva EPS pidieron levantar embargos sobre recursos de la salud: señalan múltiples afectaciones en la atención

Nueva EPS informó que los embargos ordenados por cuatro juzgados ascienden a más de $2,1 billones - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

Delegados de asociaciones de usuarios de Nueva EPS provenientes de diferentes regiones del país solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura y a varios jueces levantar los embargos que actualmente recaen sobre recursos de la salud, al señalar afectaciones en la atención de los afiliados.

El pronunciamiento se realizó durante una jornada desarrollada el lunes 26 de enero de 2026 en Bogotá, que contó con la participación de voceros de usuarios, directivos y equipos técnicos de la EPS.

Durante el encuentro participaron 22 delegados de asociaciones de usuarios de todo el país, quienes actúan como representantes de miles de afiliados. La reunión contó con la presencia del agente interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, así como de su equipo técnico especializado, encargado de atender las inquietudes planteadas y de exponer el estado actual de la entidad frente a los procesos judiciales que afectan su operación financiera.

Los delegados manifestaron su preocupación por el impacto que los embargos judiciales estarían generando en la continuidad de los servicios de salud, en el pago oportuno a la red prestadora y en la administración de los recursos destinados a la atención de los usuarios.

La petición de las asociaciones de usuarios

La solicitud se realizó durante una jornada nacional de asociaciones de usuarios celebrada el 26 de enero de 2026 en Bogotá

Tras la reunión, los delegados regionales dieron a conocer un comunicado dirigido a la opinión pública y, de manera especial, al Consejo Superior de la Judicatura, en el que fijaron su posición frente a las decisiones adoptadas por varios despachos judiciales del país.

“Los delegados regionales de la Nueva EPS, de manera unanime, por intermedio del presente comunicado, proceden a dar a conocer a la opinion publica y en especial al Consejo Superior de la Judicatura, que rechazan de plano las conductas de los jueces Primero Civil del Circuito de Florencia, Segundo Civil del Circuito de Florencia, el juez promiscuo Civil de Puerto Rico (Caqueta); y juez Veintiseis Civil del Circuito de Bogota”, señala el documento.

En el mismo pronunciamiento, los representantes de los usuarios afirmaron que las decisiones judiciales han recaído sobre recursos que, según indicaron, cuentan con protección legal especial dentro del sistema de salud. “Quienes han venido ordenando los embargos de recursos de cuentas maestras de la salud de la Nueva EPS, dineros que por mandato legal son inembargables”, expresaron los delegados regionales en el comunicado.

Finalmente, las asociaciones de usuarios formularon un llamado directo a las autoridades judiciales para que se liberen los recursos retenidos y se garantice el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de financiación del sistema de salud. “solicitamos al consejo superior de la judicatura y a los jueces antes enunciados y en general a la judicatura que cumplan con las normas vigentes de inembargabilidad de los recursos de la salud y liberen los recursos retenidos a fin que se cumpla con el objetivo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y modificatorios”, concluye el texto.

Embargos y escenario financiero de la EPS

La entidad indicó que el monto embargado equivale aproximadamente a la totalidad de su operación durante un mes

El pronunciamiento de los usuarios se produce en un contexto financiero que la propia Nueva EPS ha descrito como complejo. En un comunicado de prensa fechado el 20 de enero de 2026, la entidad informó que los embargos ordenados por cuatro juzgados del país ascienden a más de $2,1 billones, una cifra que, según indicó, compromete de manera directa el flujo de recursos necesarios para la prestación de los servicios de salud.

De acuerdo con la información suministrada por la EPS, el monto embargado pasó de $422.000 millones a $887.000 millones en noviembre de 2025 y posteriormente se incrementó hasta $2.125.890.449.360, valor que, según la entidad, equivale aproximadamente a la totalidad de su operación durante un mes.

Nueva EPS indicó que los recursos retenidos se concentran en procesos judiciales iniciados por cerca de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de las cuales el 80% corresponden a grandes instituciones privadas del país.

La entidad señaló que las medidas de embargo han derivado en el bloqueo de cuentas bancarias y en la retención de recursos provenientes de distintas fuentes de financiación. En ese contexto, informó que actualmente solo cuenta con el giro directo semanal para la postulación de pagos a la red prestadora, con una limitación para el uso de los recursos de tesorería.

Medidas institucionales y giro de recursos

La EPS informó que inició el giro de recursos a hospitales públicos correspondientes a diciembre de 2025, recibidos en enero de 2026

Frente a esta situación, Nueva EPS informó que ha desarrollado medidas jurídicas y financieras para mitigar el impacto de las decisiones judiciales y que ha sostenido acercamientos con los jueces que ordenaron los embargos.

Asimismo, señaló que la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Adres y otros entes de control, con el fin de solicitar la adopción de medidas urgentes.

El lunes 26 de enero, la EPS informó que inició el giro de recursos para hospitales públicos, bajo un esquema diferencial por afiliado para municipios clasificados en las categorías 4, 5 y 6. De manera paralela, volvió a convocar a un encuentro nacional con asociaciones de usuarios para tramitar inquietudes y definir salidas a las problemáticas identificadas.