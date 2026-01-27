Colombia

Dapre se pronunció sobre la denuncia de masivos despidos en la entidad: “Eran de confianza de la pasada dirección”

En un comunicado, el Departamento Administrativo de la Presidencia señaló que los funcionarios salientes estaban bajo libre nombramiento y remoción

El Dapre mencionó que no
El Dapre mencionó que no eran 30, sino 12 los funcionarios despedidos - crédito Presidencia de Colombia/DAPRE/Facebook

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se refirió a la presunta desvinculación de 30 funcionarios, a vísperas de la entrada en vigor de la Ley de Garantías en Colombia (Ley 996 de 2005).

En un comunicado, la entidad negó que no fueran 30 servidores, sino una cantidad inferior a la mencionada por informes periodísticos.

“En total fueron 12 personas que se desvincularon de la entidad y no 30 a 40 como señalan las notas de prensa”, explicó el Dapre en el documento.

El Departamento Administrativo de la
El Departamento Administrativo de la Presidencia aclaró la polémica salida de funcionarios - crédito Dapre

Así mismo, la entidad nacional aclaró que “las personas que fueron retiradas contaban con una vinculación de ‘libre nombramiento y remoción’ y no eran parte de la carrera administrativa o por concurso”.

También, mencionaron que los 12 funcionarios salientes “eran de confianza de la pasada dirección”, en referencia a la hoy gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez.

“Y al llegar una nueva administración, se considera que se están a disposición del nuevo director o directora, quien conformará su equipo cercano de trabajo”, puntualizaron.

Noticia en desarrollo...

